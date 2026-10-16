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Barcelona, Arsenal e Liverpool foram rejeitados! Empresário de Nico Williams revela por que o ponta do Athletic Club recusou os maiores clubes da Europa
Gigantes europeus são rejeitados por lealdade ao País Basco
O empresário de Williams confirmou publicamente que o jogador da seleção espanhola recusou em definitivo as investidas de Arsenal e Liverpool há dois anos. O ponta de 24 anos segue como peça fundamental do projeto do Athletic Club, tendo reforçado seu compromisso com o clube de San Mames ao assinar uma notável renovação de contrato por 10 anos, até 2035. A decisão veio em um momento em que Williams era considerado um dos talentos mais cobiçados do continente, após um período de conquistas tanto pelo clube quanto pela seleção.
O atacante veloz foi alvo de intensas especulações no verão de 2024, logo após seu papel de destaque no título da Espanha na Eurocopa. Williams marcou na final contra a Inglaterra, coroando uma campanha em que já havia conquistado a Copa do Rei com o Athletic.
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A elite europeia queria Williams
Felix Tainta, representante do jogador, detalhou o tamanho do interesse em uma participação recente no podcast Los Fulanos. Segundo ele, quase todos os grandes clubes do futebol europeu queriam contratar seu cliente.
“Todos sabemos do interesse do Barcelona no verão de 2024, depois da Eurocopa”, explicou Tainta durante a entrevista. “Barcelona, Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Paris Saint-Germain… Eu poderia citar todos. Todo mundo queria Nico, e não é fácil para um jogador dizer não a todos esses clubes. A partir daí, conversamos com o Barcelona. O Athletic sabia, porque eu o mantive informado sobre a situação o tempo todo, embora estivesse irritado com o Barcelona por seus métodos. Foi então que iniciei as conversas.”
Problemas de inscrição impediram transferência para o Barcelona
Embora Arsenal e Liverpool fossem concorrentes importantes na disputa, foi o Barcelona que mais se empenhou para contratar o ponta. O clube catalão queria muito reunir Williams com seu companheiro de seleção Lamine Yamal, mas a transferência acabou não se concretizando devido à persistente instabilidade financeira do Barcelona.
Tainta revelou que a principal preocupação dos representantes de Williams era a incapacidade do clube de oferecer garantias concretas de que conseguiria inscrevê-lo na La Liga, diante de sua folha salarial inflada.
Tainta ressaltou que um jogador do calibre de Williams não podia correr o risco de ficar nas arquibancadas por problemas de inscrição. “Chegou um momento nas negociações, naquela situação, em que Nico não podia ficar sem jogar”, continuou Tainta. “Nico é um carro de Fórmula 1. Se eu for à sua casa, não posso assumir o seu problema. E deixei isso claro para o Barcelona.”
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Gestão de riscos e integridade profissional
Permanecer no Athletic Club não prejudicou as ambições de Williams na seleção, já que ele teve papel fundamental no sucesso da Espanha na Copa do Mundo após decidir continuar no País Basco. Embora possa ter deixado de conquistar os títulos nacionais frequentemente associados ao Barcelona ou à elite da Premier League, seu status de ídolo do clube em Bilbao já está consolidado.
Na temporada atual, o jogador de 24 anos manteve a regularidade, com dois gols em oito partidas por todas as competições. Apesar de ter enfrentado recentemente pequenos problemas musculares, sua importância para a equipe segue incontestável às vésperas de uma sequência difícil de jogos.
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