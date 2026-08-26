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Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Ayyoub Bouaddi é o volante mais promissor do mundo, mas o substituto de Rodri não vai resolver todos os problemas de Enzo Maresca no Manchester City: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências de verão de 2026

Opinion
Manchester City
A. Bouaddi
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter de Milão
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
PSG
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern de Munique
I. Saibari
M. Palestra
Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético de Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque a cada quatro anos ele é marcado por uma Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 está se mostrando movimentada mais uma vez, com alguns grandes nomes fazendo transferências milionárias antes do prazo final de 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de transferências de verão, vamos dar notas para cada negócio fechado à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (Lille para o Manchester City, £ 86 milhões)

    Para o Lille: Mais um pagamento gigantesco. Bouaddi ainda tinha apenas 13 anos quando se juntou ao Lille em 2021, mas não demorou para que fosse apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra não é nada surpreendente. Depois de uma atuação digna de melhor em campo na vitória sobre o Real Madrid no dia do seu 17º aniversário, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa, e sua exibição excepcional por Marrocos no duelo da Copa do Mundo contra o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma transferência no verão. No entanto, esta ainda é uma taxa incrível para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já arrecadou muito com nomes como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso não é nada além de lucro puro para um clube com reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas inúmeras qualidades ao liderar a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Assim, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube alcançou os dois objetivos: £65 milhões é uma boa quantia por um jogador de 30 anos há pouco recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior; e, embora o City claramente tenha pago caro demais por Bouaddi, seu potencial é óbvio e enorme. Claro, ainda é exigir demais de um jogador de 18 anos que preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas é preciso dizer que o City contratou hoje o volante mais promissor do mundo (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado da contratação de Bouaddi!). Se ele conseguirá resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, é uma questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre esteve destinado a fazer, e mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também tem total confiança em sua qualidade. Ele não tem qualquer dúvida de que pode prosperar no mais alto nível, o que explica em parte por que trocou sua lealdade internacional da França para Marrocos no início deste ano, já que este último oferecia a oportunidade de jogar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um bom presságio para sua ida a Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa assustadora, e ele não terá muita margem para erro por causa do valor da transferência. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a natureza incrivelmente intensa do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, como apoio no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para que cause impacto imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

    • Publicidade
  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (do Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é mais um exemplo do brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter surpreendido ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba à Premier League vindo do Lille como um relativo desconhecido há três anos, mas a decisão rendeu muito, já que o clube obtém um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que as ações de Baleba caíram desde o verão passado, quando o Brighton pedia mais de £100 milhões do United, em meio a uma temporada de altos e baixos, com seu técnico Fabian Hurzeler acreditando que as especulações sobre transferência afetaram inicialmente seu rendimento. Consequentemente, Baleba certamente não poderia ter custado £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões (US$ 95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar atuando de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em várias outras joias jovens, que depois venderá com lucro significativo. Nota: B+

    Para o Man Utd: O United vai sentir que sua paciência valeu a pena. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025, depois que ficou claro que o clube queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea havia pago por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha um tanto irregular do meio-campista em 2025-26 para fechar o que considerará um negócio abaixo do preço de mercado em um verão em que as taxas foram grosseiramente infladas, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será a de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ainda estar um pouco bruto, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi interrompida pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou bastante na segunda metade da última temporada, com o United supostamente encorajado por seus dados subjacentes. Baleba traz a força física e a arrancada no meio-campo que o United tanto vinha procurando neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida, porém, precisarão lhe dar algum tempo para se adaptar, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir cumprir seu potencial, será uma solução ideal de longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ser paciente, mas Baleba finalmente está a caminho de Old Trafford no que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que só chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de grande potencial quando decidiu desembolsar £23 milhões para contratá-lo em 2023, aos 19 anos e ainda relativamente desconhecido, e, tirando o tropeço da última temporada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu essa oportunidade e agora estará determinado a garantir que ela não lhe escape. Tudo indica que ele está prestes a ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo reformulado ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos e Bruno Fernandes, com a missão de interromper ataques e conduzir sua equipe para a frente com a bola. Ele vai precisar de tempo para se adaptar após a lesão sofrida na pré-temporada, mas não há dúvida de que esta é uma contratação empolgante para o longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 de agosto: Savinho (Manchester City para o Tottenham, £ 85 mi)

    Para o Manchester City: Um candidato realmente forte a taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que iludiu mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado com grande alarde, em uma passagem que rendeu o total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City ficará em êxtase porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir de forma tão desconcertante tão alto para conseguir o seu homem, apenas um ano depois de ter tentado contratar Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões (US$ 116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de classe mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco sem opções pelos lados, mas ainda há bastante tempo nesta janela para reinvestir a entrada gigantesca, e o clube ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, novamente em forma, em seu elenco. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais, muito boa mesmo, para ser recusada, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por £185 milhões (US$ 252 milhões) combinados já levantaram sobrancelhas, este negócio vai fazê-las bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e pode-se argumentar que seu investimento nessa dupla de novos meio-campistas era quase justificável como parte necessária da reformulação do elenco conduzida por Roberto De Zerbi, após temporadas consecutivas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, entre todas as opções possíveis, sugere que eles podem ter perdido completamente a noção nos bastidores. Esse tipo de valor exige impacto consistente e de alto nível, e em nenhum momento durante sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. É preciso fazer sérias perguntas sobre como o Spurs saiu de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente dobrar esse valor apenas 12 meses e uma temporada sem brilho depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete partidas como titular na Premier League. Há toda a possibilidade de Savinho vingar e se tornar um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, em primeiro lugar, trata-se de um gasto exagerado de forma grosseira. Nota: F

