Barça, Catar, Kuwait, Toulouse: por que o novo técnico do Bayer Leverkusen lembra Xabi Alonso, apesar de sua trajetória incomum

Outro ponto em comum entre os dois treinadores é o sucesso moderado que tiveram antes de assumirem o cargo no Leverkusen. Embora Alonso já fosse considerado, ainda relativamente jovem, um potencial técnico principal do Real Madrid — cargo que acabou assumindo, embora com menos sucesso do que o esperado —, o início de sua carreira como técnico foi, no entanto, bastante acidentado. Não foi à toa que, após ter sido impedido de subir para a equipe principal dos Blancos, ele se transferiu para a Real Sociedad, onde, no entanto, assumiu apenas o comando da equipe B.

Já para Martinez, a trajetória no Barça chegou ao fim em 2019, quando o clube se despediu dele em consequência de mudanças estruturais. Posteriormente, de 2019 a 2022, ele acumulou experiência internacional na equipe sub-19 do Al-Rayyan SC, no Catar, e como técnico da seleção sub-20 do Kuwait. Em 2023, ele finalmente assumiu pela primeira vez na carreira o cargo de técnico principal de um clube – por seis meses, ele integrou a comissão técnica do FC Toulouse como assistente técnico e chefe de metodologia, contribuindo para a conquista surpreendente da Copa Nacional, antes de assumir o comando técnico no verão seguinte.

Em sua primeira temporada como técnico principal, Martinez levou o clube da Ligue 1 à melhor classificação dos últimos dez anos. Depois disso, a trajetória continuou em ascensão: nas temporadas 2024/25 e 2025/26, o Toulouse, sob sua liderança, continuou progredindo de forma constante e terminou em nono lugar. No entanto, na percepção do público, o técnico de 42 anos passou praticamente despercebido, o que é, em grande parte, a razão pela qual ele é, no máximo, a segunda opção em Leverkusen, após a recusa do técnico preferido, Andoni Iraola, que vai para o Liverpool.