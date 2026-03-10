Goal.com
Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Atlético de Madrid: o desastroso Antonin Kinsky causa mais dor ao Spurs com sua pior atuação de todos os tempos na Liga dos Campeões, enquanto as péssimas táticas de Igor Tudor são expostas novamente

Igor Tudor afirmou estar mais confiante do que nunca de que o Tottenham, ameaçado de rebaixamento, permanecerá na Premier League, mas a péssima fase da equipe em 2026 continuou com a goleada por 5 a 2 sofrida contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Foi mais uma noite de erros individuais embaraçosos, combinados com um sistema confuso que deu ao gigante espanhol toda a iniciativa necessária para definir a eliminatória na partida de ida.

O Spurs viu-se a perder por 3 a 0 aos 14 minutos, quando o goleiro Antonin Kinsky, que estreou na Liga dos Campeões no lugar do muito criticado Guglielmo Vicario, foi um dos muitos jogadores a ser vítima do piso escorregadio em Madri. Uma tentativa de passe da defesa fez com que ele escorregasse e entregasse a bola diretamente a Julian Alvarez, que, por sua vez, colocou a bola de volta na área para Marcos Llorente aproveitar e abrir o placar. 

Micky van de Ven imitou seu goleiro menos de 10 minutos depois, perdendo o equilíbrio após um passe simples de Pape Matar Sarr, permitindo que Antoine Griezmann corresse para pegar a bola. O experiente atacante francês ainda tinha muito trabalho a fazer, mas fez parecer fácil ao rolar a bola para o fundo da rede, marcando o segundo gol do time da casa. 

Mas isso não foi o fim do desastre para o Spurs. Quase imediatamente após o reinício, Kinsky cometeu outro erro, chutando mal um passe de volta para ele, direto para Alvarez, que tinha o gol vazio para empurrar a bola. Isso marcou o fim da noite do goleiro de 22 anos, embora ele tenha recebido uma ovação de pé da torcida da casa. 

Vicario entrou em campo, mas sofreu um gol pouco depois, quando uma cobrança de falta rápida do Atlético foi desviada por Sarr em direção ao seu próprio gol. Vicario fez uma boa defesa inicial, mas Robin Le Normand empurrou a bola para dentro. O Spurs conseguiu descontar antes do intervalo, quando Pedro Porro combinou bem com Richarlison antes de chutar rasteiro para o fundo da rede, dando uma pequena esperança ao time visitante.

Apesar do bom início do Tottenham no segundo tempo, o Atlético logo marcou o quinto gol. Após uma defesa fantástica de Jan Oblak para impedir Richarlison de marcar, Alvarez marcou apenas 12 segundos depois, em um contra-ataque preciso que incluiu um toque sublime de Griezmann. 

Dominic Solanke marcou outro gol para o Spurs a 10 minutos do fim, após um desvio mal feito de Oblak, dando ao Spurs uma vantagem um pouco menor para a partida da próxima semana no norte de Londres.

O GOAL avalia os jogadores do Tottenham no Metropolitano...

  • Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images

    Goleiro e defesa

    Antonin Kinsky (0/10):

    Possivelmente a pior atuação de um goleiro na história da Liga dos Campeões. Cometeu dois erros graves em 14 minutos e foi substituído. Facilmente supera a atuação de Loris Karius na final de 2018. 

    Kevin Danso (4/10)

    Lutou em todas as disputas, mas muitas vezes foi deixado para trás pelo ritmo do ataque do Atlético.

    Cristian Romero (5/10):

    Foi um retorno bem-vindo à equipe titular, mas não conseguiu fornecer a liderança tão necessária para este time derrotado do Tottenham.

    Micky van de Ven (3/10)

    Às vezes parecia o Bambi no gelo, escorregando e dando ao Atlético o segundo gol da noite.

    • Publicidade
  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Pedro Porro (5/10):

    Um dos poucos lutadores com a camisa do Spurs, embora sua ânsia em pressionar tenha deixado vários buracos na defesa. 

    Pape Matar Sarr (3/10):

    Teve um primeiro toque terrível para alguém que joga no centro da ação. 

    Archie Gray (4/10):

    Assim como contra o Crystal Palace, foi um dos jogadores mais destacados do Tottenham, mas foi amplamente dominado pela pressão frenética dos anfitriões.  

    Djed Spence (3/10):

    Tentou ser esperto demais em mais de uma ocasião, perdendo a bola e permitindo que o Atlético partisse para o contra-ataque.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Mathys Tel (5/10):

    Foi um dos jogadores mais diretos e ofensivos na fraca atuação do Spurs, mas foi substituído no intervalo.

    Richarlison (4/10):

    Perdeu uma grande oportunidade de marcar antes do Atlético marcar o seu quinto gol, embora tenha dado assistência para Porro marcar o primeiro gol da equipe visitante.

    Randal Kolo Muani (2/10):

    Nunca conseguiu controlar a bola e vários de seus toques devolveram a bola diretamente para um jogador do Atlético. Foi substituído no intervalo.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Guglielmo Vicario (4/10):

    Sofreu dois gols após entrar em campo, e o Tottenham perdeu toda a qualidade nos passes da defesa assim que ele substituiu Kinsky.

    Conor Gallagher (5/10):

    Entrou em campo contra seu ex-time e fez muitas jogadas no meio-campo.

    Dominic Solanke (6/10):

    Marcou um belo gol e mostrou-se animado, o que levanta questões sobre Tudor, que não o escalou como titular.

    Xavi Simons (5/10):

    Teve muitas oportunidades com a bola nos últimos 20 minutos, mas o Atlético não se importou em permitir isso, já que o jogo estava decidido.

    Joao Palhinha (3/10):

    Teve muita dificuldade para encontrar qualquer tipo de qualidade e levou uma forte pancada na cabeça bem no final.

    Igor Tudor (3/10):

    Serão feitas perguntas sobre por que ele optou por dar a um jovem goleiro sua estreia na Liga dos Campeões em uma partida tão difícil.

