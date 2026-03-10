Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Atlético de Madrid: o desastroso Antonin Kinsky causa mais dor ao Spurs com sua pior atuação de todos os tempos na Liga dos Campeões, enquanto as péssimas táticas de Igor Tudor são expostas novamente

O Spurs viu-se a perder por 3 a 0 aos 14 minutos, quando o goleiro Antonin Kinsky, que estreou na Liga dos Campeões no lugar do muito criticado Guglielmo Vicario, foi um dos muitos jogadores a ser vítima do piso escorregadio em Madri. Uma tentativa de passe da defesa fez com que ele escorregasse e entregasse a bola diretamente a Julian Alvarez, que, por sua vez, colocou a bola de volta na área para Marcos Llorente aproveitar e abrir o placar.

Micky van de Ven imitou seu goleiro menos de 10 minutos depois, perdendo o equilíbrio após um passe simples de Pape Matar Sarr, permitindo que Antoine Griezmann corresse para pegar a bola. O experiente atacante francês ainda tinha muito trabalho a fazer, mas fez parecer fácil ao rolar a bola para o fundo da rede, marcando o segundo gol do time da casa.

Mas isso não foi o fim do desastre para o Spurs. Quase imediatamente após o reinício, Kinsky cometeu outro erro, chutando mal um passe de volta para ele, direto para Alvarez, que tinha o gol vazio para empurrar a bola. Isso marcou o fim da noite do goleiro de 22 anos, embora ele tenha recebido uma ovação de pé da torcida da casa.

Vicario entrou em campo, mas sofreu um gol pouco depois, quando uma cobrança de falta rápida do Atlético foi desviada por Sarr em direção ao seu próprio gol. Vicario fez uma boa defesa inicial, mas Robin Le Normand empurrou a bola para dentro. O Spurs conseguiu descontar antes do intervalo, quando Pedro Porro combinou bem com Richarlison antes de chutar rasteiro para o fundo da rede, dando uma pequena esperança ao time visitante.

Apesar do bom início do Tottenham no segundo tempo, o Atlético logo marcou o quinto gol. Após uma defesa fantástica de Jan Oblak para impedir Richarlison de marcar, Alvarez marcou apenas 12 segundos depois, em um contra-ataque preciso que incluiu um toque sublime de Griezmann.

Dominic Solanke marcou outro gol para o Spurs a 10 minutos do fim, após um desvio mal feito de Oblak, dando ao Spurs uma vantagem um pouco menor para a partida da próxima semana no norte de Londres.

O GOAL avalia os jogadores do Tottenham no Metropolitano...