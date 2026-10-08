Chegam más notícias para Cristian Chivu do departamento médico de Appiano Gentile. Depois das ótimas notícias dos últimos dias, que haviam deixado praticamente todo o elenco perto de um retorno completo às atividades após a pausa (apenas Stones ainda estava na fase de recondicionamento físico), hoje Curtis Jones parou por um problema muscular. A lesão do inglês é na coxa e o deixará longe dos gramados por um período não curto.
Baixa para a Inter: Curtis Jones se machuca; quanto tempo ficará fora e quem joga em seu lugar contra o Parma
ESTAVA PRONTO PARA JOGAR COMO TITULAR
Depois de ter trabalhado durante toda a pausa na Pinetina, o ex-Liverpool era uma das certezas de Chivu para a partida que, no sábado à tarde, às 18h, marcará a retomada da Inter no campeonato após a pausa.
Mas não será assim, e o técnico romeno será obrigado a rever seus planos. Certamente, Calhanoglu ocupará o centro do meio-campo, e também Henrik Mkhitaryan quase com certeza terá uma chance como titular, depois de também ter trabalhado por 3 semanas inteiras em Appiano Gentile. A vaga de Jones deverá ser ocupada por um dos jogadores que retornam dos compromissos com suas respectivas seleções, e Nicolò Barella é, hoje, certamente o candidato número um.
O comunicado
Curtis Jones foi submetido nesta manhã a exames clínicos e instrumentais no Instituto Humanitas de Rozzano.
Os exames apontaram um desconforto miofascial nos adutores da coxa direita.
Suas condições serão reavaliadas nos próximos dias.
Fora por muito tempo?
Um desconforto não é uma lesão, mas, para um músculo tão delicado e que também envolve vários outros aparatos, será preciso prudência.
Salvo surpresas, além da já certa ausência contra o Parma e da de terça-feira, 13 de outubro, contra o Bruges, pela Champions League, o meio-campista será obrigado a ficar fora por cerca de um mês. É muito difícil que ele possa estar à disposição para o dérbi marcado para 31 de outubro, enquanto a esperança do clube é tê-lo de volta para a última antes da parada contra o Como.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.