Balanço da janela de transferências: o GOAL avalia os 10 clubes mais ricos da Europa com base em suas negociações de verão até o momento, no início da pré-temporada

O Arsenal não ficou parado. A contratação de Piero Hincapie, que estava emprestado pelo Bayer Leverkusen, foi transformada em transferência definitiva — e por uma pechincha de 34,5 milhões de libras —, enquanto Illan Meslier chegou em transferência gratuita para reforçar o elenco de goleiros. Também houve várias saídas, sendo a mais notável a de Leandro Trossard, que se transferiu para o Beşiktaş por 17 milhões de libras, com a chegada prevista de Christos Tzolis, do Club Brugge, para ocupar o lugar do belga no elenco.

No entanto, os torcedores do Arsenal estão ficando um pouco impacientes. Eles esperavam uma contratação de alto valor nesta altura, mas ainda aguardam uma aquisição significativa, depois de verem o clube se recusar a aceitar o preço exorbitante exigido pelo Aston Villa por Rogers; além disso, também foi divulgado que os Gunners acreditavam que Bruno Guimarães estaria disponível por um valor bem inferior à quantia de nove dígitos exigida pelo Newcastle.

Além disso, embora Julián Álvarez, um jogador que Mikel Arteta admira muito, tenha declarado publicamente seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, o argentino estaria, segundo relatos, decidido a se transferir para o Barcelona. E mesmo que os Rojiblancos provavelmente estivessem muito mais dispostos a deixá-lo ir para o norte de Londres, ainda assim exigiriam uma quantia astronômica pelo atacante.

O Arsenal, portanto, encontra-se em uma situação muito delicada. O clube quer se reforçar a partir de uma posição de força, tendo acabado de ser coroado campeão da Inglaterra pela primeira vez em 22 anos, mas não está disposto a pagar valores exorbitantes por seus alvos de transferência.

Não se sabe ao certo o que acontecerá a seguir, mas o que sabemos é que o Arsenal precisa urgentemente de um meio-campista dominante e habilidoso com a bola, um ponta-esquerda de primeira linha e mais reforços de qualidade na zaga, após a perda de William Saliba por lesão.

Nota: D-