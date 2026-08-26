Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o motivo. O ex-astro do Man City marcou respeitáveis 65 gols em seus quatro anos no Camp Nou, incluindo o recorde pessoal de 21 em todas as competições na última temporada, quando o time de Hansi Flick defendeu com sucesso o título da Liga, mas era visto como um jogador utilitário e tirava os torcedores do sério com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já estava com carência no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria oportunidade melhor para lucrar. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para recusar. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao contratá-lo do City, mas seu contrato terminava no próximo verão europeu, e o clube ainda teria de pagar mais €8 milhões ao time da Premier League se o vinculasse a uma renovação por causa de uma cláusula específica do acordo. Tirar seus altos salários da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será um reforço muito mais impactante para o elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

Para o PSG: Torres talvez nunca entre na categoria de um jogador de elite individualmente, mas garantir um campeão do mundo versátil no auge da carreira por um valor razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também é um encaixe tático muito bom para Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha em 2020. A fluidez posicional sustentou o sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é tão flexível quanto possível, capaz de jogar centralizado ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos para os bicampeões europeus. Há toda a possibilidade de que Torres seja mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo da Liga, e sua vasta experiência nos grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é um substituto peça por peça para Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente quando se trata de movimentação inteligente no terço final. Nota: A-

Para Torres: O herói da Copa do Mundo da Espanha verá essa transferência como um passo à frente e como a confirmação de que estava certo ao reclamar publicamente da falta de progresso nas conversas por renovação com o Barça, o que é compreensível. O PSG tenta se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos consecutivos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era ele quem tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente do que foi para ele na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, e Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente surgirá como protagonista no Parc des Princes depois de passar tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Ir para o PSG não vai aumentar seu legado, apenas reforçará ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama do vizinho não é mais verde e talvez até se arrependa de deixar sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem colocado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

James Westwood