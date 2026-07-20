Durante a cerimônia de encerramento, na qual o capitão da seleção espanhola, Rodri, recebeu a taça da Copa do Mundo, o presidente dos Estados Unidos demonstrou pouca disposição para deixar o pódio.
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Aversão pessoal à Espanha? Cenas extremamente bizarras do presidente dos EUA, Donald Trump, na cerimônia de entrega de prêmios da Copa do Mundo
A princípio, parecia que os ibéricos ainda estavam esperando que Trump se retirasse. No entanto, como isso não aconteceu, Rodri ergueu o troféu no ar, sem se importar com a presença do presidente dos EUA, e deixou que ele e sua equipe fossem devidamente homenageados.
Foi somente o presidente da FIFA, Gianni Infantino — que, após a entrega das medalhas, já havia deixado o campo para o recém-coroado campeão mundial — que convenceu Trump a deixar o pódio. Rindo, ele se aproximou do presidente dos EUA e, por fim, começou a se afastar junto com ele.
Chamou a atenção: embora Trump estivesse bem ao lado do rei Felipe da Espanha durante a cerimônia de premiação, os dois mal trocaram uma palavra. Talvez porque as relações entre os EUA e a Espanha estejam extremamente tensas. Trump vinha criticando duramente o país membro da OTAN nos últimos meses, alegando que a Espanha não queria gastar dinheiro suficiente com defesa e se deixava proteger pelos EUA. Madri não quis se comprometer – ao contrário dos demais aliados – a destinar 5% do PIB para gastos com defesa.
“A Espanha é péssima, eu disse ao Scott (o ministro das Finanças dos EUA, Bessent) para encerrar completamente o comércio com a Espanha”, afirmou Trump já em março, e reforçou pouco depois: “Eles não têm nada a nos oferecer, exceto um povo maravilhoso. Eles têm isso, mas não têm um bom governo.” Em junho, ele enfatizou: “Vamos suspender o comércio com a Espanha, não queremos ter nada a ver com eles.” Além disso, Trump ameaçou com tarifas e chamou a Espanha de “absolutamente terrível”.
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Thomas Müller faz uma crítica discreta a Donald Trump
Thomas Müller fez uma crítica discreta à atuação de Trump. Em sua função de comentarista da MagentaTV, o ex-jogador da seleção nacional criticou o fato de que o momento da entrega do troféu deveria, na verdade, pertencer exclusivamente aos vencedores.
“Eu não gostaria de colocar o presidente americano no centro das atenções de uma Copa do Mundo de futebol. Ele já faz isso sozinho o suficiente. Portanto, não precisamos dar a ele essa plataforma”, afirmou Müller.
Já na Copa do Mundo de Clubes do ano passado, Trump havia gerado muitas críticas com um comportamento semelhante durante a cerimônia de premiação. Naquela ocasião também, ele inicialmente não saiu do palco durante as comemorações do Chelsea FC.
- (C)Getty Images
Donald Trump foi vaiado pela torcida durante a final da Copa do Mundo
Já durante a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, houve vaias contra o presidente dos EUA no MetLife Stadium, em East Rutherford. Na 104ª e última partida do torneio nos EUA, México e Canadá, ele apareceu pela primeira vez em um estádio. Em seu camarote, ele estava sentado entre sua esposa Melania e Infantino.
Embora tivesse evitado os estádios por mais de seis semanas, Trump esteve presente por muito tempo devido ao escândalo em torno da suspensão revogada do atacante americano Folarin Balogun. Ele ligou para Infantino e pediu a anulação do cartão vermelho. A Comissão Disciplinar da FIFA, de fato, suspendeu a punição com condicional. Seguiu-se uma onda de indignação; Balogun entrou em campo nas oitavas de final contra a Bélgica, mas os EUA perderam o jogo por uma diferença significativa (1 a 4).
Já dois dias antes da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, Trump havia exposto sua visão sobre o torneio na Trump Tower, em Nova York. “Eu achava que não éramos um país de futebol. Acabou que somos sim. Acredito que vai continuar assim”, disse Trump, referindo-se diretamente à próxima candidatura para sediar o grande evento. “Esta Copa do Mundo foi tão bem-sucedida que deveríamos simplesmente escolher os EUA novamente”, afirmou ele: “Desta vez, vamos deixar o México e o Canadá de fora.”
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