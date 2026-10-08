Depois de ter trabalhado durante toda a pausa na Pinetina, o ex-Liverpool era uma das certezas de Chivu para a partida que, no sábado à tarde, às 18h, marcará a retomada da Inter no campeonato após a pausa.

Mas não será assim, e o técnico romeno será obrigado a rever seus planos. Certamente, Calhanoglu ocupará o centro do meio-campo, e também Henrik Mkhitaryan quase com certeza terá uma chance como titular, depois de também ter trabalhado por 3 semanas inteiras em Appiano Gentile. A vaga de Jones deverá ser ocupada por um dos jogadores que retornam dos compromissos com suas respectivas seleções, e Nicolò Barella é, hoje, certamente o candidato número um.