A Itália sub-21 conquistou o objetivo mais importante que tinha pela frente, ou seja, a classificação para a fase final dos próximos Europeus da categoria, que permitirão a classificação para as próximas Olimpíadas. O técnico Silvio Baldini, que também passou pelo cargo de técnico interino da Itália entre Gattuso e Mancini, foi um dos responsáveis por promover a revolução jovem que a Itália está levando adiante e, aos microfones da Sky Sport, contou como está trabalhando e o que a Itália deve esperar no futuro.
Baldini: "Na Itália não há dirigentes à altura. Trapaceiros? Olhem os balanços... Os clubes precisam investir nos italianos, mas não com dinheiro, e sim fazendo-os jogar. Uns 11 ou 12 estão prontos para Mancini. Liberali? O físico não importa se você tem talento"
Na Itália, o problema são os dirigentes
"Os jogadores estão aí. O problema no futebol não é ter jovens e treiná-los, nem que os talentos tenham desaparecido. No futebol, faltam dirigentes à altura para fazer as coisas direito. Os jogadores vocês veem, veem como eles se expressam. A seleção principal colocou esses jovens para dentro e imediatamente se respirou um outro ar e um outro espírito"
Têm de jogar e jogar na Itália
"Se não jogam, é normal que não evoluam. Os clubes deveriam investir muito mais. Investir significa colocá-los para jogar, mas não economicamente, e sim fazendo-os jogar aqui, sem emprestá-los nem mandá-los para jogar em outros campeonatos"
Aos meus eu digo: "Não pensem no dinheiro, pensem em emocionar as pessoas"
"O futebol provoca emoções. Eu digo aos meus jogadores que eles são artistas. São como poetas, escritores, têm de emocionar as pessoas. Como vocês emocionam os outros, também vão se emocionar. Não façam esse trabalho só por dinheiro. Façam no treino aquilo que fariam com seus filhos e suas famílias. Disso virão não só contratos melhores e oportunidades melhores, mas também a alegria de fazer este trabalho"
Ranieri, o elo entre o sub-21 e a seleção principal
"Nossa colaboração com Mancini está ligada profissionalmente. A seleção principal praticamente me deixou todos os melhores jogadores para a Eurocopa. Depois há Claudio Ranieri, que é uma pessoa especial, que cuida dessa colaboração entre a seleção sub-21 e a principal, que tem uma experiência fora do comum. Entre nós, é ele quem conduz tudo; em Pescara e na concentração pré-jogo ele estava lá conosco, e as palavras que ele disse foram belíssimas, nos deram tranquilidade. Entre mim e a seleção principal há essa figura-chave que faz a transição dos jogadores de baixo para cima, em sintonia também com Mancini"
MESMOS ESQUEMAS? ERRADO!
"Para mim, é errado pensar em usar o mesmo esquema entre as seleções de base e a equipe principal. Não é a tática que faz a diferença, mas a expressão do talento. Nós precisamos formar jogadores fortes e valiosos, depois, quando eles forem jogar na equipe principal, caberá ao técnico e a eles se adaptar. Para mim, pensar em usar a mesma tática em qualquer lugar, independentemente dos jogadores, não diz nada"
Belo jogo ou defesa? O que conta é o espírito
"O que faz a diferença é a mentalidade e o espírito. Não é uma questão de atacar ou de bloco baixo, até porque isso sempre depende do adversário. Se o adversário é mais forte do que você, é normal que você se defenda mais atrás e precisa saber fazer isso. O que conta, porém, é o espírito quando você está com a bola. Assim que a tiver, precisa pensar em querer fazer o gol e não perder tempo ou fazer jogadas sem objetivo. Porque, como eu disse antes, todos eles são artistas e precisam emocionar as pessoas"
QUEM ESTÁ PRONTO?
"Pisilli, Koleosho, Ahanor? Há muitos garotos que não estão prontos, estão prontíssimos. Se o objetivo é dar um impulso ao nosso futebol com esses garotos de 20, 21 e 22 anos, isso pode ser feito. Mancini é alguém que faz os garotos estrearem e os lança. Liberali é um, claro, mas são todos. Para mim, há 11 ou 12 que estão prontíssimos"
Liberali e os "jovens sem físico"
"O problema é que os clubes não vão ver se eles são altos ou baixos para avaliar o físico e o DNA dos garotos, mas para sugerir se devem contratar este ou aquele. Senão, Messi não teria jogado futebol. Não mexamos com Maradona, mas o próprio Pelé tinha 1,70 m. A fisicalidade conta por muitos motivos, mas se alguém tem talento e não tem um físico de Superman, isso não conta nada. Se você tem talento, só precisa saber ler o momento e as jogadas para machucar os adversários"
OS TRAPACEIROS NAS SOCIEDADES
"Esse projeto jovem está sendo levado adiante por Zola, que, entre outras coisas, também é expressão do talento, e não fruto da força física. Depois das declarações após a seleção principal, aconteceu uma coisa: recebo um e-mail, e lá está a procuradoria federal que precisa interrogá-la. Os times da Serie A queriam saber quem eram os "velhacos" de quem eu tinha falado.
Quando me fizeram essa pergunta, eu respondi: "mas você conhece os balanços?" "se 70% das sociedades têm balanços com as saídas maiores do que as entradas, se você for ver os itens das despesas, onde há mais despesas, então é ali que estão os velhacos".
Quando comecei, dizia-se que o dirigente mais bom e puro que havia era um certo Marchetti, do Piacenza. Parou cedo, mas gente assim precisava permanecer no futebol. Eu me revejo nele, tinha parado por 6 anos, mas depois o futebol é uma doença e eu voltei".
Técnico interino da seleção italiana
"A experiência como técnico da seleção? Foi legal. Eu sabia que venceria, não eram garotos colocados ali por acaso, eu sabia que tinham qualidade. Para mim, seleção principal ou sub-21 não muda, para mim a Itália são esses garotos. Não é que eu tenha me sentido melhor por ter vencido Luxemburgo e Grécia".
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