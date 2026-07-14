Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL

Traduzido por

Ayub Bouadi... Por que é considerado o projeto mais caro da história do futebol marroquino?

Especiais e Opinião
A. Bouaddi
França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
Hull x Manchester United
Hull
Manchester United
Premier League
Arsenal x Manchester City
Arsenal
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
Manchester City x Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Amistosos de clubes
Manchester City x Inter de Milão
Inter de Milão
Lille x PSG
Lille
PSG
Campeonato Francês
Marrocos
França
EUA
England
Wales
Espanha
Itália

A história do astro marroquino começou em um ginásio, antes de ele passar por vários esportes que aprimoraram suas habilidades físicas e mentais. Enquanto seus colegas passavam longas horas diante dos consoles de “PlayStation”, ele escolheu um caminho diferente, baseado em disciplina, leitura, uma alimentação rigorosa e excelência acadêmica, até se tornar um exemplo raro em que a inteligência acadêmica se une à genialidade no futebol. Foi essa combinação excepcional que formou o jogador que o Manchester City sonha em contratar hoje.

Nem todos os talentos precisam de muitos anos para se destacarem no cenário esportivo. Há jogadores cuja maturidade antecede sua idade e que conquistam seu espaço entre os grandes antes mesmo de atingirem a maioridade. Ayub Bouadi pertence a essa categoria rara; ele não era apenas um jogador talentoso, mas um futuro astro excepcional que combinava excelência esportiva, distinção acadêmica e disciplina pessoal, tornando-se, em poucas anos, um dos maiores talentos em ascensão no futebol europeu e alvo de vários dos maiores clubes do continente, com destaque para o Manchester City.

A história do jogador marroquino-francês começou quando seus pais o levaram para aulas de ginástica aos três anos de idade. Não demorou muito para que seu talento inato se manifestasse, antes de ele também se destacar em outros esportes, como ciclismo, handebol, tênis e badminton, o que contribuiu para o desenvolvimento de suas capacidades físicas e motoras desde seus primeiros anos.

Aos cinco anos, ele ingressou no clube AFC Creil, onde os treinadores não demoraram muito para descobrir sua excelência. Ele costumava jogar com categorias etárias acima da sua idade e, graças à sua personalidade de líder e à sua notável maturidade, assumiu a braçadeira de capitão da equipe sub-12 quando ainda não tinha completado dez anos. Apenas três anos depois, conseguiu chamar a atenção do clube do Lille, passando a integrar um dos melhores projetos de desenvolvimento de talentos do futebol francês.

Em outubro de 2023, Ayoub Bouadi entrou para a história ao jogar pelo Lille contra o KI Klaksvík na Liga Europa Conferência, com apenas 16 anos e três dias, tornando-se o jogador mais jovem a disputar uma competição europeia de clubes. Poucas semanas depois, fez sua estreia na Ligue 1 contra o Brest, tornando-se o jogador mais jovem a disputar o campeonato desde 1981.

Já no dia do seu 17º aniversário, em outubro de 2024, ele viveu uma noite que ficará gravada para sempre em sua memória, depois de liderar o Lille a uma vitória histórica sobre o Real Madrid por 1 a 0 na Liga dos Campeões, apresentando um desempenho maduro que impressionou a todos, a ponto de a torcida do clube comemorar seu aniversário dentro do estádio logo após o término da partida.

  • U16 France v U16 Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Um gênio em campo... e um excelente aluno

    Mas o talento de Ayoub Bouadi não se limitou ao campo de futebol. Segundo o jornal francês *L’Équipe*, ele obteve uma média escolar de 18,5 em 20 em todas as disciplinas, um número excepcional e extremamente raro no sistema educacional francês.

    Aos 15 anos, ele venceu um concurso de oratória destinado a jovens jogadores de futebol na França, após proferir um discurso intitulado: “O resultado é mais importante do que a forma?” diante da primeira-dama francesa, Brigitte Macron, no Palácio do Eliseu.

