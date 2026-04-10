O Real Madrid dominou grande parte do primeiro tempo. Álvaro Arbeloa fez alterações na defesa, mas manteve seus principais jogadores no ataque, e eles criaram várias oportunidades. Vinícius Júnior esteve perto de marcar várias vezes, mas foi impedido por Paulo Gazzaniga. Mbappé, por sua vez, mostrou-se irregular e falhou repetidamente na finalização. O Girona teve suas investidas em contra-ataques aqui e ali, mas algumas defesas precisas do goleiro reserva Andriy Lunin impediram que o time adversário marcasse.

No entanto, foi um erro do goleiro que mudou o jogo. Valverde soltou um chute um tanto arriscado logo após o intervalo, que Gazzaniga não conseguiu defender. O Girona, porém, voltou a entrar no jogo. Thomas Lemar empatou aos 30 minutos do segundo tempo, mandando a bola para o fundo da rede, sem chances para Lunin, após criar espaço na entrada da área.

Os Blancos responderam com uma série de substituições, mas o Girona conseguiu segurar o resultado. Mbappé teve uma última chance, mas chutou direto para o goleiro — um momento que resumiu bem uma noite decepcionante em Madri. Agora, eles precisarão de um milagre para alcançar o Barcelona na disputa pelo título.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabéu...