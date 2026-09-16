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Barcelona acerta renovação com o 'Haaland do Nilo'! Joia egípcia Hamza Abdelkarim assina novo contrato de longa duração com multa rescisória enorme
Recompensando uma ascensão rápida
O Barcelona garantiu o futuro de longo prazo do promissor atacante Abdelkarim, de 18 anos, ao acertar um novo contrato até o verão de 2030. O novo acordo chega apenas alguns meses depois de o gigante catalão ter tornado permanente a contratação do jogador junto ao clube egípcio Al Ahly por uma taxa de € 1,5 milhão, em junho. O contrato anterior dele terminaria originalmente em 2029.
Após um início arrasador no entorno do elenco principal, a diretoria do Barcelona agiu rapidamente para atualizar esses termos. Abdelkarim recebeu um aumento salarial significativo, enquanto sua cláusula de rescisão foi elevada para um valor formidável superior a € 100 milhões, de acordo com a ESPN, para protegê-lo de forma agressiva de possíveis interessados.
- ZUMA Press Wire
Abraçando as comparações com Haaland
O jovem atacante tem atraído comparações elogiosas com o principal nome do Manchester City, Erling Haaland, o que lhe rendeu o chamativo apelido de 'Haaland do Nilo'. Em vez de fugir das grandes expectativas, Abdelkarim está abraçando ativamente a ligação com o prolífico norueguês.
"Quando alguém me pergunta quais jogadores eu admiro e com quais aprendo, acho que Haaland é um atacante incrível", disse Abdelkarim aos repórteres após sua renovação de contrato. "Ele tem muitas qualidades. Sempre que o vejo jogar, encontro algo que posso aprender com ele e algo que posso fazer para melhorar meu jogo."
Ele acrescentou: "Todos nós sabemos como ele é bom para marcar gols. Ele está sempre no lugar certo. Isso é algo que você pode aprender. Entendo por que vocês estão dizendo que eu sou o Haaland do Nilo."
Um verão de afirmação em todas as frentes
A trajetória de Abdelkarim no último ano foi simplesmente meteórica. Inicialmente contratado para a equipe de reservas em janeiro passado, ele passou a segunda metade da temporada atuando com destaque pelo sub-19. No entanto, seu perfil disparou durante o verão após fazer sua estreia pela seleção principal em maio. Depois disso, ele atuou em quatro dos cinco jogos do Egito na Copa do Mundo, antes de os Faraós serem eliminados pela Argentina nas oitavas de final.
Ao optar por voltar à Catalunha com pouco tempo de férias, o adolescente aproveitou a chance para impressionar o novo técnico Hansi Flick. Um bom retorno de quatro gols em cinco amistosos de pré-temporada garantiu seu lugar no elenco principal, levando, por fim, à estreia em La Liga contra o Rayo Vallecano em agosto.
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Disputando minutos em um ataque repleto de opções
Tendo sido relacionado para todas as seis primeiras partidas do Barcelona nesta temporada, Abdelkarim agora precisará ter paciência enquanto lida com um setor ofensivo com muitas opções. No momento, ele é a terceira opção como centroavante de origem, atrás de Raphinha e Gabriel Jesus.
Flick também conta com enorme flexibilidade tática no terço final, destacando que Dani Olmo, Anthony Gordon, Fermin Lopez e Karim Adeyemi são todos capazes de atuar centralizados. O prodígio egípcio precisará aproveitar ao máximo seus minutos saindo do banco para subir na hierarquia e se firmar como presença regular no Camp Nou.
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