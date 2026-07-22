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Mid-window grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Balanço da janela de transferências: o GOAL avalia os 10 clubes mais ricos da Europa com base em suas negociações de verão até o momento, no início da pré-temporada

Opinion
Premier League
Manchester United
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Barcelona
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O mundo do futebol parece girar cada vez mais rápido atualmente. Mal terminou a Copa do Mundo e a atenção já se voltou para o mercado de transferências — o que é compreensível, já que se espera que algumas negociações de grande porte sejam confirmadas nos próximos dias, seguindo os passos da surpreendente transferência de Morgan Rogers do Aston Villa para o Chelsea, no valor de 117 milhões de libras.

É claro que já vimos algumas contratações caras desde que a janela de transferências de verão se abriu, em meados de junho, com os companheiros de seleção da Inglaterra de Rogers, Elliot Anderson e Anthony Gordon, se transferindo para o Manchester City e o Barcelona, respectivamente, por valores astronômicos.

Então, faltando apenas seis semanas para o fim do prazo de transferências, como está a situação atual da elite europeia? Quais times já concluíram a maior parte das negociações? E quem ainda tem muito trabalho pela frente antes de 1º de setembro?

A seguir, o GOAL avalia as contratações já realizadas pelos 10 principais clubes da Deloitte Football Money League de 2026 e analisa em quais posições eles ainda precisam se reforçar...

  • Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Arsenal

    O Arsenal não ficou parado. A contratação de Piero Hincapie, que estava emprestado pelo Bayer Leverkusen, foi transformada em transferência definitiva — e por uma pechincha de 34,5 milhões de libras —, enquanto Illan Meslier chegou em transferência gratuita para reforçar o elenco de goleiros. Também houve várias saídas, sendo a mais notável a de Leandro Trossard, que se transferiu para o Beşiktaş por 17 milhões de libras, com a chegada prevista de Christos Tzolis, do Club Brugge, para ocupar o lugar do belga no elenco.

    No entanto, os torcedores do Arsenal estão ficando um pouco impacientes. Eles esperavam uma contratação de alto valor nesta altura, mas ainda aguardam uma aquisição significativa, depois de verem o clube se recusar a aceitar o preço exorbitante exigido pelo Aston Villa por Rogers; além disso, também foi divulgado que os Gunners acreditavam que Bruno Guimarães estaria disponível por um valor bem inferior à quantia de nove dígitos exigida pelo Newcastle.

    Além disso, embora Julián Álvarez, um jogador que Mikel Arteta admira muito, tenha declarado publicamente seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, o argentino estaria, segundo relatos, decidido a se transferir para o Barcelona. E mesmo que os Rojiblancos provavelmente estivessem muito mais dispostos a deixá-lo ir para o norte de Londres, ainda assim exigiriam uma quantia astronômica pelo atacante.

    O Arsenal, portanto, encontra-se em uma situação muito delicada. O clube quer se reforçar a partir de uma posição de força, tendo acabado de ser coroado campeão da Inglaterra pela primeira vez em 22 anos, mas não está disposto a pagar valores exorbitantes por seus alvos de transferência.

    Não se sabe ao certo o que acontecerá a seguir, mas o que sabemos é que o Arsenal precisa urgentemente de um meio-campista dominante e habilidoso com a bola, um ponta-esquerda de primeira linha e mais reforços de qualidade na zaga, após a perda de William Saliba por lesão.

    Nota: D-

    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    Barcelona

    Assim como Thomas Tuchel, o Barcelona teve, na prática, que escolher entre Marcus Rashford e Gordon neste verão e, assim como o técnico da Inglaterra, acabou optando pelo último. Se essa foi a decisão certa para os blaugranas, é algo que fica aberto a debate.

    Gordon é mais jovem que Rashford, mas custou mais do que o dobro, mesmo não sendo exatamente um jogador superior. Ainda assim, Gordon mostrou o suficiente na Copa do Mundo para sugerir que possui o tipo de velocidade e versatilidade necessárias para causar um impacto semelhante ao de Rashford no Barça, que contribuiu com 14 gols e outras tantas assistências para a causa dos catalães na última temporada.

    O Barça, no entanto, ainda tem uma lacuna enorme a preencher no ataque, já que Robert Lewandowski encerrou sua passagem repleta de gols pela Espanha. O substituto dos sonhos de Deco é Álvarez, mas será necessário um valor próximo a um recorde mundial para, ao menos, levar o Atlético de Madrid à mesa de negociações.

    Consequentemente, opções mais baratas estão sendo exploradas, mesmo que alguém como Eli Junior Kroupi (também apontado como alvo do Tottenham) provavelmente ainda custasse cerca de 100 milhões de libras no total. Não se surpreenda, então, se o Barça for vasculhar o mercado de pechinchas, especialmente porque o herói espanhol da Copa do Mundo, Ferran Torres, também pode sair em breve, já que lhe resta apenas um ano de contrato, que parece altamente improvável que seja renovado.

