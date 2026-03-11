Goal.com
Valverde Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Manchester City: Fede Valverde está incrível! O herói do hat-trick dá uma aula na Liga dos Campeões, mas qual será o custo da falha de Vinicius Jr. no pênalti?

Federico Valverde teve uma atuação memorável na Liga dos Campeões, marcando três gols no primeiro tempo e levando o Real Madrid a uma vitória confortável por 3 a 0 na partida de ida das oitavas de final contra o Manchester City. O jogador da seleção uruguaia foi o destaque de uma atuação clássica do Madrid, mas um pênalti perdido por Vinicius Jr no segundo tempo pode ter deixado a porta aberta para uma reação do City.

O City foi certamente a equipa mais perigosa no início do jogo, explorando repetidamente o lado direito do Madrid, mas foram os anfitriões que abriram o marcador contra a corrente do jogo. Thibaut Courtois lançou a bola na direção de Valverde, que ultrapassou Nico O'Reilly, contornou Gianluigi Donnarumma e marcou.

Ele voltou a marcar pouco depois; desta vez, Vinicius Jr foi o arquiteto, jogando uma bola inteligente na trajetória de Valverde, que o capitão do Madrid colocou no canto mais distante com seu pé esquerdo, menos habilidoso. 

O terceiro gol de Valverde foi o mais bonito, pois ele deu três toques rápidos antes de chutar de voleio à queima-roupa, deixando Marc Guehi no chão.

Quase chegou ao quarto gol no início do segundo tempo, quando Brahim Diaz avançou pelo meio sem ser marcado, mas Donnarumma fez uma boa defesa. O goleiro do City fez outra grande defesa 10 minutos depois, ao defender o pênalti de Vinicius após derrubar o atacante do Real Madrid, embora o chute do brasileiro tenha sido relativamente fraco. 

A partir daí, a equipe de Álvaro Arbeloa teve muito trabalho na defesa. Antoine Semenyo foi uma ameaça constante para o City e forçou duas boas defesas do excelente Courtois, enquanto o belga fez outra defesa logo em seguida, com uma intervenção instintiva em chute de O'Reilly. Fora isso, porém, o Real Madrid se contentou em se defender e provou ser merecedor da vitória por 3 a 0.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabeu...

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (8/10):

    Fez um passe espetacular para preparar o primeiro gol de Valverde. Além disso, fez algumas defesas incríveis. 

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Um pouco irregular. Teve muitas dificuldades contra Doku no início e, embora tenha feito algumas boas jogadas aqui e ali, ainda está a tentar encontrar o seu ritmo.

    Antonio Rudiger (8/10):

    Adora suas disputas com Haaland e venceu esta. Uma defesa na linha do gol pode ainda ser vital. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Um pouco menos estável que seu parceiro de zaga, mas ajudou contra Semenyo.

    Ferland Mendy (8/10):

    Jogou 45 minutos praticamente sem erros antes de ser substituído no intervalo. Com falta de preparo físico, mas cheio de qualidade.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Meio-campo

    Federico Valverde (10/10):

    É difícil lembrar de uma atuação mais completa na Liga dos Campeões. Ele havia marcado três gols em suas 75 partidas anteriores na Liga dos Campeões e, agora, marcou três em 25 minutos. Também contribuiu defensivamente.

    Arda Guler (7/10):

    Não foi um jogo de muita criatividade, mas seu trabalho sem bola foi imenso naquela noite. Chutou para fora por pouco no segundo tempo.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Uma de suas melhores atuações na temporada. Segurou o meio-campo, forçou o City a jogar pelas laterais e fez bons passes. Machucou o pé aos 30 minutos do segundo tempo e ficou mancando depois disso. 

    Thiago Pitarch (7/10):

    Uma atuação sólida no meio-campo. Participou da jogada que resultou no terceiro gol e manteve a calma com a bola. Não está em sua melhor forma física, mas tem uma grande compostura. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Brahim Diaz (8/10):

    Fez muito do trabalho necessário fora da bola, deu assistência a Valverde e foi bem defendido por Donnarumma. Eficaz em uma função mais avançada.

    Vinicius Jr (7/10):

    Preparou o segundo gol com um passe incisivo. Fez praticamente tudo certo até ter seu pênalti defendido. Essa falha ainda pode custar caro. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos e treinador

    Fran Garcia (7/10):

    Lançado diretamente ao fogo, teve um bom desempenho na esquerda. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Injetou vida no meio-campo do Real Madrid no segundo tempo. Muito valioso saindo do banco. 

    Manuel Angel (7/10):

    Um voto de confiança para um jovem da base, que teve uma atuação sólida nos 15 minutos em que esteve em campo. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. Caiu um pouco no esquecimento com o novo técnico. 

    Dani Carvajal (N/A):

    Perna pesada, mas com alguns momentos defensivos sólidos. 

    Álvaro Arbeloa (8/10):

    Não foi um jogo para gênio tático, mas ele conseguiu uma boa exibição de sua equipe. O espanhol jogou ao estilo Ancelotti. 

