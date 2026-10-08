Tem havido conversas sobre o Real Madrid, que tirou Ibrahima Konate de Anfield em 2026, demonstrando interesse em Van Dijk. O ex-atacante do Liverpool Emile Heskey disse sobre esses rumores: “Ele está chegando ao fim do contrato com o Liverpool, mas temos que lembrar que, quando certos clubes entram em contato, isso mexe com a sua cabeça, esteja você sob contrato ou não, e o Real Madrid é um deles.

“Então, eu ficaria surpreso se isso não mexesse com a cabeça dele. A única coisa é que ver o Liverpool deixar outra grande estrela sair ao fim do contrato não me cai bem.”

Van Dijk não deu nenhum indício de que está pronto para começar a desacelerar e seguir seu caminho rumo à aposentadoria. Ele disse sobre os planos para o futuro imediato: “Não sou alguém que olha muito à frente.

“Você precisa se cuidar muito bem e fazer tudo o que puder para estar lá todas as vezes. Sinto que estou em uma boa posição agora, então só preciso continuar.

“Jogar futebol é a coisa mais divertida que existe. Entendo que as pessoas olhem para a idade no nosso esporte. Quando as coisas vão bem, dizem: 'Ah, como você está bem para a sua idade'. E, caso contrário, você é um velho. Só preciso garantir que tenha o melhor desempenho possível para a equipe, dentro e fora de campo.”