A princípio, parecia que os ibéricos ainda estavam esperando que Trump se retirasse. No entanto, como isso não aconteceu, Rodri ergueu o troféu no ar, sem se importar com a presença do presidente dos EUA, e deixou que ele e sua equipe fossem devidamente homenageados.

Foi somente o presidente da FIFA, Gianni Infantino — que, após a entrega das medalhas, já havia deixado o campo para o recém-coroado campeão mundial — que convenceu Trump a deixar o pódio. Rindo, ele se aproximou do presidente dos EUA e, por fim, começou a se afastar junto com ele.

Chamou a atenção: embora Trump estivesse bem ao lado do rei Felipe da Espanha durante a cerimônia de premiação, os dois mal trocaram uma palavra. Talvez porque as relações entre os EUA e a Espanha estejam extremamente tensas. Trump vinha criticando duramente o país membro da OTAN nos últimos meses, alegando que a Espanha não queria gastar dinheiro suficiente com defesa e se deixava proteger pelos EUA. Madri não quis se comprometer – ao contrário dos demais aliados – a destinar 5% do PIB para gastos com defesa.

“A Espanha é péssima, eu disse ao Scott (o ministro das Finanças dos EUA, Bessent) para encerrar completamente o comércio com a Espanha”, afirmou Trump já em março, e reforçou pouco depois: “Eles não têm nada a nos oferecer, exceto um povo maravilhoso. Eles têm isso, mas não têm um bom governo.” Em junho, ele enfatizou: “Vamos suspender o comércio com a Espanha, não queremos ter nada a ver com eles.” Além disso, Trump ameaçou com tarifas e chamou a Espanha de “absolutamente terrível”.



