Ayyoub Bouaddi, cujo nome tem sido associado ao Arsenal, responde quando um jornalista pergunta se o craque marroquino virá para a Premier League após sua atuação mágica contra o Brasil

Apesar do alvoroço em torno de seu futuro, Bouaddi mantém a calma enquanto disputa seu primeiro grande torneio internacional. Quando questionado sobre o forte interesse da Premier League e a possibilidade de uma transferência para o Arsenal, o jovem prodígio de 18 anos teve o cuidado de não se distrair. Ele deixou claro que, embora esteja ciente do interesse, sua prioridade atual continua sendo a seleção nacional e a campanha na Copa do Mundo.

“No momento, estou focado apenas na Copa do Mundo e não posso responder a isso agora”, disse Bouaddi ao jornalista David Ornstein, do The Athletic, após a partida. “É claro que fico muito feliz em saber que alguns clubes estão interessados em mim. Mas, por enquanto, estou focado apenas na Copa do Mundo com o Marrocos e vamos tentar dar tudo de nós para fazer o nosso melhor.” Foi uma resposta notavelmente madura de um jogador que completará 19 anos em outubro e atualmente estuda para se formar em matemática paralelamente à sua carreira profissional.