O clube confirmou oficialmente a gravidade da lesão do defensor após uma série de exames diagnósticos em um hospital local.

Um comunicado médico oficial divulgado pela diretoria do Napoli detalhou a condição do defensor: "Após a contusão e a entorse no joelho sofridas durante o amistoso contra o Celta de Vigo, Luca Marianucci foi submetido a exames diagnósticos no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma lesão de alto grau no ligamento colateral medial do joelho esquerdo."