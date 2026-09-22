Azzurra Gallo, capitã da Itália sub-20: "A Espanha é forte, mas queremos vencer o Mundial dançando reggaeton"

"Um dia eu gostaria de ver uma mulher no comando da Federação de Futebol. O nosso movimento está em forte crescimento, mas há muito a ser feito em relação à diferença salarial em comparação com nossos colegas. Estou contente com as novas regras da Fifa, que, a partir desta Copa do Mundo, obrigam as federações a nomear uma mulher como técnica ou assistente em todas as seleções femininas: nos sentimos mais representadas. A relação com o técnico Matteucci e a auxiliar Lisi é ótima".