    Além disso, obteve o diploma do Bacharelado Científico com a nota “muito bom” um ano antes do previsto e, atualmente, continua estudando matemática na Universidade de Marselha. Esse destaque acadêmico coincidiu com a consolidação de sua posição no meio-campo do Lille, time que conseguiu se classificar diretamente para a Liga dos Campeões da Europa após terminar em terceiro lugar no Campeonato Francês.

    Em maio passado, Ayoub Bouadi definiu seu futuro internacional e decidiu representar a seleção marroquina em vez da França, país onde nasceu e onde se formou como jogador de futebol. Após essa decisão, tornou-se o segundo jogador de 18 anos a representar o Marrocos na Copa do Mundo, depois de seu companheiro Bilal El Khannous.

    Ele também desempenhou um papel importante ao lado de Neil El Aynaoui na condução da seleção marroquina até as quartas de final da Copa do Mundo, onde enfrentou a seleção da França, o país onde o jogador nasceu e se formou como jogador.

    E, apesar da eliminação dos “Leões do Atlante” naquela partida, a trajetória de Ayoub Bouadi não parou de subir, pelo contrário, ganhou ainda mais impulso, diante do crescente interesse do Manchester City, que o considera um dos principais alvos no mercado de transferências.

    • Publicidade
  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma família que formou uma personalidade excepcional

    Ayub Bouadi nasceu na cidade de Creil, no norte da França, uma pequena cidade com menos de 36 mil habitantes, localizada a cerca de uma hora de carro de Paris. Apesar da tranquilidade da cidade, ela é hoje também conhecida por ser o berço de um dos maiores talentos emergentes do futebol europeu.

    Ayub Bouadi cresceu em uma família que acredita que o sucesso não se alcança apenas com talento, mas também com dedicação e disciplina. Seu pai ocupa um cargo executivo em um banco, enquanto sua mãe trabalha como diretora de recursos humanos no setor de aviação; ambos se empenharam, desde a infância, em incutir nos filhos os valores do compromisso e da excelência acadêmica.

    Suleiman Al-Ayadi, presidente do Clube Creil — o primeiro clube pelo qual Ayub Bouadi jogou —, afirmou em declarações ao site The Athletic: “A família de Ayub sempre o apoiou de forma excepcional. Seus pais se empenharam para que todos os membros da família tivessem a melhor educação possível. Uma de suas irmãs, por exemplo, obteve um doutorado em Farmácia, e a família acreditava que o trabalho árduo é o verdadeiro caminho para o sucesso”.

    Desde que ingressou no Creil, aos cinco anos de idade, todos começaram a perceber que aquela criança era diferente de seus colegas. Apesar de ter nascido em 2007, ele disputava partidas constantemente com jogadores um ou dois anos mais velhos que ele.

    Al-Ayadi relembra essa época dizendo: “Desde seus primeiros anos, ele já era um dos melhores jogadores da sua faixa etária. Possuía uma maturidade futebolística notável, uma compreensão profunda do jogo e se comunicava com seus companheiros em campo de maneira especial.”

    E acrescentou: “O que mais chamava a atenção era sua inteligência futebolística. Seus movimentos, passes e escolhas em campo eram excepcionais para uma criança da idade dele. Era um líder nato, e essa personalidade de liderança tornou-se parte essencial de seu estilo de jogo.”

    Não foi apenas a admiração dos treinadores que destacou Ayub Bouadi; ele se tornou um exemplo para as outras crianças do clube. Sufyan Khair, coordenador da base do Creil, que supervisionou seu treinamento entre os 9 e os 11 anos de idade, relembra esse período dizendo: “Os pais pediam aos filhos que seguissem o exemplo de Ayub. E quando viajávamos para participar de torneios, os pais sempre faziam questão de que seus filhos ficassem no mesmo quarto que ele, pois ele era um exemplo maravilhoso de bom comportamento e disciplina.”

