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Baixa por lesão para a França! Ibrahima Konate é forçado a deixar a primeira convocação de Zinedine Zidane, enquanto joia do Manchester United recebe convocação surpreendente
Konate sofre lesão em treinamento em momento inoportuno
Konate foi cortado da primeira convocação internacional de Zidane como técnico da seleção francesa. O zagueiro de 27 anos sofreu um revés na quarta-feira, ao sofrer uma lesão durante um treino com seus companheiros de seleção, segundo o MaxiFoot.
É um desdobramento frustrante para o experiente zagueiro, que atualmente soma 30 partidas pela sua seleção. Konate esperava impressionar a nova comissão técnica, mas agora será forçado a assistir de fora enquanto Zidane inicia sua passagem.
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Madri sofre novo revés físico
Avaliações médicas revelaram que Konate está com uma entorse leve no joelho direito. O diagnóstico confirma que ele está inapto para participar de jogos competitivos por sua seleção em um futuro imediato.
Como resultado direto dessa leve entorse, o ex-astro do Liverpool será liberado do compromisso internacional antes do previsto. Konate deixará a concentração da França e retornará à capital espanhola na quinta-feira.
O Madrid agora assumirá o programa de reabilitação do jogador enquanto monitora de perto sua recuperação. O gigante espanhol espera que a intervenção precoce evite qualquer ausência de longo prazo do influente zagueiro.
Yoro recebe sua primeira promoção ao time principal
Na esteira da infeliz saída de Konate, a comissão técnica francesa recorreu à juventude para reforçar sua defesa. O defensor do United, Yoro, foi oficialmente chamado para a equipe principal como substituto direto.
O jogador de 20 anos já estava na base da seleção nacional em Clairefontaine, inicialmente integrado ao elenco sub-21. O talento promissor vinha se preparando para quatro próximos jogos das eliminatórias do Campeonato Europeu com a equipe de base antes de receber a promoção inesperada.
Isso representa um marco significativo na carreira do ex-destaque do Lille, que se junta à equipe principal pela primeira vez. Yoro agora terá a oportunidade de dividir o vestiário com estrelas já consolidadas no cenário internacional e mostrar seu potencial a Zidane.
- AFP
Zidane se prepara para confronto decisivo com a Turquia
Com os ajustes no elenco agora finalizados, a seleção francesa precisa voltar totalmente o foco para suas responsabilidades imediatas em campo. A equipe está nos estágios finais de preparação para um confronto crucial pela Liga das Nações da Uefa. Zidane iniciará oficialmente sua trajetória como técnico com um teste diante da Turquia nesta sexta-feira.
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