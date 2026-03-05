Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Crystal Palace: Micky van de Ven, o que você está fazendo?! O Spurs se aproxima do rebaixamento após o cartão vermelho do capitão marcar mais uma atuação desastrosa

Aos trinta minutos, o Palace marcou um gol. Evan Guessand cruzou rasteiro para Ismaila Sarr, cujo chute desviou em Pedro Porro, passou por cima de Guglielmo Vicario e entrou. No entanto, após uma longa verificação do VAR, Sarr foi considerado impedido por uma questão de milímetros e o gol foi anulado, livrando o Spurs da derrota.
E poucos minutos depois dessa decisão, o próprio Tottenham marcou. Archie Gray recuperou uma bola perdida no lado oposto da área após um escanteio e conseguiu escapar de Adam Wharton e Chris Richards, antes de cruzar para Dominic Solanke marcar de perto.
Essa alegria, no entanto, durou pouco. Na primeira investida do Palace no terço final do campo, Sarr teve o braço puxado por Micky van de Ven dentro da área, ganhando um pênalti e levando o zagueiro holandês para fora do jogo. O atacante senegalês converteu a 12 metros para empatar o jogo para o Eagles.
No primeiro dos oito minutos adicionais no final do primeiro tempo, o Palace passou à frente. Mathys Tel, jogando como lateral-esquerdo improvisado neste momento, viu uma bola para Pape Matar Sarr ser interceptada por Guessand, com Wharton aproveitando a sobra e passando para Jorgen Strand Larsen finalizar por baixo de Vicario.
Ainda havia tempo antes do intervalo para o Palace marcar o terceiro. O passe de Wharton dividiu a defesa improvisada do Spurs e Sarr estava à disposição para correr e chutar a bola para além de Vicario.
O Palace tirou o pé do acelerador no segundo tempo, com Solanke e Kevin Danso forçando Dean Henderson a fazer defesas, enquanto um Tottenham apático tentava uma improvável recuperação.
Infelizmente, o Spurs não conseguiu se recuperar e continua sem vencer na Premier League desde 28 de dezembro, quando saiu vitorioso no jogo de volta no Selhurst Park.
O GOAL avalia os jogadores do Tottenham Hotspur Stadium...