Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Tottenham Atletico GFXGOAL
Sean Walsh

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Atlético de Madrid: Xavi Simons brilha, mas os sonhos de uma reviravolta na Liga dos Campeões dos combativos Spurs são frustrados pela exibição magistral de Julián Álvarez

O Tottenham foi eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final nesta quarta-feira, após perder por 7 a 5 no placar agregado para o Atlético de Madrid, apesar de ter vencido por 3 a 2 na segunda partida, disputada no norte de Londres. A goleada sofrida pelos Spurs na capital espanhola na semana passada significava que eles tinham uma tarefa difícil pela frente em casa e, no fim das contas, acabaram se colocando em uma situação complicada, apesar de uma atuação animada.

O Atlético marcou aos seis minutos por meio do ex-alvo de transferência do Spurs, Ademola Lookman, que desviou para o gol um cruzamento rasteiro de Giuliano Simeone, mas o gol foi rapidamente anulado por impedimento.

Aos 30 minutos, o Spurs abriu o placar. O cruzamento de Mathys Tel, após um rápido lançamento lateral, encontrou Randal Kolo Muani se desmarcando na trave oposta, e ele subiu alto para cabecear para o fundo da rede.

O Tottenham estava em alta e quase marcou o segundo logo em seguida, quando Xavi Simons serviu Tel, mas o chute foi defendido com uma bela intervenção de Juan Musso, que começou no lugar do lesionado Jan Oblak. No final do primeiro tempo, Guglielmo Vicario foi obrigado a fazer uma defesa fantástica depois que o voleio de Simeone sofreu um desvio perigoso em Cristian Romero, e o italiano teve que ajustar o corpo no ar para colocar a mão firme na bola.

A vantagem escapou dos Spurs novamente logo após o intervalo. Os anfitriões ficaram indignados quando Simons foi derrubado por Julian Alvarez na entrada da área do Atlético, mas a falta não foi marcada e os visitantes partiram em contra-ataque veloz antes que Alvarez chegasse atrasado para mandar a bola no ângulo superior, e o gol foi validado após verificação do VAR.

Mas Simons teve sua redenção momentos depois, quando colocou o Tottenham novamente na frente. O Spurs recuperou a posse de bola no campo de ataque, e Archie Gray passou a bola para Simons, que chutou com efeito da entrada da área.

Qualquer esperança remanescente de uma virada no final foi eliminada definitivamente a 15 minutos do fim, quando o Atlético marcou em um escanteio, com David Hancko aparecendo na frente de Pape Matar Sarr na trave mais próxima para empatar. No último minuto, porém, o Spurs recebeu um pênalti quando Simons foi derrubado por José María Giménez, e o camisa 7 do Tottenham cobrou e converteu, garantindo que os anfitriões pelo menos vencessem a segunda partida.

Outros pontos positivos para o Tottenham são o fato de terem ampliado para 25 jogos a série de invencibilidade em casa nas competições europeias e de terem demonstrado, nos dois últimos jogos, contra o Liverpool e o Atlético de Madrid, que esta não é uma equipe que deva estar lutando contra o rebaixamento na Premier League; a atenção agora se volta para o confronto de domingo com o rival Nottingham Forest.

O GOAL avalia os jogadores do Spurs no Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Guglielmo Vicario (7/10):

    Tem sido alvo de críticas nesta temporada, mas voltou a mostrar o seu melhor aqui, destacando-se por uma defesa espetacular para impedir Simeone antes do intervalo e, depois, por duas defesas contra Alvarez no segundo tempo.

    Radu Dragusin (5/10):

    Destacou-se negativamente na lateral direita. Nunca pareceu à vontade com a bola. Foi substituído por Udogie.

    Cristian Romero (6/10):

    O melhor zagueiro do Tottenham na noite, muitas vezes sendo o responsável por desarmes e interceptações de última hora. Substituído por Danso.

    Micky van de Ven (5/10):

    Acabou escorregando e deslizando ao defender na transição, usando sua velocidade apenas por breves momentos. Falhou em uma interceptação que resultou no gol de Alvarez.

    Djed Spence (5/10):

    Passou muito tempo perseguindo Simeone e Llorente. Passou a jogar como lateral-direito após a entrada de Udogie.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-ATLETICO MADRIDAFP

    Meio-campo

    Pedro Porro (6/10):

    Subiu pelo campo para dar cruzamentos e fazer jogadas pelas costas da defesa. Muito mais adequado para esta função do que para a posição de zagueiro central em que Tudor o colocava nos jogos anteriores. Substituído por Bergvall.

    Archie Gray (8/10):

    Dominou a batalha no meio-campo, recuperando a posse de bola e avançando o jogo com passes longos e dribles confiantes. Amadurecendo na hora certa para um time do Tottenham que precisa de mais experiência. Substituído por Gallagher.

    Pape Matar Sarr (5/10):

    Uma atuação corajosa, embora sem brilho, para complementar a exibição cheia de ação de Gray. Perdeu a marcação de Hancko no gol que selou a derrota.

    Xavi Simons (9/10):

    Começou na ponta esquerda, mas trocou de posição várias vezes com Tel, que começou no ataque. Não recebeu uma falta que levou ao gol de empate de Alvarez, mas logo depois resolveu o problema com um belo gol. Ganhou confiança à medida que o jogo avançava, mesmo quando a partida parecia perdida, conquistando e convertendo o pênalti no final.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Randal Kolo Muani (7/10):

    Abriu o placar para o Tottenham com uma bela cabeçada, mas se cansou rapidamente, e foi aí que os anfitriões sentiram falta da energia de Solanke e Richarlison, que estavam indisponíveis.

    Mathys Tel (8/10):

    Mais um jovem jogador que não se esquivou da responsabilidade. O entusiasmo contagiante do francês animou o estádio. Deu a assistência para Kolo Muani marcar o primeiro gol de uma noite frenética. Foi substituído por Olusesi.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Destiny Udogie (5/10):

    Retornou após lesão no lugar de Dragusin.

    Lucas Bergvall (5/10):

    Também de volta à plena forma física, substituiu Porro nos minutos finais.

    Conor Gallagher (N/A):

    Recuperado de uma doença, entrou no lugar de Gray.

    Callum Olusesi (N/A):

    Fez sua estreia na Liga dos Campeões após entrar no lugar de Tel.

    Kevin Danso (N/A):

    Substituiu Romero no final da partida.

    Igor Tudor (8/10):

    O Tottenham deu o seu melhor, que era tudo o que realmente podia ter feito, dadas as circunstâncias.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
0