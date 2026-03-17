Vinicius Jr Real Madrid
Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Man City: Vinícius Jr. acerta em cheio e se redime da falha na cobrança de pênalti da primeira partida, enquanto Thibaut Courtois brilha mais uma vez e garante a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões

Vinícius Júnior voltou a estar em grande forma no momento certo para o Real Madrid, marcando dois gols na vitória dos Blancos sobre o Manchester City, garantindo assim uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O Madrid chegou à Inglaterra defendendo uma vantagem de 3 a 0 conquistada na partida de ida e garantiu que não houvesse nenhuma “remontada” no Etihad Stadium, vencendo por 2 a 1 naquela noite, após uma disputa bastante acirrada.

Depois que Fede Valverde perdeu uma chance clara de ampliar o hat-trick que marcou na semana passada logo no primeiro minuto, o City passou a ditar o ritmo do jogo. Thibaut Courtois, no entanto, defendeu com segurança os chutes de Rayan Cherki e Rodri. 

O Real Madrid acabou abrindo o placar naquela noite, mas em circunstâncias controversas. Vinicius acertou a trave antes que a bola voltasse para ele tentar a sorte mais uma vez, mas Bernardo Silva desviou a bola na linha. Inicialmente foi marcado impedimento, mas após a intervenção do VAR e os replays mostrarem que Bernardo havia bloqueado o chute com o braço, o capitão do City foi expulso. O Madrid recebeu um pênalti, que Vinicius — que havia perdido da marca na semana passada — converteu. 

Vinicius desperdiçou posteriormente duas grandes chances de encerrar a disputa, mas o City conseguiu reagir. Erling Haaland obrigou Courtois a fazer sua melhor defesa da noite, enquanto Rodri chutou por cima quando estava em posição, antes de finalmente conseguirem o empate quando um desvio de Trent Alexander-Arnold caiu nos pés de Haaland, que mandou para o fundo da rede.

Ambas as equipes continuaram criando chances no segundo tempo, e o City teve dois gols anulados por impedimento. No outro lado do campo, o Real Madrid poderia ter recebido um pênalti após Kylian Mbappé ter sido derrubado na área, enquanto Vinícius teve seu próprio gol anulado. No entanto, o brasileiro não se deixou abater nos acréscimos, desviando com maestria o cruzamento de Aurélien Tchouameni para passar por Gigi Donnarumma.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Etihad...

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (8/10):

    Fez algumas defesas absolutamente espetaculares para impedir o City de marcar no início da partida. Foi substituído no intervalo devido a uma lesão. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Acidentalmente deu assistência para Haaland e teve dificuldades contra Doku, mas sua distribuição de bola foi excelente. 

    Antonio Rudiger (7/10):

    Teve mais uma disputa sólida com Haaland, durante a qual praticamente não lhe deu espaço. 

    Dean Huijsen (8/10):

    Fez algumas intervenções cruciais no primeiro tempo e manteve a bola em movimento. Uma de suas melhores atuações da temporada. 

    Fran Garcia (7/10):

    Demonstrou grande disciplina posicional para garantir que o Real Madrid se mantivesse organizado na defesa. Tem impressionado sob o comando de Arbeloa. 

    Meio-campo

    Federico Valverde (7/10):

    Correu como se tivesse três pulmões, embora devesse ter aproveitado uma chance logo no início. Trabalhou bastante na defesa, mas faltou um pouco de qualidade no ataque.

    Thiago Pitarch (6/10):

    Um pouco menos composto do que nas últimas semanas. Entrou na briga, mas o jogo passou por ele em alguns momentos.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Venceu seus desarmes e deu uma bela assistência. Se adaptou muito bem após um início lento. 

    Arda Güler (8/10):

    Avançou a bola com eficácia e encontrou Vinicius quando este se infiltrou por trás da defesa. Dá continuidade à excelente atuação do fim de semana passado. 

    Ataque

    Brahim Diaz (6/10):

    Criou algumas chances, mas, fora isso, foi ineficaz. Não está em sua melhor fase — mesmo tendo tido minutos regulares. 

    Vinicius Jr (8/10):

    Corria incansavelmente pelas costas da defesa, converteu um pênalti e marcou um segundo gol decisivo. Perdeu algumas chances, mas seu impacto foi imenso durante toda a noite. 

    Reservas e técnico

    Andriy Lunin (7/10):

    Substituiu Courtois, que se lesionou. Fez uma defesa muito boa quase imediatamente. 

    Kylian Mbappé (7/10):

    Foi surpreendente vê-lo sair do banco, e deveria ter recebido um pênalti. Causou problemas com sua velocidade. 

    Eduardo Camavinga (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Manuel Angel (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Dani Carvajal (N/A):

    Alexander-Arnold ficou sem fôlego no final.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Sua segunda melhor noite como técnico do Real Madrid — depois da semana passada. Os Blancos mantiveram a calma quando foi preciso e marcaram gols na hora certa. Será que a Liga dos Campeões está de volta para os 15 vezes campeões?!

