Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Aston Villa: Conor Gallagher brilha no momento decisivo! Meio-campista dá uma aula de futebol e tira o Spurs da zona de rebaixamento

O time do norte de Londres dominou completamente o primeiro tempo contra o Villa, que entrou em campo com uma escalação bastante alterada, em preparação para a segunda partida da semifinal da Liga Europa contra o Nottingham Forest, na quinta-feira. Conor Gallagher — que brilhou durante toda a partida — abriu o placar aos 12 minutos, controlando com maestria um rebote na entrada da área antes de mandar uma finalização certeira no canto inferior.
João Palhinha teve um chute forte de longa distância desviado para a trave por Emiliano Martínez cinco minutos depois, e o goleiro argentino fez boa defesa ao impedir Randal Kolo Muani de perto, mas não pôde fazer nada para impedir o cabeceio de Richarlison, quando os visitantes dobraram a vantagem aos 25 minutos.
O Villa melhorou no segundo tempo, após ter sido vaiado no intervalo, mas o estrago já estava feito. A equipe teve que esperar até os 89 minutos por uma chance que não passou de um contra-ataque, quando Tyrone Mings cabeceou por cima. Emiliano Buendía conseguiu diminuir a diferença bem no final com uma cabeçada inteligente, mas foi apenas um gol de consolação.
O Tottenham está agora um ponto à frente do West Ham, em 18º lugar, graças às suas primeiras vitórias consecutivas desde o início da temporada, com Roberto De Zerbi comandando uma reviravolta na hora certa.
