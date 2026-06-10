Avanço nas negociações: o FC Bayern deve gastar mais de 60 milhões de euros na primeira contratação do verão

Segundo o jornal *Bild*, houve um avanço nas negociações entre o diretor esportivo do Frankfurt, Markus Krösche (45), e seu colega de Munique, Max Eberl (52). Resta apenas definir a divisão entre o salário fixo e os bônus.

Brown, que deve estar no time titular na estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao no domingo, vinha se mantendo em silêncio sobre seu futuro. “Estou totalmente concentrado na Copa do Mundo. Por isso, não vou comentar sobre isso”, disse ele em uma coletiva de imprensa na última quinta-feira.