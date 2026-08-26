Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas particularmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave na defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar de seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda tivesse contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B
Para a Inter: Obviamente, dadas as suas dificuldades com lesões, há um risco considerável ligado a esse movimento para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em seus melhores dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês poderia potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. Os nerazzurri também podem muito bem ver isso como uma espécie de grande golpe, já que, segundo relatos, superaram concorrentes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B
Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar seus problemas físicos para trás de vez na Itália. Não só esta é a oportunidade de experimentar uma nova liga e cultura, como ele também continuará brigando por grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em um par de anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A
Krishan Davis