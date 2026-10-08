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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Baixa para a Inter: Curtis Jones se machuca; quanto tempo ficará fora e quem joga em seu lugar contra o Parma

Inter de Milão
C. Jones
Campeonato Italiano

O meio-campista inglês se lesionou e não estará à disposição de Chivu por muito tempo

Chegam más notícias para Cristian Chivu do departamento médico de Appiano Gentile. Depois das ótimas notícias dos últimos dias, que haviam deixado praticamente todo o elenco perto de um retorno completo às atividades após a pausa (apenas Stones ainda estava na fase de recondicionamento físico), hoje Curtis Jones parou por um problema muscular. A lesão do inglês é na coxa e o deixará longe dos gramados por um período não curto.


  • ESTAVA PRONTO PARA JOGAR COMO TITULAR

    Depois de ter trabalhado durante toda a pausa na Pinetina, o ex-Liverpool era uma das certezas de Chivu para a partida que, no sábado à tarde, às 18h, marcará a retomada da Inter no campeonato após a pausa.

    Mas não será assim, e o técnico romeno será obrigado a rever seus planos. Certamente, Calhanoglu ocupará o centro do meio-campo, e também Henrik Mkhitaryan quase com certeza terá uma chance como titular, depois de também ter trabalhado por 3 semanas inteiras em Appiano Gentile. A vaga de Jones deverá ser ocupada por um dos jogadores que retornam dos compromissos com suas respectivas seleções, e Nicolò Barella é, hoje, certamente o candidato número um.

  • O comunicado

    Curtis Jones foi submetido nesta manhã a exames clínicos e instrumentais no Instituto Humanitas de Rozzano.

    Os exames apontaram um desconforto miofascial nos adutores da coxa direita.

    Suas condições serão reavaliadas nos próximos dias.


  • Fora por muito tempo?

    Um desconforto não é uma lesão, mas, para um músculo tão delicado e que também envolve vários outros aparatos, será preciso prudência.

    Salvo surpresas, além da já certa ausência contra o Parma e da de terça-feira, 13 de outubro, contra o Bruges, pela Champions League, o meio-campista será obrigado a ficar fora por cerca de um mês. É muito difícil que ele possa estar à disposição para o dérbi marcado para 31 de outubro, enquanto a esperança do clube é tê-lo de volta para a última antes da parada contra o Como.

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