    Olhando para outras posições, o Barça está bem servido no meio-campo e pode até tentar gerar algum lucro líquido com a venda de Marc Casado; e qualquer dinheiro arrecadado provavelmente seria destinado à contratação de um zagueiro central dominante para jogar ao lado do prodigiosamente talentoso Pau Cubarsi — ou talvez até mesmo de um novo lateral.

    Nota: D

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    Bayern de Munique

    Esta janela de transferências já tem sido bastante positiva para o Bayern de Munique, que confirmou as contratações de Ismael Saibari e Nathaniel Brown enquanto a Copa do Mundo ainda estava em andamento.

    A contratação de Saibari já estava praticamente fechada antes do início do torneio, o que, na verdade, foi ótimo. O versátil atacante marroquino teve uma excelente participação no torneio, e os €50 milhões parecem ser um excelente negócio para os bávaros. É claro que a chegada de Brown significa que Vincent Kompany não terá nenhuma preocupação na lateral esquerda nesta temporada, mesmo que Alphonso Davies decida sair.

    Ainda há rumores de que o Bayern buscará novos reforços para o meio-campo central e a lateral-direita, mas suas principais preocupações no momento são convencer Harry Kane a assinar um novo contrato e afastar o interesse do Real Madrid por Michael Olise, que, segundo rumores, estaria interessado em se juntar ao companheiro de seleção francesa Kylian Mbappé no Bernabéu.

    A forma como essas duas situações se resolverem definirá a janela de transferências do Bayern. Por enquanto, porém, tudo está indo bem...

    Nota: B

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  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    Chelsea

    Mais uma nova era está começando no Chelsea, com a nomeação de Xabi Alonso como novo técnico do clube, na tentativa de finalmente restaurar a ordem em Stamford Bridge após a temporada 2025-26, na qual tanto Enzo Maresca quanto Liam Rosenior perderam seus cargos. O espanhol está plenamente ciente da magnitude da tarefa que tem pela frente, mas, apesar da saída de Marc Cucurella para o Real Madrid, a gestão de Alonso teve um início razoavelmente animador.

    Acredita-se que ele tenha desempenhado um papel fundamental para convencer Rogers a se transferir para o Chelsea, enquanto Geovany Quenda e Marco Palestra são reforços promissores para o elenco.

    No entanto, mais contratações são essenciais. Liam Delap claramente não tem nível para o mais alto patamar, enquanto Alejandro Garnacho precisa ser vendido o mais rápido possível, o que significa que outro atacante é imprescindível. Contudo, a principal prioridade do Chelsea deve ser resolver a falta de experiência, disciplina e solidez defensiva que foram brutalmente expostas durante a desastrosa temporada 2025-26, que terminou sem a classificação para nenhuma competição europeia.

    Consequentemente, recrutar jogadores de elite não será fácil, mas os Blues têm se saído razoavelmente bem até agora — a contratação de Rogers foi realmente um grande golpe, mesmo que tenham pago a mais pelo jogador da seleção inglesa — e, segundo relatos, os londrinos estão confiantes em adquirir o zagueiro central francês Maxence Lacroix, do Crystal Palace, enquanto buscam investir mais dinheiro em jogadores com desempenho comprovado na Premier League.

    Muito pode depender, porém, de Enzo Fernández. O argentino claramente quer sair do Stamford Bridge, mas o Chelsea parece relutante em deixá-lo partir. Se o clube o liberar, no entanto, isso poderia liberar ainda mais recursos para Alonso, que já provou no Bayer Leverkusen que é capaz de montar um time empolgante e bem-sucedido se tiver à disposição os jogadores necessários para sua formação preferida, o 3-4-2-1.

    Nota: B

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Liverpool

    O fato de o Liverpool estar entrando na temporada 2026-27 com um novo técnico espanhol não é nenhuma surpresa. Já estava claro, muito antes do fim da última temporada, que a passagem de Arne Slot por Anfield havia chegado ao fim. A grande surpresa, porém, é que o Liverpool contratou Andoni Iraola para substituir o holandês, em vez do ex-meio-campista Alonso, que acabou indo para o Chelsea, para grande frustração de muitos torcedores dos Reds.

    Mesmo assim, os torcedores estão bastante animados com a possibilidade do que Iraola possa conquistar em Merseyside, já que ele levou o Bournemouth às competições europeias pela primeira vez na história do clube — e praticando um futebol fantástico e de ataque.

