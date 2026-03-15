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Banda Napoli LecceDAZN

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Banda passa mal: o jogador do Lecce recebeu alta do hospital. O comunicado do clube da região de Salento e suas primeiras palavras

Boas notícias após o incidente que causou preocupação

Lameck Banda recebeu alta do hospital: essa é a boa notícia que chegou nesta manhã, depois que o ala zambiano do Lecce caiu no chão nos minutos finais da partida perdida pelo Lecce contra o Napoli no Estádio Maradona. 

O jogador salentino sentiu dores no abdômen e, de fato, desabou, causando um clima de tensão. Os primeiros a perceber foram o técnico do Napoli, Antonio Conte, e Matteo Politano. Foi justamente o técnico azzurro que entrou em campo para chamar o árbitro, a fim de interromper a partida e permitir que os médicos prestassem socorro ao jogador, que foi retirado de maca e transportado para o Cardarelli.

  • COMUNICADO DO LECCE

    "O jogador Lameck Banda recebeu alta esta manhã do Hospital Cardarelli após uma série de exames cujos resultados foram negativos": este é o comunicado oficial divulgado pelo Lecce na manhã de domingo, 15 de março de 2026.

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  • AS PALAVRAS

    Poucas horas após receber alta do hospital, Banda decidiu publicar uma mensagem em seu perfil no Instagram: "Muito obrigado a todos que se preocuparam comigo e me enviaram mensagens de apoio. Agradeço imensamente pelo carinho e pela preocupação. Quero que todos saibam que estou bem e continuo otimista. Suas orações e palavras de incentivo significam muito para mim".

  • DI FRANCESCO APÓS A PARTIDA

    Após a partida, Eusebio Di Francesco, técnico do Lecce, falou assim sobre Banda: “Ficamos um pouco preocupados com o rapaz, mas parece que foi apenas uma pancada forte que o afetou. Fiquei com medo, sim, foi uma pancada no peito, no lado direito; acredito que tudo vai se resolver da melhor maneira possível”.

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