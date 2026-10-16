Barcelona, Arsenal e Liverpool foram rejeitados! Empresário de Nico Williams revela por que o ponta do Athletic Club recusou os maiores clubes da Europa

O empresário de Williams confirmou publicamente que o jogador da seleção espanhola recusou em definitivo as investidas de Arsenal e Liverpool há dois anos. O ponta de 24 anos segue como peça fundamental do projeto do Athletic Club, tendo reforçado seu compromisso com o clube de San Mames ao assinar uma notável renovação de contrato por 10 anos, até 2035. A decisão veio em um momento em que Williams era considerado um dos talentos mais cobiçados do continente, após um período de conquistas tanto pelo clube quanto pela seleção.

O atacante veloz foi alvo de intensas especulações no verão de 2024, logo após seu papel de destaque no título da Espanha na Eurocopa. Williams marcou na final contra a Inglaterra, coroando uma campanha em que já havia conquistado a Copa do Rei com o Athletic.