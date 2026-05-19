O Tottenham começou bem, e Mathys Tel teve azar ao ver sua cabeçada acertar a trave após receber um cruzamento de Pedro Porro na segunda trave. Mas, depois que Antonin Kinsky defendeu com as mãos um chute de Cole Palmer, o goleiro do Spurs foi pego de surpresa momentos depois, quando um chute de Enzo Fernández de 25 metros entrou no canto inferior.
Fernandez quase marcou o segundo ao chutar uma falta com efeito que acertou a trave, enquanto Palmer novamente esteve perto de marcar ao chutar para fora pouco antes do intervalo.
O Spurs criou algumas chances após o intervalo, sendo que a melhor delas foi um cabeceio de Richarlison direto para Robert Sanchez, mas o time ficou ainda mais atrás no placar no meio do segundo tempo, quando Andrey Santos empurrou a bola para o gol após um passe de Fernandez.
Richarlison marcou seu gol cinco minutos depois, completando na trave de fundo após um desvio de Pape Matar Sarr, dando esperança aos torcedores visitantes. No entanto, eles não conseguiram criar outra chance digna de nota, o que significa que o Tottenham precisará de pelo menos um ponto contra o Everton no domingo para garantir sua permanência na primeira divisão.
