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Ayyoub Bouaddi, cujo nome tem sido associado ao Arsenal, responde quando um jornalista pergunta se o craque marroquino virá para a Premier League após sua atuação mágica contra o Brasil
Arteta tem como alvo um jovem prodígio da Ligue 1
O Arsenal já começou a tomar medidas para garantir a contratação do jovem prodígio marroquino, com Mikel Arteta supostamente identificando-o como uma prioridade para reforçar o meio-campo. Os Gunners vêm acompanhando sua evolução há algum tempo, mas sua atuação contra a Seleção acelerou o interesse do clube.
Diz-se que Arteta é um grande admirador do perfil técnico de Bouaddi, acreditando que ele pode causar um impacto imediato no Emirates. A persistente missão de observação dos Gunners evoluiu agora para uma busca formal, com o clube mantendo contato com os representantes do jogador há vários meses. No entanto, eles enfrentarão uma disputa com times como Paris Saint-Germain e Chelsea, que também acompanham de perto o desenvolvimento do meio-campista.
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Bouaddi quebra o silêncio sobre os rumores de transferência
Apesar do alvoroço em torno de seu futuro, Bouaddi mantém a calma enquanto disputa seu primeiro grande torneio internacional. Quando questionado sobre o forte interesse da Premier League e a possibilidade de uma transferência para o Arsenal, o jovem prodígio de 18 anos teve o cuidado de não se distrair. Ele deixou claro que, embora esteja ciente do interesse, sua prioridade atual continua sendo a seleção nacional e a campanha na Copa do Mundo.
“No momento, estou focado apenas na Copa do Mundo e não posso responder a isso agora”, disse Bouaddi ao jornalista David Ornstein, do The Athletic, após a partida. “É claro que fico muito feliz em saber que alguns clubes estão interessados em mim. Mas, por enquanto, estou focado apenas na Copa do Mundo com o Marrocos e vamos tentar dar tudo de nós para fazer o nosso melhor.” Foi uma resposta notavelmente madura de um jogador que completará 19 anos em outubro e atualmente estuda para se formar em matemática paralelamente à sua carreira profissional.
Uma aula de meio-campo contra o Brasil
O entusiasmo é certamente justificado após uma atuação em Nova Jersey que contrariou sua tenra idade. Bouaddi ditou o ritmo do jogo contra uma seleção brasileira repleta de estrelas, registrando 87 toques na bola — o maior número do time. Sua percepção espacial e capacidade de escapar da pressão foram particularmente notáveis, mesmo quando marcado de perto pelo astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, dentro da sua própria área. Ele não demonstrou medo, livrando-se com facilidade dos adversários e mantendo Marrocos no controle da bola.
Estatisticamente, o jogador do Lille estava em uma categoria à parte. Ele completou 53 conduções de bola ao longo da partida, significativamente mais do que qualquer um de seus companheiros. Sua contribuição defensiva foi igualmente impressionante, pois ele entrou com tudo nas disputas e liderou uma pressão agressiva que deixou o meio-campo brasileiro desorganizado. Para um jogador competindo no maior torneio do planeta, sua compostura foi simplesmente impressionante.
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O Lille pediu um valor altíssimo
A tentativa do Arsenal de contratá-lo não será barata, já que o Lille está plenamente ciente da joia que tem em mãos. Depois de disputar mais de 2.300 minutos na Ligue 1 na última temporada, Bouaddi já provou que é capaz de lidar com as exigências físicas do futebol de alto nível. O time francês está em uma posição forte nas negociações e, segundo relatos, está exigindo uma quantia em torno de € 70 milhões (£ 60,4 milhões/$ 81 milhões) para liberar o jogador formado em sua base neste verão. Com mais partidas da Copa do Mundo se aproximando, sua avaliação ainda pode subir ainda mais. Por enquanto, o Arsenal e Arteta devem esperar até que o torneio termine na América do Norte antes de darem o empurrão final para trazer a estrela marroquina para a Premier League.