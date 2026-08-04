Torres fez uma declaração importante sobre seu futuro a longo prazo no clube, colocando sobre a hierarquia do Barcelona a responsabilidade de iniciar as negociações por contrato. Falando durante a turnê de pré-temporada do clube pelos Estados Unidos, o espanhol de 26 anos foi sincero sobre sua situação e sugeriu que está esperando um sinal claro dos dirigentes do clube de que continua sendo uma parte fundamental do projeto esportivo para o futuro.

Em entrevista à Sportico, conforme reportado pelo Mundo Deportivo, Torres foi perguntado diretamente sobre a possibilidade de assinar um novo contrato com o gigante catalão. "O Barça tem que mostrar que me quer. Eles podem vir negociar e, no fim, tudo será discutido", afirmou Torres.







