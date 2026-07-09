Acordo total entre o Barcelona e Karim Adeyemi. Segundo informações de Fabrizio Romano, o ponta do Borussia Dortmund chegou a um acordo com os blaugranas sobre o salário e a duração do contrato; para que o negócio seja fechado, é necessário um acordo entre os dois clubes. Laporta, que quer dar a Flick uma nova opção ofensiva após a não renovação do contrato de Rashford, já apresentou uma proposta oficial aos alemães, que estão avaliando a situação.
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Barcelona chega a um acordo com Adeyemi: negociações com o Borussia Dortmund
NENHUMA RENOVAÇÃO, À VENDA EM PROMOÇÃO
A negociação, segundo a imprensa espanhola, poderia ser concluída em breve, pois o contrato de Adeyemi vence em 2027 e ele já deixou claro que não pretende renová-lo. Em outras palavras, as exigências do Dortmund não podem ser particularmente exorbitantes, já que o jogador da seleção alemã considera encerrada sua passagem pelo Signal Iduna Park e não faria sentido reter um jogador insatisfeito, com a certeza de perdê-lo de graça no ano que vem.
O PAPEL DE MENDES
Adeyemi sempre colocou o Barcelona no topo da sua lista de desejos. No verão passado, ele também recusou a Juventus para se transferir para a Espanha, mas a negociação não deu certo devido a restrições relacionadas ao teto salarial e a algumas dúvidas sobre o desempenho do jogador. Este verão pode ser o momento certo: seu agente, Jorge Mendes, a quem ele confiou a realização desse sonho, está encontrando as condições certas para fechar o negócio.
OS NÚMEROS DE ADEYEMI
Adeyemi disputou 146 partidas pelo Borussia Dortmund, marcando 36 gols e dando 25 assistências. Ele acumulou 11 partidas pela seleção alemã e marcou um gol. Antes de chegar ao Dortmund, ele vestiu a camisa do Red Bull Salzburgo, somando 94 partidas, 33 gols e 24 assistências.
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