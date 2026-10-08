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Aventura europeia ou rumo à MLS? Até quando Virgil van Dijk pode continuar jogando, enquanto Jimmy Floyd Hasselbaink faz previsão antes da free agency para o lendário defensor do Liverpool
Van Dijk está em Anfield desde janeiro de 2018
Com a idade de Van Dijk sendo levada em conta na equação, o consenso geral tem sido de que, 12 meses depois de dar adeus ao ‘Rei Egípcio’ Mohamed Salah, o Liverpool verá outro herói dos tempos modernos sair pela porta de saída.
O Liverpool, porém, tem pouca experiência no centro de sua linha de quatro defensores. O jovem francês Jeremy Jacquet se adaptou rapidamente em Merseyside, enquanto há grande expectativa em relação ao adolescente italiano Geovani Leoni, mas há muito a ser dito a favor de manter qualidades de liderança.
Como capitão do clube, Van Dijk tem isso de sobra. Ele está em Anfield desde janeiro de 2018, somando 380 partidas e conquistando os títulos da Premier League e da Champions League. Conversas sobre uma renovação de 12 meses ainda podem ser iniciadas.
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Quantas temporadas Van Dijk ainda tem pela frente?
Por enquanto, porém, o internacional holandês, que chegou a 100 partidas pela seleção de seu país, continua vivendo uma longa despedida. Se ele rompesse laços com o Liverpool, então o que o futuro reservaria? Ele permaneceria na Europa ou um recomeço na MLS poderia atrair, em busca do sonho americano?
Quando essas perguntas foram feitas a Hasselbaink, o ex-atacante de Leeds e Chelsea, que falava por cortesia da MrQ, disse à GOAL sobre seu icônico compatriota: “Virgil é uma máquina. Virgil pode jogar onde quiser por mais três anos. Está na cabeça dele. Se a cabeça dele disser: ‘sim, eu ainda vou jogar no mais alto nível’, ele pode, porque o corpo dele é uma máquina. Ele é uma máquina. Então, o desgaste é limitado, e ele ainda pode fazer isso.”
Rumores sobre o Real Madrid começaram a surgir
Tem havido conversas sobre o Real Madrid, que tirou Ibrahima Konate de Anfield em 2026, demonstrando interesse em Van Dijk. O ex-atacante do Liverpool Emile Heskey disse sobre esses rumores: “Ele está chegando ao fim do contrato com o Liverpool, mas temos que lembrar que, quando certos clubes entram em contato, isso mexe com a sua cabeça, esteja você sob contrato ou não, e o Real Madrid é um deles.
“Então, eu ficaria surpreso se isso não mexesse com a cabeça dele. A única coisa é que ver o Liverpool deixar outra grande estrela sair ao fim do contrato não me cai bem.”
Van Dijk não deu nenhum indício de que está pronto para começar a desacelerar e seguir seu caminho rumo à aposentadoria. Ele disse sobre os planos para o futuro imediato: “Não sou alguém que olha muito à frente.
“Você precisa se cuidar muito bem e fazer tudo o que puder para estar lá todas as vezes. Sinto que estou em uma boa posição agora, então só preciso continuar.
“Jogar futebol é a coisa mais divertida que existe. Entendo que as pessoas olhem para a idade no nosso esporte. Quando as coisas vão bem, dizem: 'Ah, como você está bem para a sua idade'. E, caso contrário, você é um velho. Só preciso garantir que tenha o melhor desempenho possível para a equipe, dentro e fora de campo.”
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Capitão Van Dijk é peça central nos planos de Iraola para 2026-27
Vários interessados estarão de olho nos acontecimentos em Liverpool, já que é raro que um talento como o de Van Dijk, que foi um sério candidato à Bola de Ouro em determinado momento, fique disponível de graça.
No Anfield, pode haver a decisão de adiar esse processo por pelo menos mais um ano, caso entendam que ainda há lenha para queimar no maior dos tanques holandeses, com Andoni Iraola tendo comandado um início invicto na campanha de 2026-27, com Van Dijk muito central em seus planos.
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