    Certamente há a sensação de que Iraola fará melhor uso dos jogadores à sua disposição do que Slot — especialmente Florian Wirtz e Alexander Isak. No entanto, o consenso geral em Anfield neste momento é que o Liverpool precisará de mais do que Jeremy Jacquet e Victor Muñoz para reconquistar o título que perdeu de forma tão fraca na última temporada.

    Os Reds precisam de um substituto à altura para Mohamed Salah, mas parecem ter perdido seu principal alvo, Yan Diomande, para o Paris Saint-Germain, que ainda não demonstrou qualquer disposição em vender Bradley Barcola para amenizar significativamente o impacto da perda do marfinense.

    Também há dúvidas quanto à falta de força física e profundidade do Liverpool no meio-campo, bem como na lateral-direita, devido aos constantes problemas com lesões de Jeremie Frimpong e Conor Bradley. Outro zagueiro central também parece essencial, depois que Ibrahima Konaté surpreendentemente se transferiu a título gratuito para o Real Madrid.

    Levando tudo isso em conta, o elenco de Iraola parece um pouco enfraquecido no momento, mesmo que ele seja capaz de revitalizar as carreiras de Curtis Jones, Federico Chiesa e do recém-retornado Harvey Elliott.

    Nota: D+

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Manchester City

    Até agora, neste verão, houve apenas uma grande contratação no Etihad, mas foi um negócio gigantesco: o City contratou Anderson, do Nottingham Forest, por 116 milhões de libras. Segundo relatos, o vice-campeão da Premier League da última temporada também está interessado em trazer Ayyoub Bouaddi para reforçar ainda mais o meio-campo.

    Fica claro que o City está se preparando para a vida sem seu jogador mais importante, Rodri, que tem apenas mais um ano de contrato e vem sendo constantemente associado a uma transferência para o Real Madrid. No entanto, se o campeão da Copa do Mundo vier a sair neste verão, isso ainda representaria um grande problema para o sucessor de Pep Guardiola, Enzo Maresca, já que nem Anderson nem Bouaddi chegam nem perto do nível de Rodri — pelo menos não ainda.

    O City também enfrenta problemas em outras posições. O versátil zagueiro John Stones pode ter sido atormentado por lesões nas últimas temporadas, mas também precisará ser substituído após sair de graça — assim como Bernardo Silva, cuja ausência será sentida em termos de criatividade e liderança. Também parece altamente provável que Maresca queira um lateral-direito ortodoxo, já que Guardiola contou com o meio-campista Matheus Nunes para desempenhar essa função na última temporada.

    Portanto, embora o City tenha feito ótimas contratações durante a janela de inverno, o clube ainda precisa de um bom desempenho no mercado de verão para voltar a disputar a glória da Liga dos Campeões.

    Nota: C-


  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    Manchester United

    O Manchester United agiu o mais rápido possível para resolver seu problema na posição: o meio-campo. Depois de ver Casemiro deixar o clube no final da última temporada, perder Manuel Ugarte devido a uma lesão grave enquanto tentava encontrar um comprador para o uruguaio e desistir de um acordo já fechado com a Atalanta pela contratação de Ederson devido a preocupações com lesões, os Red Devils realizaram duas contratações surpreendentes no espaço de dois dias.

    Primeiro, Andrey Santos chegou do Chelsea por impressionantes 50 milhões de libras; em seguida, o United pagou a cláusula de rescisão de 36 milhões de libras prevista no contrato de Youri Tielemans para tirar o belga do Aston Villa.

    Ambos podem se revelar reforços úteis, mas está claro que Michael Carrick precisa de muito mais qualidade à sua disposição para que o elenco do United — bastante reduzido e fraco — consiga lidar com os rigores da Liga dos Campeões nesta temporada. De fato, até mesmo o meio-campo precisaria de mais um jogador, o que torna o suposto interesse em Manu Kone nada surpreendente, enquanto se poderia facilmente argumentar que toda a linha defensiva precisa ser reforçada.

    Depois, há o ataque. O United conta com alguns atacantes versáteis, mas não possui um artilheiro confiável nem um driblador verdadeiramente devastador. Será, portanto, fascinante ver o que acontecerá com Marcus Rashford, que está voltando ao Old Trafford após uma temporada animadora no Barcelona, mas provavelmente ainda precisará ser vendido para levantar fundos para alternativas mais atraentes no ataque.

    Nota: C-

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paris Saint-Germain

    Está tudo bem tranquilo no Parc des Princes no momento — mas não espere que isso dure muito mais tempo. O técnico do PSG, Luis Enrique, deixou claro logo após conquistar duas Ligas dos Campeões consecutivas em maio que sua atenção já estava voltada para o reforço do elenco em busca do terceiro título; portanto, espera-se que haja contratações importantes nos próximos dias e semanas.

