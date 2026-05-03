Conor Gallagher Tottenham
Krishan Davis

Avaliações dos jogadores do Tottenham contra o Aston Villa: Conor Gallagher brilha no momento decisivo! Meio-campista dá uma aula de futebol e tira o Spurs da zona de rebaixamento

É oficial: o Tottenham saiu da zona de rebaixamento da Premier League. O Spurs aproveitou o fraco desempenho do Aston Villa e a derrota do West Ham para o Brentford no dia anterior para sair dos três últimos lugares na noite de domingo, conquistando uma vitória confortável por 2 a 1 sobre a equipe de Unai Emery, que não está em boa fase.

O time do norte de Londres dominou completamente o primeiro tempo contra o Villa, que entrou em campo com uma escalação bastante alterada, em preparação para a segunda partida da semifinal da Liga Europa contra o Nottingham Forest, na quinta-feira. Conor Gallagher — que brilhou durante toda a partida — abriu o placar aos 12 minutos, controlando com maestria um rebote na entrada da área antes de mandar uma finalização certeira no canto inferior.

João Palhinha teve um chute forte de longa distância desviado para a trave por Emiliano Martínez cinco minutos depois, e o goleiro argentino fez boa defesa ao impedir Randal Kolo Muani de perto, mas não pôde fazer nada para impedir o cabeceio de Richarlison, quando os visitantes dobraram a vantagem aos 25 minutos.

O Villa melhorou no segundo tempo, após ter sido vaiado no intervalo, mas o estrago já estava feito. A equipe teve que esperar até os 89 minutos por uma chance que não passou de um contra-ataque, quando Tyrone Mings cabeceou por cima. Emiliano Buendía conseguiu diminuir a diferença bem no final com uma cabeçada inteligente, mas foi apenas um gol de consolação.

O Tottenham está agora um ponto à frente do West Ham, em 18º lugar, graças às suas primeiras vitórias consecutivas desde o início da temporada, com Roberto De Zerbi comandando uma reviravolta na hora certa.

O GOAL avalia os jogadores do Tottenham em Villa Park...

    Goleiro e defesa

    Antonin Kinsky (6/10):

    Praticamente um espectador durante toda a partida, já que o Villa mal entrou na sua área, embora tenha se atrapalhado em uma cruzamento.

    Pedro Porro (6/10):

    Recuou para o meio-campo sempre que pôde, mas não esteve tão envolvido no ataque como costuma estar.

    Kevin Danso (7/10):

    Atuou com muita calma e ajudou a levar o jogo para a frente, embora tenha precisado ser socorrido após um erro grave.

    Micky van de Ven (7/10):

    Algumas jogadas defensivas inteligentes, utilizando sua velocidade e força — com destaque para uma entrada desesperada em Tammy Abraham.

    Destiny Udogie (6/10):

    As investidas do italiano foram um verdadeiro problema para o Villa, embora tenha sido ajudado pela ineficácia de Jadon Sancho, que lhe facilitou a vida no outro lado do campo.

    Meio-campo

    João Palhinha (7/10):

    Viu seu gol no início da partida ser impedido por uma defesa milagrosa de Martinez. Desempenho muito sólido no meio-campo, com um toque de sua habitual agressividade nas disputas.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Ficou satisfeito em fazer o trabalho sujo ao lado de Gallagher, tendo recebido liberdade para jogar mais à frente, e acabou recebendo um cartão amarelo em nome da equipe.

    Conor Gallagher (8/10):

    Sem dúvida, sua melhor atuação até agora pelo Spurs. Liderou pela frente, aparecendo em todos os lugares e pressionando incansavelmente. Uma exibição incansável foi coroada por um gol certeiro logo no início – seu primeiro pelo clube.

    Ataque

    Randal Kolo Muani (7/10):

    Demonstrou muita energia e empenho na ala direita e teve azar por não ter marcado. Ian Maatsen vai ter pesadelos com ele esta noite.

    Richarlison (7/10):

    Ficou discreto até aparecer para fazer o 2 a 0 com uma cabeçada simples. Também não fez nada de especial depois disso, mas ele nem vai se importar.

    Mathys Tel (7/10):

    Assim como Kolo Muani, causou muitos problemas ao seu marcador, e seu cruzamento perfeito facilitou o trabalho de Richarlison.

    Reservas e técnico

    Yves Bissouma (6/10):

    Entrou com pernas descansadas no meio-campo após uma atuação muito trabalhosa no centro do campo. Cumpriu o que se esperava dele.

    Djed Spence (6/10):

    Entrou fora de posição na ala direita. Não foi particularmente eficaz, mas ajudou a garantir o resultado.

    Pape Matar Sarr (N/A):

    Entrou nos últimos instantes para fazer o tempo passar.

    Lucas Bergvall (N/A):

    Igual a Sarr, já que foi colocado em campo no último minuto do tempo regulamentar.

    Roberto De Zerbi (8/10):

    A melhor atuação até agora em sua gestão recém-iniciada. Foi uma exibição que apresentou todas as características do “De Zerbi-ball” e sugere que as coisas podem estar se encaixando no momento perfeito para o Spurs em sua tentativa de escapar do rebaixamento.

