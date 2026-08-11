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Baixa por lesão no Napoli: Luca Marianucci sofre grave lesão no ligamento colateral medial em amistoso contra o Celta de Vigo
Golpe duro na pré-temporada atinge defensor
A preparação de pré-temporada do Napoli sob o comando do novo técnico Massimiliano Allegri sofreu um duro golpe depois que Marianucci sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. O zagueiro de 22 anos foi substituído apenas 25 minutos depois de entrar em campo vindo do banco durante o empate por 1 a 1 no amistoso contra o Celta de Vigo no último fim de semana. Exames diagnosticaram danos significativos nos ligamentos, o que provavelmente o deixará fora de ação por um longo período.
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Atualização médica confirma lesão
O clube confirmou oficialmente a gravidade da lesão do defensor após uma série de exames diagnósticos em um hospital local.
Um comunicado médico oficial divulgado pela diretoria do Napoli detalhou a condição do defensor: "Após a contusão e a entorse no joelho sofridas durante o amistoso contra o Celta de Vigo, Luca Marianucci foi submetido a exames diagnósticos no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma lesão de alto grau no ligamento colateral medial do joelho esquerdo."
Contratempo atrapalha tentativa de chegar ao time principal
O revés é um duro golpe para Marianucci, que tentava conquistar espaço no elenco principal do Napoli após passar a segunda metade da última temporada emprestado ao Torino. O zagueiro de grande estatura fez apenas duas partidas pelo Napoli desde que chegou vindo do Empoli em 2025. A ausência de Marianucci limita as opções defensivas de Allegri, enquanto ele busca montar uma linha de defesa sólida antes da campanha de 2026-27.
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Allegri reorganiza as opções defensivas
O departamento médico do Napoli acompanhará de perto a recuperação de Marianucci para determinar se será necessária uma cirurgia ou uma reabilitação conservadora. Enquanto isso, Allegri terá de reorganizar suas opções defensivas antes de sua estreia na Serie A contra o Genoa em 22 de agosto. O desafio continua oito dias depois, quando o Napoli recebe o Como em seu primeiro jogo em casa na temporada, no Stadio Diego Armando Maradona.
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