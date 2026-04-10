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Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty
Thomas Hindle

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Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Girona: a disputa pelo título da La Liga chegou ao fim?! Kylian Mbappé desaparece no pior momento possível, enquanto o Los Blancos dá ao Barcelona uma enorme vantagem

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Kylian Mbappé teve uma noite ruim, enquanto o Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Girona, resultado que pode muito bem acabar com suas esperanças de conquistar o título da La Liga. O gol de Federico Valverde no segundo tempo foi neutralizado por uma marcação de Thomas Lemar, levando a divisão dos pontos no Bernabéu. O Real Madrid pode ficar nove pontos atrás do Barcelona — faltando sete rodadas para o fim — caso seu arquirrival vença no sábado.

O Real Madrid dominou grande parte do primeiro tempo. Álvaro Arbeloa fez alterações na defesa, mas manteve seus principais jogadores no ataque, e eles criaram várias oportunidades. Vinícius Júnior esteve perto de marcar várias vezes, mas foi impedido por Paulo Gazzaniga. Mbappé, por sua vez, mostrou-se irregular e falhou repetidamente na finalização. O Girona teve suas investidas em contra-ataques aqui e ali, mas algumas defesas precisas do goleiro reserva Andriy Lunin impediram que o time adversário marcasse. 

No entanto, foi um erro do goleiro que mudou o jogo. Valverde soltou um chute um tanto arriscado logo após o intervalo, que Gazzaniga não conseguiu defender. O Girona, porém, voltou a entrar no jogo. Thomas Lemar empatou aos 30 minutos do segundo tempo, mandando a bola para o fundo da rede, sem chances para Lunin, após criar espaço na entrada da área.

Os Blancos responderam com uma série de substituições, mas o Girona conseguiu segurar o resultado. Mbappé teve uma última chance, mas chutou direto para o goleiro — um momento que resumiu bem uma noite decepcionante em Madri. Agora, eles precisarão de um milagre para alcançar o Barcelona na disputa pelo título. 

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabéu...

  • Dani Carvajal Getty

    Goleiro e defesa

    Andriy Lunin (6/10):

    Fez algumas boas defesas aqui e ali. Não teve absolutamente nada a fazer contra o chute de Lemar.

    Dani Carvajal (6/10):

    Partida um tanto irregular. Ocasionalmente representou uma ameaça ofensiva, mas atuou principalmente como um escudo defensivo. Atualmente, é claramente a segunda opção. 

    Raul Asencio (6/10):

    Nunca pareceu realmente em apuros e se saiu bem o suficiente.

    Eder Militão (7/10):

    Uma hora sólida em sua primeira partida como titular desde dezembro. Merece mais e é um jogador a ser valorizado. 

    Fran Garcia (6/10):

    Manteve a amplitude pela esquerda e fez um bom trabalho na marcação defensiva.

    • Publicidade
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Meio-campo

    Federico Valverde (8/10):

    Mais uma atuação versátil. Subiu e desceu pela direita, marcou um gol. Mostrou qualidade durante toda a noite. 

    Jude Bellingham (7/10):

    Começou mal, mas foi melhorando ao longo da partida. No final, teve uma excelente presença no meio-campo. Foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo — provavelmente com um olho na Liga dos Campeões no meio da semana. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Dominou completamente o meio-campo por cerca de 20 minutos, depois ficou um pouco fora do jogo. Não marcou Lemar no gol de empate do Girona.

    Brahim Diaz (6/10):

    Deu assistência para Valverde, trabalhou muito, mas apresenta uma queda de qualidade na esquerda.

  • Kylian MbappeGetty

    Ataque

    Kylian Mbappé (5/10):

    Uma atuação bastante irregular. Perdeu várias chances e não mostrou a qualidade de sempre na frente do gol. 

    Vinícius Jr (7/10):

    Enfrentou o adversário, criou algumas oportunidades e acertou três chutes no alvo. Teve azar por não ter marcado um gol.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Reservas e técnico

    Dean Huijsen (6/10):

    Militão mostrou resistência. Representou uma ameaça no jogo aéreo. 

    Arda Güler (6/10):

    Era esperado que fosse o jogador a desbloquear o jogo, mas nunca conseguiu criar um momento decisivo. 

    Ferland Mendy (6/10):

    Uma participação discreta no final da partida. 

    Aurelien Tchouameni (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. Surpreende que ele não tenha começado como titular, já que está suspenso para o confronto contra o Bayern. 

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto

    Álvaro Arbeloa (3/10):

    Mudou um pouco as coisas, certamente de olho no importante confronto da Liga dos Campeões na quarta-feira. Talvez fosse melhor ter focado mais na partida de sexta-feira, já que este empate pode ser desastroso. 

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