O jovem atacante tem atraído comparações elogiosas com o principal nome do Manchester City, Erling Haaland, o que lhe rendeu o chamativo apelido de 'Haaland do Nilo'. Em vez de fugir das grandes expectativas, Abdelkarim está abraçando ativamente a ligação com o prolífico norueguês.

"Quando alguém me pergunta quais jogadores eu admiro e com quais aprendo, acho que Haaland é um atacante incrível", disse Abdelkarim aos repórteres após sua renovação de contrato. "Ele tem muitas qualidades. Sempre que o vejo jogar, encontro algo que posso aprender com ele e algo que posso fazer para melhorar meu jogo."

Ele acrescentou: "Todos nós sabemos como ele é bom para marcar gols. Ele está sempre no lugar certo. Isso é algo que você pode aprender. Entendo por que vocês estão dizendo que eu sou o Haaland do Nilo."