    Sua excelência não se limitava apenas ao campo, mas também se refletia em seu estilo de vida fora do futebol. Ao contrário da maioria de seus colegas, Ayub Bouadi não era muito fã das redes sociais e só criou uma conta no “Instagram” em maio passado. Mesmo assim, em pouco tempo, o número de seguidores ultrapassou 1,8 milhão, apesar de ele ter publicado apenas um número limitado de posts.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Nem pizza... nem PlayStation

    No Clube Creil, todos notavam seu interesse precoce pelos detalhes do profissionalismo de verdade. Al-Ayadi diz: “Ele era apaixonado pela ideia de se tornar um atleta completo. Se preocupava com tudo: os treinos individuais, a preparação física, a alimentação e o número de horas de sono.”

    Já Sufian Khair acrescenta: “Ele não comia hambúrgueres nem pizza como as outras crianças. Depois dos torneios, quando íamos a restaurantes de fast-food, ele escolhia apenas alimentos saudáveis. Além disso, ele nunca teve um PlayStation ou um Nintendo, nem passava o tempo no celular ou nas redes sociais; preferia ler livros.”

    Apesar de todas essas qualidades, Ayub Bouadi não recebia, no início de sua carreira, grande atenção dos olheiros dos grandes clubes. Khair explica o motivo dizendo: “Naquela época, havia jogadores que chamavam mais a atenção, especialmente na região de Paris. Ayub não dependia de dribles ou exibicionismo. Ele não era o tipo de jogador que te fazia dizer, logo no primeiro toque: ‘Que talento extraordinário!’”

    E acrescentou: “Mas quem entendia bem de futebol percebia seu verdadeiro valor. Ele era extremamente calmo, sabia como recuperar a bola, passá-la com simplicidade e inteligência, e tinha uma personalidade de líder em campo. Dava para sentir que ele tinha algo diferente.”

    Ele também fez testes em vários clubes, mas eles não continuaram a acompanhá-lo, pois seu potencial não se revelava totalmente em uma única partida.

    E Khair continua: “Quanto mais crescia, mais se destacava. Lembro-me de nossa participação em um torneio na cidade de Nantes, onde enfrentamos clubes como o Inter e o Chelsea, e ele superou todos eles. Em outro torneio na Normandia, vencemos o West Ham e chegamos à final, ficando atrás apenas do Strasbourg. Foi então que todos começaram a perceber que aquele garoto tinha um futuro excepcional.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-MARSEILLEAFP

    Por que Lail acreditou nele antes de todos os outros?

    E foi aí que o Lille começou a agir com seriedade para fechar o negócio, depois de ter certeza de que estava diante de um talento único. Os dirigentes do Lille não demoraram muito para perceber que Ayoub Bouadi possuía as qualidades de um jogador em torno do qual se poderia construir todo um projeto.

    Um dos dirigentes do clube, em declarações ao site The Athletic, afirma que Ayub Bouadi não era o jogador mais habilidoso de sua geração em dribles ou jogadas espetaculares, mas possuía qualidades difíceis de ensinar.

    Ele explicou: “Tínhamos vários jogadores talentosos tecnicamente, mas Ayub se destacava por uma visão excepcional do campo, um posicionamento excelente e grande maturidade na maneira de jogar. Ele não dependia de dribles ou jogadas espetaculares, mas sabia quando passar a bola e como cobrir os espaços para os companheiros. Do ponto de vista técnico, ele se assemelhava mais a Thiago Motta do que a Neymar.”

    E não foi apenas o aspecto técnico que fez o Lille se destacar na disputa pela contratação dele. A base do clube gozava de excelente reputação no desenvolvimento de talentos, e o Lille era conhecido por dar oportunidades a jogadores jovens, especialmente após conquistar o título do Campeonato Francês na temporada 2020-2021, derrotando o Paris Saint-Germain.

    Mas o fator mais importante para a família de Ayub Bouadi foi a proximidade, já que a viagem da casa da família, na cidade de Cray, até a sede do clube leva apenas cerca de 90 minutos de carro.

    A mesma fonte afirmou: “Tínhamos um projeto claro, uma infraestrutura sólida e uma academia de excelência, além do presidente do clube, Olivier Létang, que acredita em dar oportunidades aos jovens. A proximidade geográfica entre Cray e Lille também foi um fator importante. Mas não víamos um jogador com essas características se juntar ao Lille há muitos anos, talvez desde a época de Eden Hazard.”

