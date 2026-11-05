Vicario 6: pouco exigido no primeiro tempo, a não ser para defender sem dificuldade uma finalização desviada. Na segunda etapa, quase não trabalha: a defesa bloqueia as poucas finalizações dos adversários, e Smit o poupa ao chutar por cima de uma ótima posição. Sem culpa no gol, faz uma grande defesa diante de Meerdink nos acréscimos, embora o lance tenha sido anulado por impedimento do atacante do AZ.

Kalulu 6: pela direita, dá cobertura a Kolo Muani e às vezes também tenta acioná-lo, mas raramente aparece para fazer a ultrapassagem. No início do segundo tempo, participa mais do ataque, mas sofre na reta final ao recuar demais para dentro da área.

Gatti 7: com a faixa de capitão, começa a partida atento e preciso, sem cometer faltas desnecessárias. No início do segundo tempo, evita ser superado por Daal e desvia a finalização para escanteio. Depois, enfeita demais um contra-ataque e faz a equipe perder uma boa oportunidade. Poucos minutos mais tarde, novamente no ataque, erra o passe que deixaria Alajbegovic em posição de marcar. Aos 70 minutos, impõe-se ao antecipar um adversário na entrada da própria área e, em seguida, sai jogando com a bola nos pés. Deixa o campo exausto e entrega a faixa a Bremer (78' Bremer 5,5: entra e tenta impor sua presença no centro da área durante a pressão final dos holandeses, mas passa por muitas dificuldades).

Lucumí 6: ao lado de Gatti, tenta ser mais preciso e cometer menos faltas do que nas últimas partidas. Depois de 80 minutos relativamente tranquilos, sofre na reta final, assim como toda a defesa da Juventus.

Kelly 5: completa o trio de zagueiros da defesa de Spalletti. Vai bem na marcação, mas não tão bem ao afastar a bola e iniciar as jogadas, para a irritação de Spalletti no banco. Tem culpa no gol do AZ que faz o 2 a 1, assim como Cabal.

Sarr 6: faz uma partida de entrega e muita corrida. Toca pouco na bola, mas é importante para manter a ligação entre os setores, dar cobertura e recuperar a posse.

T.Koopmeiners 7: o filho pródigo volta a Alkmaar com um belo gol de esquerda, de primeira, e não comemora ao ver a bola entrar. No segundo tempo, não tem coragem de tentar encobrir o goleiro de fora da área após um erro de De Busser com os pés, quando o holandês estava longe do gol. Também se destaca por recuperar a bola em duas ocasiões importantes.

Cambiaso 5,5: começa como meio-campista pelo lado e, na fase defensiva, recua, formando uma linha de cinco na defesa da Juventus, com Kalulu à direita e os três zagueiros. Passa por algumas dificuldades no início do segundo tempo, recebe cartão amarelo e é substituído a meia hora do fim (60' Cabal 5: entra e ocupa a faixa esquerda com segurança, sem correr riscos, deslocando-se também para a direita quando necessário e trocando de posição com Kalulu. Tem culpa no gol do AZ que faz o 2 a 1, assim como Kelly).

Woltemade 5,5: como sempre, movimenta-se de forma pouco ágil e erra muitos passes. Hoje, é a referência central do ataque da Juventus, com Kolo Muani à direita e Alajbegovic à esquerda. No gol de Kolo Muani, participa bem da tabela com o francês (78' Ekhator 5,5: estreia, atuando mais na cobertura do que no ataque, e ainda recebe cartão amarelo).

Alajbegovic 6,5: a equipe joga predominantemente pela direita, com Kolo Muani, e menos pelo seu lado. Aparece na metade do primeiro tempo com um chute forte de direita que passa pouco acima do travessão. Depois, controla duas bolas com a calma de um veterano. No segundo tempo, está bem posicionado em duas oportunidades para finalizar a gol, mas primeiro Koopmeiners e depois Gatti erram o último passe (60' Boga 6: aparece com duas de suas arrancadas).

Kolo Muani 7,5: começa com um chute cruzado de direita que passa rente à trave. Depois, atuando pela ponta direita, dá uma bela assistência para o gol de Koopmeiners. Em seguida, assume o protagonismo e marca o segundo gol da Juventus com um belo chute de esquerda, após recuperar a bola com persistência e tabelar com Woltemade. No segundo tempo, continua partindo da direita, mas circula por toda a frente de ataque e frequentemente supera o marcador direto na velocidade (86' Douglas Luiz: sem nota).

Téc. Spalletti 6,5: prepara bem a partida, sobretudo com a novidade de Kolo Muani pela direita. Resta saber se foi uma sacada para uma noite ou a virada da temporada para o atacante francês e para o próprio Spalletti. O início do segundo tempo também é bem administrado, mas a equipe perde a chance de definir o jogo e sofre muito na reta final, quando as substituições não ajudam Spalletti.