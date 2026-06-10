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SID

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Avanço nas negociações: o FC Bayern deve gastar mais de 60 milhões de euros na primeira contratação do verão

Bundesliga
Bayern de Munique
N. Brown
Eintracht Frankfurt

A transferência do jogador da seleção nacional Nathaniel Brown para o Bayern de Munique, clube mais titulado da Alemanha, parece estar prestes a ser concluída.

Segundo o jornal *Bild*, o lateral de 22 anos deve ser transferido do Eintracht Frankfurt para o FCB por um valor um pouco abaixo de 65 milhões de euros, incluindo bônus.

  • Segundo o jornal *Bild*, houve um avanço nas negociações entre o diretor esportivo do Frankfurt, Markus Krösche (45), e seu colega de Munique, Max Eberl (52). Resta apenas definir a divisão entre o salário fixo e os bônus.

    Brown, que deve estar no time titular na estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao no domingo, vinha se mantendo em silêncio sobre seu futuro. “Estou totalmente concentrado na Copa do Mundo. Por isso, não vou comentar sobre isso”, disse ele em uma coletiva de imprensa na última quinta-feira.

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  • Nathaniel Brown 2026getty

    Frankfurt arrecada mais de vinte vezes o valor investido

    O Frankfurt contratou o jogador, natural do Alto Palatinado, em janeiro de 2024 por três milhões de euros do 1. FC Nürnberg, mas ele ainda terminou a temporada em curso com o time da Francônia.