    Em 2020, Ayoub Bouadi assinou um acordo preliminar com o clube, antes de se juntar oficialmente ao Lille no ano seguinte. Os dirigentes do Crayel já sabiam, desde aquele momento, que não veriam o jogador com frequência dentro do clube, mas tinham certeza de que ele voltaria rapidamente aos holofotes, desta vez pela mídia internacional.

    Suleiman Al-Ayadi afirma: “Não sou vidente, mas tudo o que está acontecendo com ele hoje parecia inevitável. Ele tinha um talento genuíno, e estava claro que chegaria aos níveis mais altos.”

    Assim como aconteceu no Creil, Bouadi continuou a progredir a uma velocidade impressionante nas categorias de base do Lille. Inicialmente, foi promovido para a equipe sub-17, antes de passar rapidamente para a sub-19, sem encontrar nenhuma dificuldade em se adaptar aos jogadores mais velhos. Ele ainda não tinha completado 15 anos quando assinou seu primeiro contrato profissional, em agosto de 2023.

  • FBL-EUR-C1-LILLE-REAL MADRIDAFP

    Fonseca e Genésio... dois treinadores que apostaram no seu talento

    Naquela época, ele começou a treinar com a equipe reserva, antes de chamar a atenção do então técnico, o português Paulo Fonseca, que decidiu lhe dar a oportunidade de treinar com o time principal.

    Fonseca não demorou muito para se convencer de que o jogador já estava realmente pronto para disputar partidas com os titulares. O técnico português disse, após a estreia de Bouadi contra o KI Klaksvík: “Quando você o vê em campo, ele não parece um jogador de 16 anos, mas sim alguém com mais de 20.”

    E acrescentou: “Ele vinha apresentando um desempenho excelente na equipe de base, por isso o convoquei para treinar com o time principal para avaliar sua preparação. Seu nível me surpreendeu. Dei a ele a chance de jogar contra o KLAXSVIK e gostei de tudo o que ele mostrou... Desde aquele dia, não o vejo mais como um jogador júnior, mas sim como um jogador do time principal em quem confio.”

    O impacto de Ayub Bouadi não se limitou ao seu desempenho em campo; ele também conseguiu conquistar o respeito dos jogadores mais experientes no vestiário. Uma fonte próxima ao time principal afirma: “Os jogadores veteranos, com destaque para o capitão Benjamin André, gostaram de Ayub desde o início, pois ele sabia muito bem qual era o seu lugar dentro do grupo.”

    E acrescentou: “Alguns jogadores jovens chegam à equipe principal e acham que já conquistaram tudo, o que não agrada aos jogadores mais experientes. Já Ayub era diferente; ele lutava em campo, mas, ao mesmo tempo, era humilde e respeitava a todos, e por isso se integrou rapidamente ao time.”

    Durante a temporada 2023-2024, Bouadi disputou 18 partidas com o time principal em diversas competições e, embora a maioria de suas participações tenha sido como reserva, ele foi titular em cinco partidas da Liga da Conferência Europeia, na qual o Lille chegou às quartas de final.

    Mas o verdadeiro salto aconteceu na temporada seguinte, quando teve a oportunidade de ser titular na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em partida que coincidiu com seu 17º aniversário, e apresentou uma das melhores atuações de sua carreira até então.

    Em meio à onda de lesões que atingiu o elenco do Lille, o técnico Bruno Genésio, que assumiu o comando da equipe no lugar de Paulo Fonseca, não hesitou em escalar Bouadi como titular, apesar de sua pouca idade.

    Genesio o escalou no meio-campo ao lado do capitão Benjamin André, que é cerca de 18 anos mais velho, mas a diferença de idade não se fez notar em campo. Bouadi jogou com muita confiança, apresentou uma atuação marcada pela serenidade e sofisticação e conseguiu neutralizar a periculosidade de um dos meios-campos mais fortes da Europa, que contava com nomes de peso como Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Eduardo Camavinga.