    Para Savinho: É preciso ter certa empatia por Savinho, porque agora ele terá de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Spurs tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões (US$ 61 milhões), a pressão seria menor, mas agora se esperará que o jogador de 22 anos chegue causando impacto imediatamente e se torne rapidamente uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para vingar se for transformado em peça-chave e atuar semana após semana, algo que nunca iria acontecer sob o comando do notório inventor Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, este é um recomeço muito necessário em outro chamado integrante do ‘Big Six’, a chance de trabalhar sob outro treinador com excelente reputação e uma desejável mudança de ares ao se mudar para Londres. No entanto, fica a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso dessa taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir, para o bem ou para o mal, sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (do Liverpool para a Inter, € 35 milhões)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas triste do mesmo jeito. A saída de Jones significa que não há mais nenhum jogador local no elenco do Liverpool, o que é bastante deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender em certa medida por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas um ano restante de contrato e claramente já não estava feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como ficou evidente na polêmica pela braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em se manter firme em relação ao valor de transferência que queria por Jones, agora é imperativo substituí-lo, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava preocupantemente carente de opções e qualidade no meio-campo. E também não vamos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na última temporada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado de transferências, e o CEO da Inter provavelmente vai sentir que Jones representa um bom negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o produto da base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos e não faz tanto tempo assim que estava jogando bem o suficiente para abrir caminho até a seleção da Inglaterra. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, já que é impressionantemente resistente à pressão e também se entrega ao máximo pelo time. Então, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gols que Scott McTominay, é sem dúvida um jogador tecnicamente superior, o que significa que há boas chances de ele se provar um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês vem sendo em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma muito necessária mudança de ares. As coisas tinham ficado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava sem evoluir, sua carreira havia empacado e sua frustração era óbvia. Havia rumores de um desentendimento com Slot e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob o comando de Andoni Iraola. Consequentemente, uma transferência era imperativa, e uma mudança para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente a San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, apesar de todas as suas qualidades, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £ 55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que estava nos dois últimos anos de contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de receber uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse, e, aos 28 anos, isso provavelmente era o melhor cenário possível, apesar de seu status de internacional inglês e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em certo momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG no início da janela, a saída de Konsa deixa o Villa com uma linha defensiva reduzida às vésperas da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. Trata-se também da perda de mais um jogador-chave, à medida que o elenco de Unai Emery segue sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Man Utd, enquanto há séria incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma decisão intrigante por parte de Arsenal e Mikel Arteta. O Arsenal estaria determinado a reforçar o lado direito de sua defesa após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o treinador certamente já tinha à disposição as ferramentas para suportar as ausências deles e poupar ao clube uma quantia considerável. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem atuar nessas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de cobrir aquele lado caso outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse de uma reorganização, com jogadores ligeiramente fora de posição, mas é difícil imaginar que isso teria sido tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na última temporada, mas Konsa agora é um obstáculo direto ao seu progresso, e o mesmo pode ser dito do jogador formado na base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é sem dúvida um zagueiro muito bom que traz uma liderança bastante útil. O técnico espanhol realmente precisa de opções, com o Arsenal disputando quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para um problema que deveria ser de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode criticar Konsa por trocar de clube para ir aos campeões da Premier League neste estágio da carreira, em busca de mais títulos importantes após vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma disputa real para se firmar no norte de Londres no longo prazo. Não há garantia de que ele será titular inicialmente na lateral direita à frente de White, e quase certamente cairá na hierarquia até o inverno, quando Saliba e Timber já tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos para voltar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo, composto por titulares garantidos e seus chamados “finishers”, e este último parece ser o papel que Konsa deve desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (Manchester City para o Al-Qadsiah, £ 52 milhões)

    Para o City: Que façanha! O City de alguma forma conseguiu obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders, na verdade, causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando uma assistência em sua estreia contra o Wolves no último mês de agosto, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase completamente a confiança no internacional holandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A mudança posterior de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reativar sua carreira no City. Pelo contrário, matou qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo preferido de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Assim, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma declaração de intenções, e talvez a mais chamativa até agora. O Al-Qadsiah tem uma reputação, com razão, de ser um dos clubes "iô-iô" do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de donos que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma disputa pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente vem fazendo um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26 graças, em grande parte, a uma sequência recorde do clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool pode repetir esse tipo de desempenho doméstico enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite é algo em aberto. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que o time apoiado pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma nova arena de 47 mil lugares, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, especialmente nesta fase da carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar as maiores honrarias do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveria ser o auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros pretendentes. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pela fortuna oferecida na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo de sua decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol, ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah e há um risco bem real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível pode já ter acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (do Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Man City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o suficiente para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador provocará um medo genuíno. Parece que o City está fadado a sofrer uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal proteção defensiva quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em múltiplas decisões de título da Premier League. Apesar de seu preço de £ 116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. É nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma tarefa enorme nas mãos para ajustar o desenho tático do City e garantir que o time ainda possa competir pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que envia ondas de choque pelo futebol europeu. O Barça já era franco favorito para conquistar o terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid ficará abalado ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto já bem estabelecido de Hansi Flick em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade ao time de Flick. Definitivamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições com Rodri fazendo a cobertura. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo informações, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a atuar antes do fim do ano depois de lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar em nível nacional e continental nos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após seu triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhuma outra equipe é mais compatível com os princípios táticos aos quais ele se acostumou tanto sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri volte ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atletico Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que cumpra o mesmo papel de ditador todo-poderoso no qual prosperou pela Espanha e pelo City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e mais seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (do Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 milhões)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o motivo. O ex-astro do Man City marcou respeitáveis 65 gols em seus quatro anos no Camp Nou, incluindo o recorde pessoal de 21 em todas as competições na última temporada, quando o time de Hansi Flick defendeu com sucesso o título da Liga, mas era visto como um jogador utilitário e tirava os torcedores do sério com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já estava com carência no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria oportunidade melhor para lucrar. