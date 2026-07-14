Ayub Bouadi... Por que é considerado o projeto mais caro da história do futebol marroquino?

Nem todos os talentos precisam de muitos anos para se destacarem no cenário esportivo. Há jogadores cuja maturidade antecede sua idade e que conquistam seu espaço entre os grandes antes mesmo de atingirem a maioridade. Ayub Bouadi pertence a essa categoria rara; ele não era apenas um jogador talentoso, mas um futuro astro excepcional que combinava excelência esportiva, distinção acadêmica e disciplina pessoal, tornando-se, em poucas anos, um dos maiores talentos em ascensão no futebol europeu e alvo de vários dos maiores clubes do continente, com destaque para o Manchester City.
A história do jogador marroquino-francês começou quando seus pais o levaram para aulas de ginástica aos três anos de idade. Não demorou muito para que seu talento inato se manifestasse, antes de ele também se destacar em outros esportes, como ciclismo, handebol, tênis e badminton, o que contribuiu para o desenvolvimento de suas capacidades físicas e motoras desde seus primeiros anos.
Aos cinco anos, ele ingressou no clube AFC Creil, onde os treinadores não demoraram muito para descobrir sua excelência. Ele costumava jogar com categorias etárias acima da sua idade e, graças à sua personalidade de líder e à sua notável maturidade, assumiu a braçadeira de capitão da equipe sub-12 quando ainda não tinha completado dez anos. Apenas três anos depois, conseguiu chamar a atenção do clube do Lille, passando a integrar um dos melhores projetos de desenvolvimento de talentos do futebol francês.
Em outubro de 2023, Ayoub Bouadi entrou para a história ao jogar pelo Lille contra o KI Klaksvík na Liga Europa Conferência, com apenas 16 anos e três dias, tornando-se o jogador mais jovem a disputar uma competição europeia de clubes. Poucas semanas depois, fez sua estreia na Ligue 1 contra o Brest, tornando-se o jogador mais jovem a disputar o campeonato desde 1981.
Já no dia do seu 17º aniversário, em outubro de 2024, ele viveu uma noite que ficará gravada para sempre em sua memória, depois de liderar o Lille a uma vitória histórica sobre o Real Madrid por 1 a 0 na Liga dos Campeões, apresentando um desempenho maduro que impressionou a todos, a ponto de a torcida do clube comemorar seu aniversário dentro do estádio logo após o término da partida.