O apoio da equipe também teve um papel importante nessa decisão. “Fico muito feliz que a equipe também quisesse que eu ficasse mais um ano. Sempre senti esse apoio. Para mim, isso é uma bela confirmação”, disse Neuer.

O goleiro se mostrou particularmente otimista em relação à parceria com Jonas Urbig e Sven Ulreich. “Nos damos muito bem em campo – e fora dele, é claro. Trabalhamos uns pelos outros”, disse Neuer. “Nos reunimos depois de cada treino, conversamos, nos orientamos, tentamos ajudar uns aos outros. Ulle e eu acompanhamos Jonas em seu processo de amadurecimento e o preparamos para o futuro.”

Neuer chegou ao Bayern no verão de 2011, vindo do Schalke 04 por uma transferência de 30 milhões de euros. Desde então, ele disputou 597 partidas oficiais pelo time de Munique, sendo 388 na Bundesliga e 139 na Liga dos Campeões, que conquistou duas vezes (2013 e 2020). Com o clube recordista, Neuer conquistou 13 vezes o título do campeonato, seis vezes a Copa da Alemanha e duas vezes (também em 2013 e 2020) o título do Mundial de Clubes.