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para recusar. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao contratá-lo do City, mas seu contrato terminava no próximo verão europeu, e o clube ainda teria de pagar mais €8 milhões ao time da Premier League se o vinculasse a uma renovação por causa de uma cláusula específica do acordo. Tirar seus altos salários da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será um reforço muito mais impactante para o elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres talvez nunca entre na categoria de um jogador de elite individualmente, mas garantir um campeão do mundo versátil no auge da carreira por um valor razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também é um encaixe tático muito bom para Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha em 2020. A fluidez posicional sustentou o sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é tão flexível quanto possível, capaz de jogar centralizado ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos para os bicampeões europeus. Há toda a possibilidade de que Torres seja mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo da Liga, e sua vasta experiência nos grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é um substituto peça por peça para Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente quando se trata de movimentação inteligente no terço final. Nota: A-

    Para Torres: O herói da Copa do Mundo da Espanha verá essa transferência como um passo à frente e como a confirmação de que estava certo ao reclamar publicamente da falta de progresso nas conversas por renovação com o Barça, o que é compreensível. O PSG tenta se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos consecutivos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era ele quem tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente do que foi para ele na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, e Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente surgirá como protagonista no Parc des Princes depois de passar tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Ir para o PSG não vai aumentar seu legado, apenas reforçará ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama do vizinho não é mais verde e talvez até se arrependa de deixar sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem colocado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: o Spurs aceitou cerca de £8 milhões de prejuízo em relação ao investimento inicial ao vender Romero ao Atlético de Madrid, o que é um mau negócio sob qualquer perspectiva. Sim, o clube o manteve longe de rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está no auge e foi um dos melhores nomes da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter esperado por uma taxa mais alta. No entanto, realmente parece o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na última temporada, e recebeu dois cartões vermelhos enquanto o Spurs lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com os torcedores se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Argentina de Romero, Marcos Senesi, além de renovar com Micky van de Ven, então o elenco segue bem servido na defesa. Romero claramente queria sair, e as chances de o Spurs fazer uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são melhores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. Ele é um defensor agressivo, que joga avançado, e compartilha a mentalidade de Simeone de vencer a qualquer custo, o que significa que não deve ter qualquer problema para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será o principal pilar da linha de três de Simeone e trabalhará para corrigir as falhas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de trazer habilidades vitais de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a diferença para o Barcelona na ponta de La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu real valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes do fechamento da janela. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter, entre outros, também estavam interessados em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado para suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Críticos da Premier League viam Romero como um risco por causa de seu estilo físico sem concessões, mas é exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que pareça estar em ascensão novamente com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; é disputada em um ritmo mais tático que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também tem quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 mi)

    Para o Ajax: Um golpe amargo, mas um grande impulso para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem sequer tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria para a equipe de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a alcançar dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um baita revés. No entanto, como Cruyff praticamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por sua joia mais valiosa. Essa é a brutal realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais novo grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também vale destacar, foi contratado aos 17 anos vindo do Genk em 2023 por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que faz, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem agora é algo muito em aberto para debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi o preterido no setor ofensivo na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, o bicampeão europeu em título manteve de forma astuta times como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçava seu ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer cobertura de qualidade para o ponta esquerda titular Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar um lugar regular entre os titulares do estrelado time do PSG, que chance Godts tem de fazer isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de nomes como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Copa da França, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é inevitável questionar se este é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formador de sua carreira, mesmo que provavelmente não haja lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (do Tottenham para a Inter, € 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja qual for a forma de analisar, esta é mais uma movimentação de mercado intrigante do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro, e possivelmente gastou demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no nível mais alto de sua carreira neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas extremamente sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar de todos os oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador nos instantes finais da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber um total de apenas £30 milhões ($40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, sinceramente, argumento para dizer que Spence vale quase o dobro disso depois de suas atuações no início do verão, além do fato de que ainda tem três anos de contrato, é muito versátil, está entrando no auge da carreira e, claro, há a famosa “taxa de inglês”. O Spurs tem, pelo menos, muitas opções para as laterais após contratar Andy Robertson em transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira escolha pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão achar que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver seu homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder seus alvos principais Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro indo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. O mercado era limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral agressivo, tão apto a apoiar no ataque quanto a neutralizar pontas adversários, o jogador da seleção inglesa é ideal para a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a considerável ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e também tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os vencedores do Scudetto também ficarão encantados com o valor da negociação. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões ($51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam frutos enormes, ao garantirem o jogador de 26 anos por um preço de barganha. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente sem espaço com Roberto De Zerbi, que reformulou quase por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para voos maiores e melhores, e com razão após suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha conseguido finalmente se firmar no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito prejudicado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida nas duas primeiras temporadas, sendo emprestado para Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como integrante do elenco principal, ele agora vai para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, no início desta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que promete ser uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £ 18 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente o quanto gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do modesto clube de Madri. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir, em determinado momento, o valor integral de sua multa rescisória de €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões), mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte para negociar depois que Chavarria deixou claro que queria se mudar para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de alto potencial pelo qual poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao oitavo lugar em La Liga pela segunda temporada consecutiva no ano passado. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar no lado esquerdo da defesa após a saída rápida de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de origem. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, embora tenha sido uma indicação de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da primeira divisão pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá de assumir uma responsabilidade enorme, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado possivelmente um dos melhores de sua posição no planeta. Hato mostrou bom futebol na reta final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria muito provavelmente cumprirá o papel de reserva e talvez de mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática quando comparado a alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois que o atual técnico do Liverpool, Andoni Iraola, o contratou para o Rayo em 2022. Ele foi evoluindo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, que joga à frente e tem conforto com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na última temporada e atuando durante os 90 minutos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há grandes chances de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, por empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai cobrir integralmente o salário de Araujo e, dado seu status como um dos jogadores que mais ganham no Barça, isso abrirá espaço para que os campeões da Liga registrem mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas somou apenas 11 jogos como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça não depende dele para comandar a linha defensiva há algum tempo. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça arrecade uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia curto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180 mil por semana a Araujo para aliviar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda trabalhando para recuperar a forma física ideal após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisou trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, ele faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou entrosar-se de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool hesitou em pagar £60 milhões pelo alvo anterior da janela de verão, Ezri Konsa, mas um grande investimento no defensor do Aston Villa e da Inglaterra teria sido um movimento menos arriscado. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro clube de elite da Europa tê-lo procurado, dadas suas dificuldades para manter regularidade, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Ele certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar de seu futebol, depois de ter passado por um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pelo fervoroso público de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor que gosta de jogar adiantado, que trará presença aérea real à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente do que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, € 36 mi)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro para um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um dos seus partir, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, inclusive respondendo na hora da necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está em forma novamente após sua ruptura do LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que havia 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com esse ganho puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem sairá melhor nesse negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e em competições europeias se mostre inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecer o jogador. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido maltratado pelo Chelsea durante vários anos. Há a sensação de que a diretoria dos Blues tenta lucrar com ele há algum tempo; ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a perder espaço, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado do time na última temporada, e o fato de gerar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que pode esperar disputar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejadas da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100m abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora parece Springfield Gorge, de Os Simpsons, sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur ocupe o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League na última temporada, com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes arrastou seus companheiros pelo cangote. Matthias Jaissle terá um trabalho monumental para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco de reservas, e, se um substituto com experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta enquanto busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa sobre o capitão do Arsenal. Ele trará mais dinamismo ao ataque e mais agressividade na defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai causar impacto imediato, dada sua experiência e o fato de ser um encaixe perfeito para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão-chave para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer rival doméstico conseguirá se impor agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode valer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos lados de elite da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, dando quatro assistências para gols do Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência talismânica, ainda que antes de uma saída traumática nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia ficado grande demais para o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem olho para o passe decisivo e dita o tom com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos para se tornar um herói cult sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço sobre suas costas. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação com a joia brasileira Endrick. É claro que o clube espera que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick conseguiu no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente menor. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, depois de fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal administrado por seu clube detentor dos direitos, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reviver sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola, que tenta se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de € 3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é uma jogada inteligente da Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não pertencentes à UE vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com grande alarde, e por uma taxa de € 63 milhões que parecia um golpe de mestre diante da promessa que ele mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelos merengues em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também sofreu com uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de ter sucesso na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds United, £ 45 milhões)

    Para o Man City: É preciso realmente questionar a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Recontratado do Burnley no último verão, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, finalmente se esperava que ele fosse o número 1 no Etihad na última temporada, após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube entendeu que precisava contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, junto ao PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City desenvolveu a reputação de priorizar de forma implacável as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro bastante significativo com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas goleiro de copas sob o comando de Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem muito bem avaliado, formado na base e com potencial para o time principal, ir embora, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma senhora contratação para o Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga europeia se fizer as coisas certas na próxima temporada. Trafford chega ao Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do zagueiro da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, muito bem avaliado, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que tem sido problemática para o Leeds. Visto como um futuro número 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre vários times da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele deve acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira como nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar de uma das potências da Europa o dobro desse valor nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como número 1 de um clube da Premier League a longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento surpreendente no fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de outro recomeço, tendo falado abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e vai esperar que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, hoje com 32 anos, como número 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds a subir na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, há toda a chance de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação de Tuchel para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do ‘big six’, mas Trafford será o número 1 indiscutível no Elland Road e haverá muito menos pressão sobre seus ombros. Em silêncio, ele acreditará que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda melhores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Ter um lucro de €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até aqui. