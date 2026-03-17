Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Man City: Vinícius Jr. acerta em cheio e se redime da falha na cobrança de pênalti da primeira partida, enquanto Thibaut Courtois brilha mais uma vez e garante a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões

Depois que Fede Valverde perdeu uma chance clara de ampliar o hat-trick que marcou na semana passada logo no primeiro minuto, o City passou a ditar o ritmo do jogo. Thibaut Courtois, no entanto, defendeu com segurança os chutes de Rayan Cherki e Rodri.
O Real Madrid acabou abrindo o placar naquela noite, mas em circunstâncias controversas. Vinicius acertou a trave antes que a bola voltasse para ele tentar a sorte mais uma vez, mas Bernardo Silva desviou a bola na linha. Inicialmente foi marcado impedimento, mas após a intervenção do VAR e os replays mostrarem que Bernardo havia bloqueado o chute com o braço, o capitão do City foi expulso. O Madrid recebeu um pênalti, que Vinicius — que havia perdido da marca na semana passada — converteu.
Vinicius desperdiçou posteriormente duas grandes chances de encerrar a disputa, mas o City conseguiu reagir. Erling Haaland obrigou Courtois a fazer sua melhor defesa da noite, enquanto Rodri chutou por cima quando estava em posição, antes de finalmente conseguirem o empate quando um desvio de Trent Alexander-Arnold caiu nos pés de Haaland, que mandou para o fundo da rede.
Ambas as equipes continuaram criando chances no segundo tempo, e o City teve dois gols anulados por impedimento. No outro lado do campo, o Real Madrid poderia ter recebido um pênalti após Kylian Mbappé ter sido derrubado na área, enquanto Vinícius teve seu próprio gol anulado. No entanto, o brasileiro não se deixou abater nos acréscimos, desviando com maestria o cruzamento de Aurélien Tchouameni para passar por Gigi Donnarumma.
