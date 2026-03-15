Banda passa mal: o jogador do Lecce recebeu alta do hospital. O comunicado do clube da região de Salento e suas primeiras palavras

Lameck Banda recebeu alta do hospital: essa é a boa notícia que chegou nesta manhã, depois que o ala zambiano do Lecce caiu no chão nos minutos finais da partida perdida pelo Lecce contra o Napoli no Estádio Maradona.

O jogador salentino sentiu dores no abdômen e, de fato, desabou, causando um clima de tensão. Os primeiros a perceber foram o técnico do Napoli, Antonio Conte, e Matteo Politano. Foi justamente o técnico azzurro que entrou em campo para chamar o árbitro, a fim de interromper a partida e permitir que os médicos prestassem socorro ao jogador, que foi retirado de maca e transportado para o Cardarelli.