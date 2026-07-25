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Aviso oficial por causa do Mundial: o que aconteceu na Grã-Bretanha não tem precedentes!

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O Mundial provoca uma crise grave: violência e detenções em massa

As repercussões do Mundial de 2026 não se limitaram ao retângulo verde, já que números oficiais no Reino Unido revelaram um aumento sem precedentes nos casos de violência doméstica e nos crimes associados ao torneio, em meio a alertas sobre o papel desempenhado pelo consumo de álcool no agravamento da crise.

Os casos de violência doméstica no Reino Unido atingiram os níveis mais elevados de sempre durante o Mundial de futebol de 2026, com o número de incidentes reportados a chegar aos 384, segundo números divulgados pela unidade policial britânica dedicada ao futebol.

Os adeptos ingleses depositaram as suas esperanças no treinador Thomas Tuchel e nos companheiros do capitão Harry Kane para conquistar o segundo título de Mundial após 1966, antes de a Argentina lhes quebrar os sonhos nas meias-finais, ficando os Três Leões pela medalha de bronze depois de vencerem a França por 6-4.

  • Crise agrava-se: Copa do Mundo e o consumo de álcool

    De acordo com a rede britânica Sky, o chefe de polícia Mark Roberts, responsável pela unidade de futebol, afirmou que o Mundial e o consumo de álcool a ele associado provocaram um aumento geral no número de incidentes registados.

    Acrescentou que cerca de 300 incidentes de violência doméstica foram registados na noite do jogo entre a Inglaterra e a Noruega, quando os bares foram autorizados a permanecer abertos até às duas da manhã.

    Os números indicaram que os 384 incidentes de violência doméstica/familiar representam 17 por cento do total de 2322 incidentes relacionados com o futebol registados durante o torneio.

    Foram ainda registadas 391 detenções no Reino Unido relacionadas com o torneio. O total de incidentes incluiu 1008 ocorrências em estabelecimentos licenciados para a venda de álcool, o segundo número mais alto num torneio semelhante.

    Roberts destacou a existência de uma ligação direta entre a extensão do horário de licenciamento para a venda de álcool nos jogos mais tardios e o aumento dos incidentes, afirmando: «Quanto maior o consumo de álcool, maior o problema.»

    Sublinhou que isso inclui também os casos de violência doméstica/familiar.

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  • O que aconteceu nas edições anteriores?

    As comparações com os torneios anteriores revelam a natureza do problema: no Mundial de 2018 (Rússia) registaram-se 306 casos de violência doméstica, e no Euro 2020 chegou-se a 193 ocorrências.

    No Mundial de 2022 (Catar): 119; no Euro 2024 (Alemanha) registaram-se 351 ocorrências, ao passo que no Mundial de 2026 o número atingiu 384 casos de violência registados pela polícia.

    Já o total de incidentes ligados ao futebol foi:

    Mundial de 2018: 1487.

    Euro 2020: 2345.

    Mundial de 2022: 573.

    Euro 2024: 1302.

    Mundial de 2026: 2322.

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  • Euro 2020: um número incomparável

    Já o maior número de incidentes totais nas últimas cinco grandes competições da Inglaterra foi durante o Euro 2020, quando se registaram 2345 incidentes e 599 detenções.

    No estrangeiro, Roberts elogiou o comportamento dos adeptos da Inglaterra que viajaram até aos Estados Unidos, salientando que "o comportamento dos adeptos foi fantástico", apesar do grande número, e que o número de incidentes foi muito baixo. A polícia local, nos Estados Unidos, deteve apenas 22 adeptos ingleses, em comparação com o registo de zero incidentes no Qatar 2022.

    Os crimes registados nos Estados Unidos incluíram: 8 crimes relacionados com a ordem pública e entrada não autorizada, 6 agressões que causaram ferimentos, 2 casos de manipulação de bilhetes, 1 caso de embriaguez e 3 casos de expulsão.

    Roberts manifestou a sua preocupação relativamente à capacidade das forças policiais para planearem o combate a eventuais crimes no Reino Unido, sobretudo com a prorrogação das licenças em curto espaço de tempo.

    Referiu o jogo da Inglaterra contra o México, que começou à uma da manhã, hora britânica, altura em que os bares receberam uma licença prorrogada até às cinco da manhã, uma decisão tomada apenas 48 horas antes do jogo. Afirmou que isto não permite reorganizar os turnos ou destacar agentes adicionais a tempo, apelando a que as sugestões de segurança sejam tidas em conta para equilibrar os benefícios com as ameaças potenciais.

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