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e desenvolveu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e o passe progressivo de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e encontrar outra joia em pouco tempo e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um observador de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027, enquanto segue em recuperação de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar em ambas as pontas. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, com o Arsenal pressionando para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, tendo a velocidade e a agilidade para desmontar defesas, além da força e da intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar concorrentes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. Muitos torcedores casuais nem sabiam da existência de Diomande nesta época no ano passado, quando ele concluiu uma transferência de €20 milhões para o Leipzig vinda do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 partidas na liga em sua única temporada no Leganes, após começar na equipe de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, registrando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande se saiu admiravelmente no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Resta saber como Diomande lidará com a pressão do Bernabéu e com um preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que exibiu com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação de dois anos do clube após liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão forte seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conseguiu conquistar nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube após ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram rendimento muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua antiga regra de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £ 400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. O fato de nem sequer conseguir uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é uma vergonha. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34 anos, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um vínculo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, o clube terá esperança de reduzir a diferença para seus maiores rivais após trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente prorrogação do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles poderão brigar pelo topo e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa por qual ângulo se olhe, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é constrangedor para Salah. Ele pagou o preço máximo por colocar a si mesmo acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira de forma melancólica. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque é uma enorme queda de nível. A mudança não faz nada para valorizar seu legado, e ele certamente deve estar se arrependendo em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um empolgante novo começo sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de lutar para continuar relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente colocaria obstáculos no caminho de Henderson, de 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, parte importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria delas. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que até aqui havia sido uma janela tranquila, o Brentford entrou no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de substituir. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se transferindo para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, tão ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e tendo o ex-técnico do Chelsea e agora da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson levará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. No entanto, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e experiência podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente vacilou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura inusitada no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem sequer precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. O ex-capitão do Liverpool presumivelmente se tornará de imediato um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele também ajude a inaugurar uma nova era nesse aspecto, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um postulante consistente aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa vê-lo ter sucesso. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando muito possivelmente já poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 milhões)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma quantia significativa diante da sua falta de experiência no mais alto nível. Esse é o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco registrou seis participações em gols na Ligue 1 na temporada passada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano consecutivo, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, o passe progressivo de Barco deu ao Strasbourg verdadeira penetração, e ele cobriu cada centímetro do gramado sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável perder seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial às suas chances de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi algo bastante óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global após seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre de imediato como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa idealmente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, com Barco tendo inicialmente construído sua reputação como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente reduzirá o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo atraído pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a desenvolver. Nota B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, sendo este último quem o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o forçou a trabalhar o lado físico do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o treinador ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no desafiador palco da Copa do Mundo também será muito valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha de se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se for paciente e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode se tornar um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu artilheiro na temporada passada e o terceiro maior goleador da história do clube, empatado nessa posição. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. No momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido durante as conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já provados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, à medida que deixa para trás sua política de transferências voltada à juventude após mais uma campanha extremamente decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso em abundância, apesar de já estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de agora ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha goleadora de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui (13), com sua segunda maior marca tendo vindo em 2024-25. Ele inclusive já somou nove gols e duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles tendo sido pelo Sunderland, lá em 2010, e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele será opção atrás de Joao Pedro, o que significa que os Blues ainda têm trabalho a fazer em relação às saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato com o clube. Contratar Welbeck é obviamente uma medida de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, terá influência significativa no vestiário à medida que o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há uma grande chance de ter muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem compartilhou uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues optem por mantê-lo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas particularmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave na defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar de seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda tivesse contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, dadas as suas dificuldades com lesões, há um risco considerável ligado a esse movimento para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em seus melhores dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês poderia potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. Os nerazzurri também podem muito bem ver isso como uma espécie de grande golpe, já que, segundo relatos, superaram concorrentes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar seus problemas físicos para trás de vez na Itália. Não só esta é a oportunidade de experimentar uma nova liga e cultura, como ele também continuará brigando por grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em um par de anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix do Wolfsburg, aos 24 anos, então o clube ficará muito satisfeito por ter quase triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Palace gastar alto em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo continua seu movimento para adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente reformular suas opções para a zaga, já que nenhuma de suas atuais alternativas confusas se destacava como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é meio caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Como consequência, foi noticiado que o Chelsea pode até buscar outro zagueiro após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes especulados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos provavelmente entendem que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente justo no mercado atual por um zagueiro já testado na Premier League, titular da seleção francesa, e que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em cima. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional pela seleção principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que por merecer a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do “big six” neste verão, depois de uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: continuará na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pelo lado direito, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um bom começo sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, o Forest diz que é a segunda opção, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Portanto, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, a emoção predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, todos os sinais apontam para a saída do vencedor da Bola de Ouro do Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um sucessor à altura para o trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivessem convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter o perfil ideal, porém. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. No entanto, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo máximo da "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de apenas algumas boas temporadas no Forest e ainda nem sequer disputou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: O movimento certo na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará consigo muita pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips era na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri ficará no caminho de Anderson por uma vaga entre os titulares. Assim, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia facilmente ter sido difícil de negociar após sua passagem esquecível de uma única temporada pelo oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho faltasse ao treinamento de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi informado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será a taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma contratação que fará soar o alarme para os torcedores do Villa. O técnico Unai Emery aparentemente foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas a sensação é de que há um risco significativo envolvido pelo fato de Garnacho já parecer, há algum tempo, desprovido da vivacidade e da confiança que fizeram dele um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números de Rogers no ataque, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por uma quantia que provavelmente será alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de contornar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença nas taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Um segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira derivar para a mediocridade. Emery tem habilidade para tirar o melhor de jogadores que anteriormente tiveram desempenho abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se acha que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois que a vaga na Champions League foi assegurada mais uma vez, um impulso para a nova contratação. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional; ele simplesmente precisava fazer 10 aparições na Premier League. No entanto, foi deixado de lado por Emery e raramente foi incluído em uma convocação para jogo. O técnico tem esse histórico, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que representa uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação do campeão belga pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro terá um grande impacto para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge tentará reinvesti-lo de forma inteligente depois de retomar o título de Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis atende a muitos requisitos em termos de reposição. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols (22 gols e 29 assistências) em todas as competições, ajudando a conduzir o Brugge ao título da liga e ao mata-mata da Champions League. Há, é claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele consegue transportar sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador tem físico e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação inicialmente. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado sua carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente, o melhor que eles poderiam ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund receberá adiantados, mas não se deve esquecer que ele teve lesões consideráveis e sofreu com a falta de consistência ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de venda futura em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Já criticamos bastante o Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas, quando o mérito existe, é preciso reconhecê-lo: isso pode se revelar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas como a próxima grande promessa da Alemanha, mas ele ainda tem apenas 24 anos, o que o torna uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia uma estrela em ascensão quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas as coisas nunca aconteceram de fato para ele. Sem dúvida houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. De fato, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, esta parece ser a mudança certa na hora certa para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para finalmente realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £ 117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, isso seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League neste ano, enquanto os Blues não têm nenhuma competição continental pela qual esperar, e ainda assim os vencedores da Liga Europa ficaram totalmente impotentes para impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers do Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa um dinheiro absurdo que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, fortalecer o elenco de Unai Emery em outras posições. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um grande golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todos estão se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do "esquadrão bomba" dos Blues apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa grosseiramente inflada. O que parece mais provável, porém, é que houve progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou enormemente a mais por um jogador de 23 anos com apenas duas boas temporadas de Premier League no currículo e só um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de ataque com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar sérios danos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos de fora. A suposição era de que Rogers estava determinado a se transferir para o Emirates, onde seria esperado que assumisse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo reportado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar dando muito certo para Rogers, particularmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro das categorias de base do Manchester, Palmer. De fato, podemos ver várias comemorações "frias" durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito é uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e não há como exagerar sua importância no plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. A equipe do espanhol teve enormes dificuldades enquanto Tielemans esteve afastado por uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele retornou ao time titular, o Villa encerrou a temporada em grande estilo, terminando em quarto lugar na Premier League e conquistando a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Como ele ainda tinha mais dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma ótima surpresa. Não havia nenhum indício de que o United preparava uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada aliviará parte do clima de pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão séria a serviço do Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado da Premier League que destacou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade tão necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans é apontado como nome para um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso aconteceria para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso não teria sido um problema. O Villa é um clube enorme por méritos próprios. