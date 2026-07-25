As repercussões do Mundial de 2026 não se limitaram ao retângulo verde, já que números oficiais no Reino Unido revelaram um aumento sem precedentes nos casos de violência doméstica e nos crimes associados ao torneio, em meio a alertas sobre o papel desempenhado pelo consumo de álcool no agravamento da crise.
Os casos de violência doméstica no Reino Unido atingiram os níveis mais elevados de sempre durante o Mundial de futebol de 2026, com o número de incidentes reportados a chegar aos 384, segundo números divulgados pela unidade policial britânica dedicada ao futebol.
Os adeptos ingleses depositaram as suas esperanças no treinador Thomas Tuchel e nos companheiros do capitão Harry Kane para conquistar o segundo título de Mundial após 1966, antes de a Argentina lhes quebrar os sonhos nas meias-finais, ficando os Três Leões pela medalha de bronze depois de vencerem a França por 6-4.