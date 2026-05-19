Tel Van de Ven De Zerbi Spurs
Tom Maston

Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Chelsea: os Spurs ainda não estão a salvo! Randal Kolo Muani tem uma atuação desastrosa, enquanto a briga contra o rebaixamento na Premier League vai até a última rodada

Chelsea x Tottenham

O Tottenham chega à última rodada da temporada da Premier League ainda com trabalho a fazer para evitar o rebaixamento, após ter sofrido uma derrota por 2 a 1 para o Chelsea na terça-feira. O gol de Richarlison no segundo tempo não foi suficiente para a equipe de Roberto De Zerbi, cuja sequência de quatro jogos sem derrota chegou ao fim nas mãos do rival londrino.

O Tottenham começou bem, e Mathys Tel teve azar ao ver sua cabeçada acertar a trave após receber um cruzamento de Pedro Porro na segunda trave. Mas, depois que Antonin Kinsky defendeu com as mãos um chute de Cole Palmer, o goleiro dos Spurs foi pego de surpresa momentos depois, quando um chute de Enzo Fernández de 25 metros entrou no canto inferior.

Fernandez quase marcou o segundo ao chutar uma falta com efeito que acertou a trave, enquanto Palmer novamente esteve perto de marcar ao chutar para fora pouco antes do intervalo.

O Spurs criou algumas chances após o intervalo, sendo que a melhor delas foi um cabeceio de Richarlison direto para Robert Sanchez, mas o time ficou ainda mais atrás no placar no meio do segundo tempo, quando Andrey Santos empurrou a bola para o gol após um passe de Fernandez.

Richarlison marcou seu gol cinco minutos depois, completando na trave de trás após um desvio de Pape Matar Sarr, dando esperança aos torcedores visitantes. No entanto, eles não conseguiram criar outra chance digna de nota, o que significa que o Tottenham precisará de pelo menos um ponto contra o Everton no domingo para garantir sua permanência na primeira divisão.

O GOAL avalia os jogadores do Spurs em Stamford Bridge...

  Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League

    Goleiro e defesa

    Antonin Kinsky (5/10):

    Fez uma defesa decente ao impedir o chute inicial de Palmer, mas foi muito lento para se abaixar e defender o chute de Fernández que abriu o placar. Mostrou segurança no manuseio da bola alta.

    Pedro Porro (5/10):

    Causou problemas ao avançar pela direita — inclusive ao ajudar a criar o gol de Richarlison — e com suas mudanças de jogo, mas foi um risco defensivo, já que recebeu mais um cartão amarelo.

    Kevin Danso (6/10):

    Manteve Delap sob controle e usou seu físico a seu favor na maior parte do tempo.

    Micky van de Ven (5/10):

    Mostrou-se confiante com a bola e, em algumas ocasiões, rompeu as linhas com seus passes, mas cometeu alguns erros defensivos que colocaram sua equipe sob pressão.

    Destiny Udogie (5/10):

    Fez o possível para combinar com Tel pela esquerda do Spurs, mas muitas vezes se perdeu em jogadas sem saída.

  • Meio-campo

    João Palhinha (4/10):

    Firme nos desarmes, mas muitas vezes chegou tarde à jogada, principalmente na jogada que resultou no gol de Santos.

    Rodrigo Bentancur (5/10):

    Precisava ter feito mais para marcar o Fernández antes que ele marcasse o primeiro gol. Manteve a organização no meio-campo.

    Conor Gallagher (5/10):

    Se empenhou contra seu ex-clube, mesmo que tenha deixado a frustração tomar conta em alguns momentos. Faltou a qualidade necessária nas áreas de ataque.

    Ataque

    Randal Kolo Muani (3/10):

    Teve um bom início contra Cucurella, mas seus passes finais foram péssimos durante toda a noite. Um passe desastroso para o meio-campo, que acabou sendo seu último toque na partida, resultou no gol de Santos.

    Richarlison (5/10):

    Trabalhou duro, mas seu finalização foi fraca até que ele apareceu na trave oposta para dar esperança ao Spurs.

    Mathys Tel (7/10):

    Teve azar ao ver sua cabeçada no início da partida acertar a trave, mas provou ser a opção ofensiva mais perigosa do Tottenham. Também se esforçou bastante para cumprir suas tarefas defensivas.

    Reservas e técnico

    James Maddison (6/10):

    Pensou que estava prestes a empatar quando avançou com tudo a 10 minutos do fim, mas foi impedido por uma brilhante intervenção de Hato.

    Djed Spence (6/10):

    Muito mais dinâmico do que Udogie depois que entrou como lateral-esquerdo no meio do segundo tempo.

    Pape Matar Sarr (6/10):

    Seja por sorte ou por habilidade, seu passe encontrou Richarlison, que diminuiu o placar.

    Roberto De Zerbi (4/10):

    Sua equipe continua jogando melhor com a posse de bola, mas ele demorou demais para fazer as substituições e foi punido quando o Chelsea fez o 2 a 0, enquanto ele tinha três reservas esperando para entrar.

