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Aviões, trens e carros! A viagem épica de Ryan Reynolds para a estreia do Canadá na Copa do Mundo de 2026 valeu a pena, e o coproprietário do Wrexham reage à atmosfera histórica
Estrela de Hollywood testemunha um momento histórico
Reynolds atravessou a América do Norte utilizando vários meios de transporte para assistir à partida de estreia do Canadá no Grupo B contra a Bósnia-Herzegovina, no Estádio de Toronto. Os co-anfitriões pareceram vulneráveis no início da partida, após sofrerem um gol de cabeça de Jovo Lukic no primeiro tempo. No entanto, um dramático gol de empate marcado no final da partida pelo reserva Cyle Larin deixou a torcida local em êxtase, garantindo o empate em 1 a 1 e conquistando para o país seu primeiro ponto na história de uma fase final da Copa do Mundo.
Reynolds comemora a torcida animada em casa
Após a emocionante partida, o ator de Deadpool e Wolverine recorreu às redes sociais para compartilhar fotos de sua viagem e expressar seu imenso orgulho pelo desempenho resiliente da seleção nacional.
Ele escreveu: “Eu não ia perder essa partida. Aviões, trens, carros para chegar aqui, mas valeu totalmente a pena. Toronto apareceu. O Canadá apareceu. Uma das melhores atmosferas que o esporte já viu. Muito orgulhoso de @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer.”
Larin quebra a maldição do torneio
O resultado marcou um momento decisivo para o futebol canadense, quebrando uma dolorosa sequência de seis derrotas consecutivas na Copa do Mundo entre as edições de 1986 e 2022. O atacante do Southampton, Larin, provou ser o substituto de ouro, driblando seu marcador e mandando a bola para o fundo da rede apenas dois minutos após entrar em campo. O gol decisivo desencadeou comemorações em massa por todo o país, marcando o primeiro gol da história do Canadá em solo nacional durante uma fase final da Copa do Mundo.
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Aproximam-se os jogos decisivos da fase de grupos
Depois de finalmente ter conquistado sua primeira vitória no torneio, o Canadá precisa agora aproveitar esse impulso para enfrentar a campanha no Grupo B, que se apresenta altamente competitiva. Os co-anfitriões devem enfrentar o Catar no dia 18 de junho, antes de encerrarem a fase de grupos contra a Suíça, seis dias depois. Para garantir a classificação para as oitavas de final em casa, será necessária uma concentração defensiva muito maior nessas próximas partidas, a fim de evitar ficar em desvantagem logo no início mais uma vez.