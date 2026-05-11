Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Leeds: Mathys Tel, o que você estava pensando?! O artilheiro dos Spurs passa de herói a vilão, enquanto o empate prejudica as esperanças de permanência na Premier League

O Tottenham havia vencido em casa apenas duas vezes em toda a temporada e demorou um pouco para entrar no jogo em meio a mais um clima de nervosismo. A equipe quase ficou em desvantagem quando Antonin Kinsky foi obrigado a tirar com as pontas dos dedos uma cabeçada de Joe Rodon na linha do gol, e isso pareceu dar um novo fôlego aos Spurs. Mathys Tel invadiu a área e viu seu chute ser desviado por cima, antes que a finalização de Pedro Porro, que ia direto para o gol, fosse bloqueada bem perto da linha de gol; momentos depois, João Palhinha lutou contra uma multidão de jogadores na área, mas acabou mandando a bola para fora.

Os anfitriões finalmente encontraram o momento de qualidade que buscavam desesperadamente aos seis minutos do segundo tempo, quando Tel controlou um rebote na entrada da área do Leeds e mandou um chute forte e preciso no ângulo superior oposto. O placar poderia ter chegado a 2 a 0 logo em seguida, mas Richarlison chutou por cima após receber a bola em espaço aberto.

No entanto, as esperanças do Tottenham de garantir uma vitória crucial contra um adversário que já não tinha muito a disputar iriam por água abaixo. A 20 minutos do fim, Tel hesitou diante de uma bola que caía na área e tomou a decisão inexplicável de tentar um desvio acrobático – acabando por colidir com Ethan Ampadu, que avançava em sua direção, em vez de acertar a bola. Após uma verificação do VAR e uma longa análise no monitor ao lado do campo, o árbitro Jarred Gillett marcou pênalti e Dominic Calvert-Lewin converteu com desenvoltura.

As coisas quase foram de mal a pior para o Spurs nos 13 minutos de acréscimos, mas Kinsky conseguiu milagrosamente desviar o chute de Sean Longstaff para a trave, garantindo o ponto. Ainda deu tempo para o Leeds escapar de um grande pedido de pênalti bem no final do tempo de acréscimos, quando Lukas Nmecha conseguiu tocar na bola em uma disputa com James Maddison.

Com esse resultado, os londrinos do norte estão apenas dois pontos à frente do West Ham, que ocupa a 18ª posição, faltando duas partidas para o fim do campeonato, e agora enfrentam uma difícil viagem para enfrentar o Chelsea em Stamford Bridge.

O GOAL avalia os jogadores do Spurs no Tottenham Hotspur Stadium...