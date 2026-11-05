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AZ Alkmaar v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

AZ Alkmaar x Juventus, as notas do CM: Kolo Muani marca jogando pela ponta, Gatti domina, Koopmeiners faz gol em casa, e os substitutos não vão bem

Juventus
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar x Juventus
Liga Europa

As notas da partida válida pela quarta rodada da Liga Europa

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Na quarta rodada da Liga Europa, AZ Alkmaar 1 x 1 Juventus: confira as notas da partida.

  • AZ Alkmaar

    De Busser 5,5: não tem grande culpa nos gols, mas é impreciso com os pés.

    Kasius 5,5: sofre no primeiro tempo e melhora na etapa final até ser substituído (63' Dijkstra 6,5: entra bem e dá início à boa reta final do AZ).

    Goes 5,5: não vai bem nem na marcação nem na saída de bola (63' Clasie 6: melhor que Goes).

    Schouten sem nota (23' Hoedt 5,5: entra após a lesão do companheiro e parece perdido, com dificuldade para encontrar ritmo e posicionamento).

    De Wit 5: um dos piores de sua equipe, corre sem produzir.

    Kwakman 5: vale a mesma avaliação feita para De Wit.

    P. Koopmeiners 5,5: perde o duelo à distância com o irmão e encontra dificuldades, como todo o meio-campo dos holandeses.

    Stengs 5,5: não consegue ameaçar a defesa da Juventus (73' Oufkir 6,5: entra bem e muda a reta final da partida do AZ).

    Byskov 5: noite ruim, sem lances de destaque (63' Smit 6,5: assim como Oufkir, participa da tentativa de reação dos donos da casa).

    Daal 6: cumpre seu papel, sem grandes erros, mas também sem muita criatividade.

    Meerdink 6,5: disputa espaço com os zagueiros da Juve durante todo o jogo, até marcar um gol e quase fazer outro, em posição de impedimento, nos acréscimos.

    Técnico Echteld 5,5: primeiro tempo e início da etapa final de pesadelo, mas acerta nas substituições e fica a um passo de uma virada surpreendente.

  • JUVENTUS

    Vicario 6: pouco exigido no primeiro tempo, a não ser para defender com facilidade uma finalização desviada. No segundo tempo, praticamente não trabalha: a defesa bloqueia as poucas finalizações dos adversários, e Smit desperdiça uma ótima chance ao chutar por cima. Sem culpa no gol, faz uma grande defesa em finalização de Meerdink já nos acréscimos, embora o lance tenha sido anulado por impedimento do atacante do AZ.

    Kalulu 6: pela lateral direita, dá cobertura a Kolo Muani e às vezes tenta acioná-lo, mas raramente passa ao ataque. No início da segunda etapa, mostra mais iniciativa, mas sofre nos minutos finais ao recuar demais para dentro da área.

    Gatti 7: com a faixa de capitão, começa a partida atento e preciso, fazendo intervenções limpas. No início do segundo tempo, evita ser superado por Daal e desvia a finalização dele para escanteio. Depois, complica um contra-ataque e faz a equipe perder uma boa oportunidade. Poucos minutos mais tarde, novamente no ataque, erra o passe decisivo para Alajbegovic. Aos 70 minutos, antecipa-se de forma imponente na entrada da própria área e sai jogando com a bola nos pés. Sai exausto e entrega a faixa a Bremer (78' Bremer 5,5: entra e tenta impor sua presença no centro da área durante a pressão final dos holandeses, mas passa por muitos apuros).

    Lucumí 6: ao lado de Gatti, tenta ser mais preciso e cometer menos faltas do que nas últimas partidas. Depois de 80 minutos relativamente tranquilos, sofre na reta final, como toda a defesa da Juventus.

    Kelly 5: completa o trio de zagueiros da defesa de Spalletti. Vai bem na marcação, mas nem tanto ao afastar a bola e iniciar as jogadas, para a irritação de Spalletti no banco. Tem culpa no gol do AZ que faz o placar ficar em 2 a 1, assim como Cabal.

    Sarr 6: faz uma partida de entrega e muita correria. Toca pouco na bola, mas é importante para manter a ligação entre os setores, dar cobertura e recuperar a posse.

    T. Koopmeiners 7: o filho pródigo retorna a Alkmaar com um belo gol de esquerda, de primeira, e não comemora ao ver a bola entrar. No segundo tempo, não tem coragem de tentar encobrir o goleiro de fora da área, após um erro de De Busser com os pés que deixou o holandês longe do gol. Também se destaca por duas recuperações de bola importantes.

    Cambiaso 5,5: começa como meia pela ponta e, na fase defensiva, recua, formando uma linha de cinco na defesa da Juventus (com Kalulu à direita, além dos três zagueiros). Passa por algumas dificuldades no início da segunda etapa, recebe cartão amarelo e é substituído a meia hora do fim (60' Cabal 5: entra e ocupa a lateral esquerda com segurança, sem correr riscos, deslocando-se também para a direita quando necessário e trocando de posição com Kalulu. Tem culpa no gol do AZ que faz o placar ficar em 2 a 1, assim como Kelly).

    Woltemade 5,5: como sempre, tem movimentos lentos e erra muitos passes. Nesta noite, é a referência central do ataque da Juve, com Kolo Muani à direita e Alajbegovic à esquerda. No gol de Kolo Muani, participa bem da tabela com o francês (78' Ekhator 5,5: estreia jogando mais na marcação do que no ataque e ainda recebe cartão amarelo).

    Alajbegovic 6,5: a equipe joga principalmente pela direita, com Kolo Muani, e menos pelo seu lado. Aparece na metade do primeiro tempo com um chute forte de direita que passa pouco acima do travessão. Depois, controla algumas bolas com a calma de um veterano. Na segunda etapa, posiciona-se bem em duas oportunidades para finalizar a gol, mas primeiro Koopmeiners e depois Gatti erram o último passe (60' Boga 6: aparece com duas arrancadas características).

    Kolo Muani 7,5: começa com um chute cruzado de direita que passa rente à trave. Depois, atuando pela ponta direita, dá uma bela assistência para o gol de Koopmeiners. Em seguida, assume o protagonismo e marca o segundo gol da Juventus com um belo chute de esquerda, depois de recuperar a bola com insistência e tabelar com Woltemade. No segundo tempo, continua partindo da direita, mas circula por toda a frente de ataque e frequentemente supera seu marcador na velocidade (86' Douglas Luiz: sem nota).

    Téc. Spalletti 6,5: prepara bem a partida, sobretudo com a novidade de Kolo Muani pela direita. Resta saber se será uma inspiração de uma noite ou a virada da temporada para o atacante francês e para o próprio Spalletti. A equipe também começa bem o segundo tempo, mas não consegue liquidar a partida e sofre muito na reta final, quando as substituições não ajudam Spalletti.

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