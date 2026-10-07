"Esse projeto jovem está sendo levado adiante por Zola, que, entre outras coisas, também é expressão do talento, e não fruto da força física. Depois das declarações após a seleção principal, aconteceu uma coisa: recebo um e-mail, e lá está a procuradoria federal que precisa interrogá-la. Os times da Serie A queriam saber quem eram os "velhacos" de quem eu tinha falado.

Quando me fizeram essa pergunta, eu respondi: "mas você conhece os balanços?" "se 70% das sociedades têm balanços com as saídas maiores do que as entradas, se você for ver os itens das despesas, onde há mais despesas, então é ali que estão os velhacos".

Quando comecei, dizia-se que o dirigente mais bom e puro que havia era um certo Marchetti, do Piacenza. Parou cedo, mas gente assim precisava permanecer no futebol. Eu me revejo nele, tinha parado por 6 anos, mas depois o futebol é uma doença e eu voltei".