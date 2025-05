Bahia x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), pela estreia da competição

O Bahia recebe o Corinthians na tarde desta quinta-feira (13), às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Na fase inicial da competição, as 20 equipes se enfrentam em turno único, com pontos corridos. Os oito primeiros avançam às quartas de final. quartas e semifinal são decididas em jogo único, enquanto a final ocorre em duas partidas no formato eliminatório. Nesses confrontos, havendo igualdade na pontuação e no saldo de gols, a definição do classificado será por disputa de pênaltis.