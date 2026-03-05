Goal.com
Sean Walsh

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Crystal Palace: Micky van de Ven, o que você está fazendo?! O Spurs se aproxima do rebaixamento após o cartão vermelho do capitão marcar mais uma atuação desastrosa

O Tottenham Hotspur permanece apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League, após uma terrível derrota por 3 a 1 em casa para o Crystal Palace na noite de quinta-feira. Os resultados positivos do West Ham United e do Nottingham Forest na quarta-feira aumentaram a pressão sobre o Spurs para vencer o Eagles, em um jogo considerado um dos mais fáceis de vencer na reta final, mas outro desempenho horrível deixou o time oscilando acima da zona de rebaixamento e já há incerteza sobre o futuro do técnico Igor Tudor após três jogos no comando.

Aos trinta minutos, o Palace marcou um gol. Evan Guessand cruzou rasteiro para Ismaila Sarr, cujo chute desviou em Pedro Porro, passou por cima de Guglielmo Vicario e entrou. No entanto, após uma longa verificação do VAR, Sarr foi considerado impedido por uma questão de milímetros e o gol foi anulado, livrando o Spurs da derrota.

E poucos minutos depois dessa decisão, o próprio Tottenham marcou. Archie Gray recuperou uma bola perdida no lado oposto da área após um escanteio e conseguiu escapar de Adam Wharton e Chris Richards, antes de cruzar para Dominic Solanke marcar de perto.

Essa alegria, no entanto, durou pouco. Na primeira investida do Palace no terço final do campo, Sarr teve o braço puxado por Micky van de Ven dentro da área, ganhando um pênalti e levando o zagueiro holandês para fora do jogo. O atacante senegalês converteu a 12 metros para empatar o jogo para o Eagles.

No primeiro dos oito minutos adicionais no final do primeiro tempo, o Palace passou à frente. Mathys Tel, jogando como lateral-esquerdo improvisado neste momento, viu uma bola para Pape Matar Sarr ser interceptada por Guessand, com Wharton aproveitando a sobra e passando para Jorgen Strand Larsen finalizar por baixo de Vicario.

Ainda havia tempo antes do intervalo para o Palace marcar o terceiro. O passe de Wharton dividiu a defesa improvisada do Spurs e Sarr estava à disposição para correr e chutar a bola para além de Vicario.

O Palace tirou o pé do acelerador no segundo tempo, com Solanke e Kevin Danso forçando Dean Henderson a fazer defesas, enquanto um Tottenham apático tentava uma improvável recuperação.

Infelizmente, o Spurs não conseguiu se recuperar e continua sem vencer na Premier League desde 28 de dezembro, quando saiu vitorioso no jogo de volta no Selhurst Park.

O GOAL avalia os jogadores do Tottenham Hotspur Stadium...

    Goleiro e defesa

    Guglielmo Vicario (2/10):

    Tem sido alvo de críticas nesta temporada e houve rumores de que perderia a vaga para o reserva Antonin Kinsky, mas o jogador da seleção italiana manteve seu lugar no time titular. Não se destacou em nenhum dos gols e, por isso, sua vaga no futuro pode estar em risco.

    Pedro Porro (3/10):

    Foi uma surpresa como titular na lateral direita. Como era de se esperar, ele não demonstrou o instinto defensivo necessário para a função, já que é conhecido por ser um jogador mais ofensivo. Foi substituído por Simons nos últimos 15 minutos e ficou furioso ao voltar para o banco.

    Kevin Danso (3/10):

    Voltou à equipe titular no lugar de Radu Dragusin após se recuperar de uma lesão no Fulham. Frequentemente foi pego por avançar demais.

    Micky van de Ven (1/10):

    Nomeado capitão novamente na ausência de Cristian Romero, suspenso, o holandês foi expulso por puxar o braço de Sarr de forma ridícula. Se a falta de líderes sérios no vestiário do Spurs não era óbvia antes, agora é.

    Meio-campo

    Archie Gray (6/10):

    Mais uma vez, o versátil adolescente dificilmente poderia ser culpado pelo colapso do Spurs, tendo dado uma assistência brilhante para o primeiro gol de Solanke.

    João Palhinha (3/10):

    Seja quando começou no meio-campo ou quando foi empurrado para a defesa, o jogador emprestado pelo Bayern de Munique estava um metro mais lento do que todos os jogadores do Palace ao seu redor.

    Pape Matar Sarr (4/10):

    Recebeu um cartão amarelo bobo por acenar um cartão imaginário para o árbitro antes de perder a bola para Guessand, levando ao segundo gol do Palace.

    Souza (5/10):

    Fez sua primeira partida como titular no futebol inglês após participações brilhantes saindo do banco no Manchester United e no Fulham, entrando como lateral-esquerdo. Recebeu um cartão amarelo aos sete minutos por uma entrada tardia em Daniel Munoz. Foi substituído aos 43 minutos por Gallagher após o cartão vermelho de Van de Ven, embora tenha parecido animado entre esses dois momentos.

    Ataque

    Randal Kolo Muani (4/10):

    Contribuiu muito pouco antes de ser substituído por Bissouma aos 43 minutos, após o Spurs ficar com um jogador a menos.

    Dominic Solanke (6/10):

    Marcou novamente, registrando seu quinto gol desde que voltou de lesão em janeiro. Perdeu muitas disputas aéreas para Richards. Recebeu uma calorosa ovação quando foi substituído por Richarlison.

    Mathys Tel (5/10):

    Deixou Sarr um pouco desmarcado no segundo gol do Palace, mas foi um dos poucos jogadores do Spurs que ousou se arriscar.

    Substitutos e treinador

    Yves Bissouma (4/10):

    Substituiu Kolo Muani após o cartão vermelho de Van de Ven. Recebeu cartão amarelo por reclamação.

    Conor Gallagher (4/10):

    Entrou no lugar de Souza ao mesmo tempo que Bissouma.

    Richarlison (4/10):

    Entrou no lugar de Solanke.

    Xavi Simons (5/10):

    Substituiu Porro quando o Spurs mudou o sistema no final da partida, após ter sido colocado no banco. Mostrou um pouco de vontade de avançar com a bola.

    Igor Tudor (1/10):

    Agora corre sério risco de ser demitido após três péssimas atuações em três jogos. O Tottenham está mais perto do que nunca do rebaixamento da Premier League.

