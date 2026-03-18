Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Atlético de Madrid: Xavi Simons brilha, mas os sonhos de uma reviravolta na Liga dos Campeões dos combativos Spurs são frustrados pela exibição magistral de Julián Álvarez

O Atlético marcou aos seis minutos por meio do ex-alvo de transferência do Spurs, Ademola Lookman, que desviou para o gol um cruzamento rasteiro de Giuliano Simeone, mas o gol foi rapidamente anulado por impedimento.

Aos 30 minutos, o Spurs abriu o placar. O cruzamento de Mathys Tel, após um rápido lançamento lateral, encontrou Randal Kolo Muani se desmarcando na trave oposta, e ele subiu alto para cabecear para o fundo da rede.

O Tottenham estava em alta e quase marcou o segundo logo em seguida, quando Xavi Simons serviu Tel, mas o chute foi defendido com uma bela intervenção de Juan Musso, que começou no lugar do lesionado Jan Oblak. No final do primeiro tempo, Guglielmo Vicario foi obrigado a fazer uma defesa fantástica depois que o voleio de Simeone sofreu um desvio perigoso em Cristian Romero, e o italiano teve que ajustar o corpo no ar para colocar a mão firme na bola.

A vantagem escapou dos Spurs novamente logo após o intervalo. Os anfitriões ficaram indignados quando Simons foi derrubado por Julian Alvarez na entrada da área do Atlético, mas a falta não foi marcada e os visitantes partiram em contra-ataque veloz antes que Alvarez chegasse atrasado para mandar a bola no ângulo superior, e o gol foi validado após verificação do VAR.

Mas Simons teve sua redenção momentos depois, quando colocou o Tottenham novamente na frente. O Spurs recuperou a posse de bola no campo de ataque, e Archie Gray passou a bola para Simons, que chutou com efeito da entrada da área.

Qualquer esperança remanescente de uma virada no final foi eliminada definitivamente a 15 minutos do fim, quando o Atlético marcou em um escanteio, com David Hancko aparecendo na frente de Pape Matar Sarr na trave mais próxima para empatar. No último minuto, porém, o Spurs recebeu um pênalti quando Simons foi derrubado por José María Giménez, e o camisa 7 do Tottenham cobrou e converteu, garantindo que os anfitriões pelo menos vencessem a segunda partida.

Outros pontos positivos para o Tottenham são o fato de terem ampliado para 25 jogos a série de invencibilidade em casa nas competições europeias e de terem demonstrado, nos dois últimos jogos, contra o Liverpool e o Atlético de Madrid, que esta não é uma equipe que deva estar lutando contra o rebaixamento na Premier League; a atenção agora se volta para o confronto de domingo com o rival Nottingham Forest.

O GOAL avalia os jogadores do Spurs no Tottenham Hotspur Stadium...