    Diomande pode muito bem ser uma dessas contratações. Tudo indicava que o Liverpool iria contratar um dos adolescentes mais talentosos do futebol atual, mas agora parece que o marfinense só quer jogar pelo PSG. No entanto, apesar do bom relacionamento do PSG com o RB Leipzig, fechar o negócio neste verão está longe de ser garantido, devido à intenção dos alemães de mantê-lo por mais uma temporada — sem falar na incerteza em torno de Diomande e de seus representantes.

    É claro que o PSG dificilmente precisa de mais um ponta neste momento, mas Luis Enrique adora jogadores de banda, e espera-se que Maghnes Akliouche chegue a qualquer momento, vindo do Mônaco. Como resultado, as especulações sobre o futuro de Barcola continuam a se intensificar, e a venda do cobiçado jogador da seleção francesa geraria uma quantia enorme de dinheiro para um clube que já embolsou a quantia quase inacreditável de 75 milhões de euros pelo atacante reserva Gonçalo Ramos, cujo papel de reserva poderia muito bem ser preenchido por Ferran Torres, do Barcelona.

    Por outro lado, o PSG teria desistido da disputa pela contratação do jovem Bouaddi, do Lille, o que faz sentido, já que Luis Enrique não tem falta de opções no meio-campo. Os campeões europeus também garantiram um reforço de qualidade na lateral esquerda com a contratação do francês Lucas Digne, do Aston Villa.

    Nota: C+


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Real Madrid

    Em um desdobramento que não surpreendeu a ninguém, Florentino Pérez entrou em pânico ao final de uma segunda temporada consecutiva sem nenhum título importante e, após vários anos cogitando a ideia de trazer José Mourinho de volta ao Bernabéu, ele finalmente concretizou a contratação. É, obviamente, uma jogada totalmente sem sentido, semelhante a jogar um cartucho de dinamite em uma lixeira em chamas, mas Pérez está, inevitavelmente, fazendo de tudo para dar ao “Special One” — que já não é mais tão especial assim — tudo o que ele precisa para montar outro time capaz de incomodar o Barcelona — em todos os sentidos.

    Como já é costume, o Real Madrid aproveitou muito bem o mercado de transferências sem custos ao contratar o ex-capitão do Manchester City, Bernardo, e o ex-zagueiro central do Liverpool, Konaté, sem gastar nada, embora este último ainda possa se revelar um completo desperdício de salário, como ficou evidente em sua péssima participação na Copa do Mundo pela França. A contratação de Denzel Dumfries por apenas € 20 milhões também representa uma jogada inteligente, dadas as dúvidas persistentes sobre Trent Alexander-Arnold na lateral-direita, e os £ 50 milhões gastos com o astro espanhol Cucurella devem se revelar um investimento muito bem feito.

    Ainda assim, embora a defesa renovada de Mourinho esteja se encaixando bem, ainda não temos certeza absoluta de como será o Real Madrid no meio-campo ou no ataque. Ainda são necessários substitutos adequados tanto para Toni Kroos quanto para Luka Modric, mas se Rodri e Michael Olise chegarem nas próximas semanas, de repente o Real Madrid voltaria a parecer uma equipe de peso.

    Nota: B+

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham

    Bem, quem diria que isso ia acontecer?! O Tottenham claramente precisava agir depois de terminar em 17º lugar nas duas últimas temporadas, mas ninguém esperava que um clube conhecido por sua parcimônia embarcasse em uma onda de gastos neste verão.

    O Spurs, porém, já gastou a impressionante quantia de 227 milhões de libras em Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke, ao mesmo tempo em que contratou Andy Robertson e Marcos Senesi em transferências sem custos.

    Os valores pagos por Tonali (100 milhões de libras) e Fernandes (85 milhões de libras) estão obviamente bem acima do valor de mercado, mas os torcedores provavelmente não se importam. Há muitos anos eles queriam que a ENIC apostasse alto no mercado de transferências, e agora isso finalmente aconteceu.

    Ao que tudo indica, eles ainda não terminaram, já que Roberto De Zerbi acredita, com razão, que o Spurs carece de qualidade no ataque. É claro que é justo questionar a sensatez de investir tanto dinheiro em um time treinado por um técnico de temperamento notoriamente explosivo, que nunca fica muito tempo em nenhum lugar, mas não podemos criticar o Tottenham por sua ambição nesta fase da janela de transferências.

    Também é preciso lembrar que o Spurs tem toda a intenção de cobrir parte de suas perdas se desfazendo de ativos de valor razoável considerados excedentes por De Zerbi, como Luka Vuskovic, que já se transferiu para o Brighton por 50 milhões de libras — e Lucas Bergvall ainda pode render uma quantia igualmente astronômica se conseguir a transferência que está exigindo.

    Nota: B+