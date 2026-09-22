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imago-sport-1083395396.jpgIPA Sport
Federico Zanon
Traduzido por

Azzurra Gallo, capitã da Itália sub-20: "A Espanha é forte, mas queremos vencer o Mundial dançando reggaeton"

Italy U20
Futebol feminino
Itália F
A. Gallo

Azzurra Gallo, capitã da seleção italiana sub-20, que está disputando a Copa do Mundo (amanhã, a semifinal contra a Espanha), falou com exclusividade à Repubblica: "Ser capitã é uma responsabilidade que eu sinto, diante da equipe e do país. Levar essa braçadeira significa estar presente não apenas do ponto de vista técnico, mas também humano, dentro e fora de campo. É bom que as companheiras confiem em mim. O que construímos era inimaginável".

  • Atmosfera fora de campo

    "Nós a encontramos entre uma partida de pingue-pongue e uma de buraco. E depois à mesa, quando comemos juntos. Nesse momento, entre uma piada e outra, percebo uma energia diferente. É como se o tempo parasse de passar. Não preciso olhar para o relógio: é lindíssimo".

    • Publicidade

  • Mulher à frente da federação de futebol

    "Um dia eu gostaria de ver uma mulher no comando da Federação de Futebol. O nosso movimento está em forte crescimento, mas há muito a ser feito em relação à diferença salarial em comparação com nossos colegas. Estou contente com as novas regras da Fifa, que, a partir desta Copa do Mundo, obrigam as federações a nomear uma mulher como técnica ou assistente em todas as seleções femininas: nos sentimos mais representadas. A relação com o técnico Matteucci e a auxiliar Lisi é ótima".

  • A Espanha é forte

    "Eles são fortes, nós sabemos, mas não nos assustam. Podemos brigar de igual para igual"

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  • COMO SE COMEMORA

    "No vestiário, dançamos reggaeton e música espanhola"

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