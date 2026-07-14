Ayub Bouadi... Por que é considerado o projeto mais caro da história do futebol marroquino?

Naquela época, ele começou a treinar com a equipe reserva, antes de chamar a atenção do então técnico, o português Paulo Fonseca, que decidiu lhe dar a oportunidade de treinar com o time principal.

Fonseca não demorou muito para se convencer de que o jogador já estava realmente pronto para disputar partidas com os titulares. O técnico português disse, após a estreia de Bouadi contra o KI Klaksvík: “Quando você o vê em campo, ele não parece um jogador de 16 anos, mas sim alguém com mais de 20.”

E acrescentou: “Ele vinha apresentando um desempenho excelente na equipe de base, por isso o convoquei para treinar com o time principal para avaliar sua preparação. Seu nível me surpreendeu. Dei a ele a chance de jogar contra o KLAXSVIK e gostei de tudo o que ele mostrou... Desde aquele dia, não o vejo mais como um jogador júnior, mas sim como um jogador do time principal em quem confio.”

O impacto de Ayub Bouadi não se limitou ao seu desempenho em campo; ele também conseguiu conquistar o respeito dos jogadores mais experientes no vestiário. Uma fonte próxima ao time principal afirma: “Os jogadores veteranos, com destaque para o capitão Benjamin André, gostaram de Ayub desde o início, pois ele sabia muito bem qual era o seu lugar dentro do grupo.”

E acrescentou: “Alguns jogadores jovens chegam à equipe principal e acham que já conquistaram tudo, o que não agrada aos jogadores mais experientes. Já Ayub era diferente; ele lutava em campo, mas, ao mesmo tempo, era humilde e respeitava a todos, e por isso se integrou rapidamente ao time.”

Durante a temporada 2023-2024, Bouadi disputou 18 partidas com o time principal em diversas competições e, embora a maioria de suas participações tenha sido como reserva, ele foi titular em cinco partidas da Liga da Conferência Europeia, na qual o Lille chegou às quartas de final.

Mas o verdadeiro salto aconteceu na temporada seguinte, quando teve a oportunidade de ser titular na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em partida que coincidiu com seu 17º aniversário, e apresentou uma das melhores atuações de sua carreira até então.

Em meio à onda de lesões que atingiu o elenco do Lille, o técnico Bruno Genésio, que assumiu o comando da equipe no lugar de Paulo Fonseca, não hesitou em escalar Bouadi como titular, apesar de sua pouca idade.

Genesio o escalou no meio-campo ao lado do capitão Benjamin André, que é cerca de 18 anos mais velho, mas a diferença de idade não se fez notar em campo. Bouadi jogou com muita confiança, apresentou uma atuação marcada pela serenidade e sofisticação e conseguiu neutralizar a periculosidade de um dos meios-campos mais fortes da Europa, que contava com nomes de peso como Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Eduardo Camavinga.

Embora tenha participado de apenas 26 minutos na partida contra o Real Madrid, esses minutos foram suficientes para confirmar que o Lille possui um talento excepcional, capaz de enfrentar os grandes do continente.

Ayub Bouadi falou sobre aquela noite em uma entrevista ao jornal francês *L’Équipe* em dezembro passado, dizendo: “Aquele jogo mudou tudo. Enfrentar o Real Madrid em casa na Liga dos Campeões, no dia do meu aniversário, e ainda conquistar a vitória no final... Foi uma noite perfeita em todos os sentidos... Eu quase me belisquei para ter certeza de que aquilo era real.”

Ele reconheceu que jogar diante de um de seus ídolos históricos foi uma experiência inesquecível. E disse: “Andrés Iniesta e Luka Modrić sempre foram meus ídolos. E quando Modrić entrou em campo enquanto o Real Madrid buscava o gol de empate, eu estava tão concentrado que só percebi a presença dele depois que a partida terminou.”