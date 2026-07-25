De acordo com a rede britânica Sky, o chefe de polícia Mark Roberts, responsável pela unidade de futebol, afirmou que o Mundial e o consumo de álcool a ele associado provocaram um aumento geral no número de incidentes registados.

Acrescentou que cerca de 300 incidentes de violência doméstica foram registados na noite do jogo entre a Inglaterra e a Noruega, quando os bares foram autorizados a permanecer abertos até às duas da manhã.

Os números indicaram que os 384 incidentes de violência doméstica/familiar representam 17 por cento do total de 2322 incidentes relacionados com o futebol registados durante o torneio.

Foram ainda registadas 391 detenções no Reino Unido relacionadas com o torneio. O total de incidentes incluiu 1008 ocorrências em estabelecimentos licenciados para a venda de álcool, o segundo número mais alto num torneio semelhante.

Roberts destacou a existência de uma ligação direta entre a extensão do horário de licenciamento para a venda de álcool nos jogos mais tardios e o aumento dos incidentes, afirmando: «Quanto maior o consumo de álcool, maior o problema.»

Sublinhou que isso inclui também os casos de violência doméstica/familiar.

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