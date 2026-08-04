AFP
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'Barça tem que mostrar que me quer' - Ferran Torres lança desafio contratual ao Barcelona em meio a rumores de transferência para o PSG
Torres pressiona a cúpula do Barcelona
Torres fez uma declaração importante sobre seu futuro a longo prazo no clube, colocando sobre a hierarquia do Barcelona a responsabilidade de iniciar as negociações por contrato. Falando durante a turnê de pré-temporada do clube pelos Estados Unidos, o espanhol de 26 anos foi sincero sobre sua situação e sugeriu que está esperando um sinal claro dos dirigentes do clube de que continua sendo uma parte fundamental do projeto esportivo para o futuro.
Em entrevista à Sportico, conforme reportado pelo Mundo Deportivo, Torres foi perguntado diretamente sobre a possibilidade de assinar um novo contrato com o gigante catalão. "O Barça tem que mostrar que me quer. Eles podem vir negociar e, no fim, tudo será discutido", afirmou Torres.
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Vínculos com o PSG e admiração externa
O Paris Saint-Germain tem sido fortemente ligado a uma investida pelo atacante versátil enquanto busca reforçar suas opções ofensivas. O campeão da Ligue 1 estaria monitorando a situação de perto, e o próprio jogador parece lisonjeado com a atenção de um pretendente tão prestigioso.
Ao abordar os rumores que o ligam a uma mudança para o Parc des Princes, Torres admitiu que o interesse do exterior serve como um impulso de confiança, embora sua prioridade imediata permaneça inalterada. "Cada vez que esses times querem você, isso é algo bom", comentou Torres.
Segurança contratual dá margem para respirar
Apesar do barulho externo e do desafio que lançou à diretoria do Barcelona, Torres está em uma posição de relativa força por causa da duração de seu contrato atual. Ao contrário de outros jogadores que poderiam ser forçados a tomar uma decisão por conta de um vínculo perto do fim, o valenciano sente que tem o luxo do tempo para avaliar suas opções com cuidado.
Ele destacou que seu acordo atual lhe permite manter o controle sobre o próprio destino, independentemente do que a fábrica de rumores possa sugerir. "Tenho contrato com o Barça. É verdade que no futebol nunca se sabe o que pode acontecer, mas o bom é que, como tenho contrato, posso esperar e decidir por mim mesmo", concluiu.
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O caminho à frente para Torres no Camp Nou
Enquanto o Barcelona dá sequência à preparação para as próximas campanhas nacional e europeia, o foco inevitavelmente voltará para o campo. No entanto, o clube agora precisa decidir se atenderá à exigência de Torres por uma demonstração de confiança ou se correrá o risco de a situação se tornar uma distração com o avançar da temporada. Por enquanto, Torres está focado na tarefa em mãos nos Estados Unidos, mas deixou claro que sua lealdade de longo prazo ao Barcelona depende do quanto o clube está disposto a lutar para mantê-lo com suas cores nos próximos anos, além de avaliar todas as opções disponíveis antes de se comprometer totalmente com o projeto de Hansi Flick para a temporada 2026-27, especialmente diante do interesse de outros gigantes europeus.
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