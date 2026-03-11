Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Manchester City: Fede Valverde está incrível! O herói do hat-trick dá uma aula na Liga dos Campeões, mas qual será o custo da falha de Vinicius Jr. no pênalti?

O City foi certamente a equipa mais perigosa no início do jogo, explorando repetidamente o lado direito do Madrid, mas foram os anfitriões que abriram o marcador contra a corrente do jogo. Thibaut Courtois lançou a bola na direção de Valverde, que ultrapassou Nico O'Reilly, contornou Gianluigi Donnarumma e marcou.

Ele voltou a marcar pouco depois; desta vez, Vinicius Jr foi o arquiteto, jogando uma bola inteligente na trajetória de Valverde, que o capitão do Madrid colocou no canto mais distante com seu pé esquerdo, menos habilidoso.

O terceiro gol de Valverde foi o mais bonito, pois ele deu três toques rápidos antes de chutar de voleio à queima-roupa, deixando Marc Guehi no chão.

Quase chegou ao quarto gol no início do segundo tempo, quando Brahim Diaz avançou pelo meio sem ser marcado, mas Donnarumma fez uma boa defesa. O goleiro do City fez outra grande defesa 10 minutos depois, ao defender o pênalti de Vinicius após derrubar o atacante do Real Madrid, embora o chute do brasileiro tenha sido relativamente fraco.

A partir daí, a equipe de Álvaro Arbeloa teve muito trabalho na defesa. Antoine Semenyo foi uma ameaça constante para o City e forçou duas boas defesas do excelente Courtois, enquanto o belga fez outra defesa logo em seguida, com uma intervenção instintiva em chute de O'Reilly. Fora isso, porém, o Real Madrid se contentou em se defender e provou ser merecedor da vitória por 3 a 0.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabeu...