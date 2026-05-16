"Baixei um aplicativo parecido com aqueles de avaliação em um posto de gasolina, com as cores do semáforo: vermelho, amarelo e verde", disse Neuer à imprensa do clube. "Então, sempre marcava: desempenho nos treinos, desempenho nas partidas, como me sinto, se estou feliz. Era como uma espécie de diário e devo dizer que, no final, 90% estavam em verde."
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"Baixei um aplicativo": Manuel Neuer revela uma medida curiosa antes da renovação de contrato com o Bayern de Munique
Com isso, para o goleiro, a decisão "não foi mais apenas uma questão de intuição", "mas sim um longo processo durante o qual reuni muitas informações. É claro que pequenas lesões fazem parte do futebol profissional, mas elas não tiveram grande influência. Sempre treinei bem e tive um bom desempenho".
Conforme anunciado pelo clube de Munique na sexta-feira, o goleiro de 40 anos renovou seu contrato, que estava chegando ao fim, inicialmente por mais uma temporada, até o verão de 2027.
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Neuer permanecerá no FC Bayern até 2027
Neuer continuou explicando: “Há duas semanas, eu já tinha certeza absoluta de que queria continuar. Mas, já há algumas semanas, eu já sentia que iria seguir em frente. Só que tivemos jogos tão importantes, e eles eram minha prioridade.”
Além disso, a tomada de decisão do campeão mundial de 2014 se prolongou porque, em fevereiro e março, duas lesões musculares na panturrilha esquerda o impediram de jogar. “Minha decisão demorou um pouco — eu simplesmente quis realmente dedicar tempo a isso, porque é uma decisão muito importante, em primeiro lugar para mim, mas, claro, também para o clube e para a nossa equipe. Agora estou convencido: esta é a decisão certa”, enfatizou Neuer.
Neuer chegou ao Bayern vindo do Schalke em 2011
O apoio da equipe também teve um papel importante nessa decisão. “Fico muito feliz que a equipe também quisesse que eu ficasse mais um ano. Sempre senti esse apoio. Para mim, isso é uma bela confirmação”, disse Neuer.
O goleiro se mostrou particularmente otimista em relação à parceria com Jonas Urbig e Sven Ulreich. “Nos damos muito bem em campo – e fora dele, é claro. Trabalhamos uns pelos outros”, disse Neuer. “Nos reunimos depois de cada treino, conversamos, nos orientamos, tentamos ajudar uns aos outros. Ulle e eu acompanhamos Jonas em seu processo de amadurecimento e o preparamos para o futuro.”
Neuer chegou ao Bayern no verão de 2011, vindo do Schalke 04 por uma transferência de 30 milhões de euros. Desde então, ele disputou 597 partidas oficiais pelo time de Munique, sendo 388 na Bundesliga e 139 na Liga dos Campeões, que conquistou duas vezes (2013 e 2020). Com o clube recordista, Neuer conquistou 13 vezes o título do campeonato, seis vezes a Copa da Alemanha e duas vezes (também em 2013 e 2020) o título do Mundial de Clubes.
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FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Jogo Competição Sábado, 16 de maio FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga Sábado, 23 de maio FC Bayern - VfB Stuttgart Copa da Alemanha