    Embora tenha participado de apenas 26 minutos na partida contra o Real Madrid, esses minutos foram suficientes para confirmar que o Lille possui um talento excepcional, capaz de enfrentar os grandes do continente.

    Ayub Bouadi falou sobre aquela noite em uma entrevista ao jornal francês *L’Équipe* em dezembro passado, dizendo: “Aquele jogo mudou tudo. Enfrentar o Real Madrid em casa na Liga dos Campeões, no dia do meu aniversário, e ainda conquistar a vitória no final... Foi uma noite perfeita em todos os sentidos... Eu quase me belisquei para ter certeza de que aquilo era real.”

    Ele reconheceu que jogar diante de um de seus ídolos históricos foi uma experiência inesquecível. E disse: “Andrés Iniesta e Luka Modrić sempre foram meus ídolos. E quando Modrić entrou em campo enquanto o Real Madrid buscava o gol de empate, eu estava tão concentrado que só percebi a presença dele depois que a partida terminou.”

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Matemática... a paixão que o afasta das pressões do futebol

    Mas a personalidade de Ayub Bouadi não se limita apenas ao futebol. Na mesma entrevista, ele falou sobre sua grande paixão pela matemática, explicando que, para ele, ela representa uma válvula de escape intelectual, longe das pressões do campo.

    Ele disse: “A matemática me ajuda a me distanciar um pouco do futebol e a não ficar pensando nisso o tempo todo. Adoro estudar e acredito que cada pessoa tem sua própria maneira de esvaziar a mente.”

    Com o aumento de sua importância na equipe principal, Ayub Bouadi mudou-se para uma casa própria perto do centro de treinamento do Lille, depois de ter morado anteriormente na academia do clube.

    Como de costume em dar seus passos com antecedência, ele tirou a carteira de motorista assim que atingiu a maioridade, continuando a demonstrar sua maturidade dentro e fora do campo.

    Apesar da redução do tempo de jogo no final da temporada 2024-2025, o jogador voltou a garantir uma vaga mais estável na temporada seguinte, chegando até a usar a braçadeira de capitão em alguns jogos amistosos durante a pré-temporada, em um sinal claro da grande confiança que desfruta dentro do clube.

    O papel de Ayub Bouadi não se limita à posição de volante, pois ele também demonstrou capacidade de atuar como lateral-direito quando necessário, confirmando sua flexibilidade tática e sua capacidade de se adaptar às diferentes exigências dos treinadores.

    Apesar de todo o seu potencial, ainda há um aspecto que ele busca aprimorar. Nas 96 partidas que disputou pela equipe principal do Lille, ele não marcou nenhum gol, limitando-se a dar apenas quatro assistências — um número que não reflete a qualidade ofensiva do jogador.

    No entanto, Bruno Genésio acredita que esse aspecto pode ser aprimorado com o tempo. O técnico francês afirmou que Ayoub Bouadi possui todos os atributos necessários para marcar quatro, cinco ou até seis gols por temporada, caso continue se aprimorando no último terço do campo.

    Ayub Bouadi tem contrato com o Lille válido até o verão de 2029, após ter assinado um novo contrato em dezembro passado, mas todos os indícios apontam que sua permanência por muito tempo no Estádio Pierre-Mauroy parece improvável.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    100 milhões de euros... Por que o City está atrás de Bouadi?

    Com o crescente interesse dos grandes clubes da Europa, o Lille passou a perceber que manter sua joia não será uma tarefa fácil, especialmente se surgir uma proposta financeira adequada.

    E com Ayoub Bouadi prestes a se consolidar entre os principais meio-campistas em ascensão na Europa, começaram a surgir cada vez mais especulações sobre seu futuro, diante do crescente interesse dos grandes clubes do continente.

    O Lille não se opõe a considerar a possibilidade de vender o jogador caso receba uma oferta adequada, mas o valor exigido pode tornar a conclusão da negociação extremamente difícil para muitos clubes.

    Estima-se que o Lille possa pedir cerca de 100 milhões de euros, valor que reflete a convicção do clube de que Bouadi não é apenas um talento promissor, mas um dos jovens jogadores mais valiosos do futebol europeu.

    Apesar do alto custo, o Manchester City se destaca como o clube mais sério na corrida para contratá-lo. De acordo com o relatório “Transfer DealSheet”, publicado pelo site The Athletic, o campeão da Premier League coloca Bouadi no topo de suas prioridades no mercado de transferências e aguarda que o jogador tome uma decisão sobre seu futuro nos próximos dias.

    As informações indicam que alguns clubes se mostraram dispostos a contratar o jogador, permitindo que ele permaneça no Lille por mais uma temporada para continuar seu desenvolvimento, mas o Manchester City prefere contratá-lo imediatamente e integrá-lo diretamente ao time principal, especialmente porque a posição de meio-campista representa uma de suas principais prioridades na atual janela de transferências.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco France WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR

    Escolheu o Marrocos com todo o coração... e fechou a porta para a França

    Enquanto os grandes clubes da Europa disputavam seus serviços, Ayoub Bouadi já havia tomado uma das decisões mais importantes de sua carreira: a escolha da seleção que iria representar no cenário internacional.

    Depois de representar a França em várias categorias de base, chegando até a seleção sub-21, ele anunciou, em maio passado, sua decisão definitiva de vestir a camisa da seleção marroquina, país de origem de seus pais.

    O anúncio foi feito de forma comovente: ele publicou a primeira foto em sua nova conta no Instagram, na qual aparecia quando criança, sentado nas arquibancadas de uma partida da seleção marroquina durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

    Ele acompanhou a foto com uma mensagem na qual escreveu: “Orgulhoso de representar o Marrocos nas maiores competições... É um sonho que se tornou realidade, mas, acima de tudo, é o início de uma nova etapa que exige mais trabalho, padrões mais elevados e responsabilidades maiores... Estou plenamente ciente da magnitude da responsabilidade que acarreta vestir esta camisa e darei tudo de mim para representar meu país da melhor maneira possível.”

    E ele não se esqueceu da França, o país onde nasceu e foi criado, ao afirmar: “Também gostaria de agradecer à França. Minha decisão não diminui em nada meu orgulho e minha gratidão por tudo o que vivi ao representar suas seleções de base... Tenho orgulho, e sempre terei, da minha dupla identidade, da minha origem e das minhas raízes... E agora... chegou a hora de escrever um novo capítulo.”

    Essa decisão não passou despercebida pela Federação Francesa de Futebol. O técnico Hubert Fournier, em declarações ao *The Athletic*, disse: “É uma grande perda para nós, mas, no fim das contas, a decisão é pessoal e deve ser respeitada.”

    O confronto entre França e Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo voltou a colocar essa decisão em destaque. Enquanto nos círculos franceses prevalecia a crença de que Ayoub Bouadi estava prestes a receber sua primeira convocação para a seleção principal sob o comando de Didier Deschamps, pessoas próximas a ele afirmaram que seu desejo de representar o Marrocos já estava consolidado há anos.

    Seu ex-técnico no Creil, Sofiane Kheir, afirma: “Essa decisão veio do coração. Ayoub não escolheu o Marrocos porque era o caminho mais curto para a Copa do Mundo, mas porque há muito tempo estava convencido de que essa era a seleção que ele queria representar. Se quisesse jogar pela França, teria tempo suficiente para conseguir isso.”

    E continuou: “Certamente, enfrentar a França sempre terá um caráter especial para ele, já que possui as duas nacionalidades, nasceu lá e nutre muita gratidão por aquele país, mas não acredito que ele sinta qualquer pressão adicional. Sua personalidade é diferente, e ele lida com situações como essa com muita serenidade.”

    Entre uma família que lhe incutiu valores de disciplina, uma trajetória acadêmica excepcional e um talento futebolístico que se impôs nos campos da Europa, Ayoub Bouadi continua trilhando seu caminho com firmeza rumo ao topo. Enquanto os grandes clubes disputam sua contratação, parece que o jovem jogador marroquino ainda está no início de uma jornada que pode torná-lo uma das maiores estrelas do futebol mundial nos próximos anos.