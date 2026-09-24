Konate foi cortado da primeira convocação internacional de Zidane como técnico da seleção francesa. O zagueiro de 27 anos sofreu um revés na quarta-feira, ao sofrer uma lesão durante um treino com seus companheiros de seleção, segundo o MaxiFoot.

É um desdobramento frustrante para o experiente zagueiro, que atualmente soma 30 partidas pela sua seleção. Konate esperava impressionar a nova comissão técnica, mas agora será forçado a assistir de fora enquanto Zidane inicia sua passagem.