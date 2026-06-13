Após a emocionante partida, o ator de Deadpool e Wolverine recorreu às redes sociais para compartilhar fotos de sua viagem e expressar seu imenso orgulho pelo desempenho resiliente da seleção nacional.

Ele escreveu: “Eu não ia perder essa partida. Aviões, trens, carros para chegar aqui, mas valeu totalmente a pena. Toronto apareceu. O Canadá apareceu. Uma das melhores atmosferas que o esporte já viu. Muito orgulhoso de @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer.”



