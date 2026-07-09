Barcelona chega a um acordo com Adeyemi: negociações com o Borussia Dortmund

Acordo total entre o Barcelona e Karim Adeyemi. Segundo informações de Fabrizio Romano, o ponta do Borussia Dortmund chegou a um acordo com os blaugranas sobre o salário e a duração do contrato; para que o negócio seja fechado, é necessário um acordo entre os dois clubes. Laporta, que quer dar a Flick uma nova opção ofensiva após a não renovação do contrato de Rashford, já apresentou uma proposta oficial aos alemães, que estão avaliando a situação.