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro nível em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de mostrar sua maravilhosa variedade de passes e sua tremenda técnica em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (do Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua com o clube concordando em vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto na briga por um lugar entre os quatro primeiros da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu bem-sucedido empréstimo ao clube-irmão Strasbourg para passar a fazer parte do elenco principal, atuando regularmente ao longo da campanha 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado intocável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jogador jovem e de alto potencial do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver em um talento de classe mundial em Old Trafford, este não é um negócio que será lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que são um pouco intrigantes para todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em pânico ao tentar evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando sua pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os tomadores de decisão do United estavam 'calmos' depois que a busca por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de peças no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos níveis a alcançar. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que entrou e saiu do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de 'futebol regular no time principal'. Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros devendo chegar em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um novo começo longe do caos no nível da diretoria e da constante troca no comando técnico no Chelsea, embora não haja garantia de que o United será capaz de oferecer mais estabilidade a longo prazo. Eles podem, no entanto, oferecer futebol de Champions League, o que inerentemente significará mais minutos, já que seus empregadores, em breve antigos, não se classificaram para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma figura-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, £100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico, como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a saída de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o aspecto verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que este provavelmente nem é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Mais uma contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso são sinais de desespero ou demonstrações de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não custaria uma taxa semelhante?! O internacional italiano provou, sem dúvida, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma transferência muito inesperada. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao seu lado durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança acabe sendo boa para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, em seus melhores dias ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bastante ruim para a Inter, que poderia ter exigido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. Para ser justo, as mãos da Inter podem muito bem ter estado atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem desenvolvendo a reputação de caçador de barganhas enquanto navega pelas rigorosas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelos merengues, e essa quantia fica bem abaixo dos €30 milhões que o Real supostamente havia reservado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída da lenda do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas por uma taxa tão baixa é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução decente por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Um movimento desse tipo, neste estágio de sua carreira, é exatamente a razão pela qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, contribuindo com 55 participações em gols em 207 partidas como ala pela direita, enquanto ajudava os nerazzurri a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, além de alcançar duas finais de Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme, que ajudará muito a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um dos ativos mais valiosos do clube, um meio-campista classudo que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não causa absolutamente nenhuma surpresa. O que é chocante, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a justamente criticada diretoria do clube merece alguns raros créditos. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério neste verão. Após duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Spurs agiu rapidamente para garantir que nunca mais se veja nessa posição, e se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isto está em outro nível. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que prosperaria em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, assim, estava disposto a pagar acima do valor de mercado por Fernandes para afastar o interesse de equipes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para bater nos donos do clube. De fato, apenas para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma movimentação estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer uma espécie de movimento lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve estar muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um outro nível. Deve haver, é claro, alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por um dos principais times da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre havia a chance de ele brilhar na América do Norte, mas esta ainda é uma ótima quantia por um jogador contratado do Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja muito bem aproveitado por um clube que tem conseguido conquistar troféus na Holanda de forma consistente, apesar de precisar vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo, antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um acordo em que o Bayern vinha trabalhando há algum tempo. Não foi um movimento reativo por causa de um jogador qualquer se destacar em uma Copa do Mundo; o Bayern já estava convencido havia muito tempo de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, intensidade e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estrelado, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", embora abrir espaço em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo um pequeno pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode se provar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 mi)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro líquido por um jogador que passou pela academia do clube, mas fez apenas algumas aparições pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não permaneça em Bérgamo e deixe sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, quando equipes como Inter e Chelsea demonstraram interesse, sua cabeça virou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. Segundo relatos, o espanhol deu o aval para este negócio, e o clube agiu rapidamente para chegar a um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em um intervalo de 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma temporada decente no futebol de elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Apenas o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele integrou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a oferta contratual do Chelsea, segundo relatos, próxima de £100 mil por semana, valer mais que o dobro do que a Inter havia colocado na mesa talvez ajude a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite do futebol inglês. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que reflete que ele pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Champions League na última temporada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso 9’, o que não depõe muito bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do mundo dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG levantou mais da metade do dinheiro de que vai precisar para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa de imediato: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, que já demorava muito, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, segurando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para sair do banco, um substituto de impacto razoável. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos vai ser a referência ofensiva de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A palavra agora é sua, Goncalo, é hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que reforçará sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. Portanto, o clube ficará encantado por ter gerado uma taxa tão significativa pelo zagueiro holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitalmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic em seu radar em uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O clube também não está com poucas opções para a zaga, já que Lewis Dunk e Olivier Boscagli fazem parte do elenco, e Igor Julio está pronto para retornar de seu período de empréstimo no West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke em sua passagem pelo Brighton, não dá para evitar a sensação de que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram essas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar do fato de ele estar prestes a entrar no último ano de seu contrato na costa sul. Seria de se pensar que um acordo por valor reduzido para um jogador de seu calibre deveria realisticamente custar algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações, e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; foi noticiado que os rivais de Premier League Chelsea e Liverpool tinham interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, é um ótimo passador e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time sente muita falta. O internacional da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Da perspectiva do jogador, esta é uma transferência que faz muito sentido. Depois de aparentemente ter deixado claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no ponto intermediário de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para coisas ainda maiores depois de se firmar na Premier League. Presume-se que nem Chelsea nem Liverpool tenham concretizado o interesse noticiado, então, se ele quiser ser titular garantido em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhuma forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O único caminho é para cima, na verdade, para o Tottenham depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna teve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só €5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma cláusula de mais-valia de 50% no acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve participação em 12 gols e recebeu uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube estava de mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio, apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a própria oferta do clube de Newcastle ter sido supostamente aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de golpe de mestre, portanto, mas também ficará encantado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar em qualquer um dos lados do campo, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma lacuna enorme no ataque do Liverpool. Atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo do novo Iraola, com o novo técnico aparentemente forçando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube esteja supostamente confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois que tanto Liverpool quanto Newcastle tiveram ofertas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz vai esperar se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma briga pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado na disputa pelo muito bem avaliado mágico das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ele ainda deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (do Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado chegar à reta final em primeiro lugar. Se os Reds o tivessem prendido a um novo acordo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teriam conseguido exigir uma taxa razoável quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que aconteceu, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo (supostamente em torno de £250.000 por semana), em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar de não pagar uma taxa, representa um risco diante de quão mal o zagueiro foi ao longo da frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que, supostamente, o Real Madrid havia decidido encerrar o interesse no jogador em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está basicamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para uma área problemática do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do seu auge, Eder Militao segue sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira classe, no entanto, e essa tem cara de uma transferência que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto os salários milionários que tanto deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como um possível titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se conseguir recuperar a confiança e sua melhor forma logo no início, terá a oportunidade de se estabelecer como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meia ofensivo maravilhosamente trabalhador e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é o ideal do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia após nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas garantiu um jogador de qualidade excepcional sem custos, como também venceu o arquirrival Barcelona na disputa por sua contratação. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Há pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva vem sendo ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, porém, não havia como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das potências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, tendo sido destronado no topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu devido lugar é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A disputa por vagas no Real é intensa e Silva já não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até bem depois dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Isso parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça defensiva importante para o clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor nível, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões), e, considerando que ele supostamente já havia sinalizado nos bastidores a intenção de sair e vinha criticando abertamente a forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldades para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco com enorme carência de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o aguardado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz vira ordem, já que o Real Madrid inicia sua movimentação de contratações na janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou pesado com um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu junto ao Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar alto por Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais, de forma realista, o Real Madrid vai conseguir extrair dele um alto nível? Pelo menos, ele tem as características de um jogador “à Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos do elenco principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge de sua carreira. Já havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de ter se desiludido com a forma como a BlueCo vinha conduzindo seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não é surpreendente, então, que o negócio tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim de imediato quando o Real Madrid fez a investida. Considerando que ele aparentemente foi escolhido por Mourinho, ele tem uma grande chance de se firmar como peça-chave também, com Carreras provavelmente alternando presenças no XI do português. No entanto, diante da alta taxa, ele precisa render imediatamente ou corre o risco de ter a impaciente torcida do Bernabéu em cima dele, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custos)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson facilmente figura como uma das melhores contratações da história do clube, peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, foi possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade havia começado a pesar para o jogador de 32 anos, e é por isso que o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson durante a janela de inverno se tivesse conseguido trazer Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se firmou totalmente em Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, faça com que o nível caia ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse carecendo de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas os Spurs ainda tinham Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando, ainda que tardiamente, sem custos de transferência é um pequeno bônus, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que os Spurs aparentemente estavam dispostos a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega em boa forma à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha opções além dos Spurs, com a Juventus entre os clubes que teriam interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que apenas evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até considerar o Tottenham uma opção mais atraente agora do que em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente os Spurs durante o verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na última temporada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a turbulência causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção para sugerir que valha £69 mi. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque o clube desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e seu patético 12º lugar na Premier League, somado ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora do St. James' Park, prova que o clube não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores já há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento após finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 mi em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou caro demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outro lugar, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: Coisa de sonho. Apesar de algumas atuações bem inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha cobiçando há algum tempo. Ele próprio admitiu que ficou balançado pelas ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria um pouco da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 mi por um jogador de papel secundário. Gordon tem de provar que merece ser titular de um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai deixar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle