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Spurs GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Leeds: Mathys Tel, o que você estava pensando?! O artilheiro dos Spurs passa de herói a vilão, enquanto o empate prejudica as esperanças de permanência na Premier League

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Tottenham
Premier League
Especiais e Opinião
Tottenham x Leeds
Leeds
M. Tel

O Tottenham perdeu dois pontos importantes na sua luta pela permanência ao empatar com o Leeds, já garantido na primeira divisão, na noite de segunda-feira. O Spurs parecia estar a caminho de uma vitória crucial quando Mathys Tel marcou com um chute brilhante logo após o intervalo, mas o francês acabou se tornando o vilão ao cometer um pênalti desnecessário que deu aos visitantes a chance de voltar ao jogo, e a equipe de Roberto De Zerbi não conseguiu marcar o gol da vitória.

O Tottenham havia vencido em casa apenas duas vezes em toda a temporada e demorou um pouco para entrar no jogo em meio a mais um clima de nervosismo. A equipe quase ficou em desvantagem quando Antonin Kinsky foi obrigado a tirar com as pontas dos dedos uma cabeçada de Joe Rodon na linha do gol, e isso pareceu dar um novo fôlego aos Spurs. Mathys Tel invadiu a área e viu seu chute ser desviado por cima, antes que a finalização de Pedro Porro, que ia direto para o gol, fosse bloqueada bem perto da linha de gol; momentos depois, João Palhinha lutou contra uma multidão de jogadores na área, mas acabou mandando a bola para fora.

Os anfitriões finalmente encontraram o momento de qualidade que buscavam desesperadamente aos seis minutos do segundo tempo, quando Tel controlou um rebote na entrada da área do Leeds e mandou um chute forte e preciso no ângulo superior oposto. O placar poderia ter chegado a 2 a 0 logo em seguida, mas Richarlison chutou por cima após receber a bola em espaço aberto.

No entanto, as esperanças do Tottenham de garantir uma vitória crucial contra um adversário que já não tinha muito a disputar iriam por água abaixo. A 20 minutos do fim, Tel hesitou diante de uma bola que caía na área e tomou a decisão inexplicável de tentar um desvio acrobático – acabando por colidir com Ethan Ampadu, que avançava em sua direção, em vez de acertar a bola. Após uma verificação do VAR e uma longa análise no monitor ao lado do campo, o árbitro Jarred Gillett marcou pênalti e Dominic Calvert-Lewin converteu com desenvoltura.

As coisas quase foram de mal a pior para o Spurs nos 13 minutos de acréscimos, mas Kinsky conseguiu milagrosamente desviar o chute de Sean Longstaff para a trave, garantindo o ponto. Ainda deu tempo para o Leeds escapar de um grande pedido de pênalti bem no final do tempo de acréscimos, quando Lukas Nmecha conseguiu tocar na bola em uma disputa com James Maddison.

Com esse resultado, os londrinos do norte estão apenas dois pontos à frente do West Ham, que ocupa a 18ª posição, faltando duas partidas para o fim do campeonato, e agora enfrentam uma difícil viagem para enfrentar o Chelsea em Stamford Bridge.

O GOAL avalia os jogadores do Spurs no Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Antonin Kinsky (7/10):

    Reagiu bem para defender o cabeceio descendente de Rodon. Não teve chance contra Calvert-Lewin na cobrança de pênalti, mas fez uma grande defesa no final para garantir o ponto.

    Pedro Porro (7/10):

    Procurou avançar sempre que possível ou criar jogadas a partir de uma posição invertida e viu um chute certeiro em direção ao gol ser bloqueado bem perto da linha.

    Kevin Danso (6/10):

    Fez uma intervenção crucial para cortar o cruzamento perigoso de Mathys Tel na sua própria área, mas recebeu cartão amarelo por interromper de forma cínica um contra-ataque do Leeds e não impressionou nos duelos.

    Micky van de Ven (6/10):

    Mostrou-se calmo e ajudou a equipe a construir jogadas bem a partir da defesa em alguns momentos. Fez uma grande entrada no final da partida para impedir Nmecha.

    Destiny Udogie (6/10):

    Desfrutou da disputa com Dan James e muitas vezes levou a melhor. Talvez tenha tido sorte de evitar conceder um pênalti.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    João Palhinha (6/10):

    Conseguiu se envolver mais no ataque do que o habitual e realmente deveria ter marcado. Recebeu cartão amarelo por uma falta violenta.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Fez o trabalho sujo e deu à sua equipe uma base para construir os ataques.

    Conor Gallagher (6/10):

    Pressionou forte como de costume, mas não teve nem de longe o mesmo impacto que teve na partida anterior.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Randal Kolo Muani (6/10):

    Mais uma vez brilhante e sempre disposto a correr, mas faltou um pouco de qualidade na finalização. Richarlison desperdiçou a melhor oportunidade que criou.

    Richarlison (5/10):

    Viveu basicamente de sobras e desperdiçou sua melhor chance quando finalmente teve uma oportunidade clara. Faltou-lhe velocidade em algumas arrancadas decisivas.

    Mathys Tel (6/10):

    Quase causou um grande problema para sua equipe com um passe errado na própria área. Mais do que se redimiu com uma finalização sublime, mas arruinou seu bom trabalho com uma tentativa bizarra de afastamento que acabou acertando Ampadu.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Lucas Bergvall (5/10):

    Não conseguiu entrar no jogo nem criar nada de destaque.

    James Maddison (6/10):

    Um retorno bem-vindo, mas não conseguiu abrir o placar contra o Leeds saindo do banco.

    Djed Spence (N/A):

    Entrou no final da partida para dar um novo fôlego à defesa.

    Roberto De Zerbi (5/10):

    Não foi o tipo de atuação de alta intensidade que ele esperava, já que o Spurs mais uma vez desmoronou em casa. No entanto, o erro individual estava fora de seu controle, quando sua equipe parecia estar a caminho de uma grande vitória.

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