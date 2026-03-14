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Real Madrid stackGetty/GOAL

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Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Elche: Dean Huijsen brilha em tudo! O zagueiro se destaca nas duas áreas, enquanto Federico Valverde e Arda Güler marcam gols espetaculares, e a equipe de Álvaro Arbeloa continua na cola do Barcelona

O Real Madrid conquistou uma vitória fácil por 4 a 1 sobre o Elche, que passa por dificuldades, colocando novamente pressão sobre o líder da La Liga, o Barcelona. Os Blancos deram continuidade à goleada sobre o Manchester City na Liga dos Campeões, com Federico Valverde novamente entre os artilheiros na capital espanhola. No entanto, foi o reserva Arda Güler quem roubou a cena com um gol espetacular lançado do seu próprio campo nos minutos finais.

Como era de se esperar, o Real Madrid enfrentou um Elche obstinado, que se contentou em recuar. Os Blancos permitiram que os adversários mantivessem bastante posse de bola no primeiro tempo, com o técnico Álvaro Arbeloa esperando abrir mais espaços no contra-ataque.

Brahim Díaz teve um pênalti negado após ser derrubado na entrada da área, um momento que despertou algum entusiasmo em uma partida que corria o risco de se tornar um jogo sem graça na capital espanhola.

Isso até Antonio Rüdiger tomar as rédeas da situação. A poucos minutos do intervalo, uma cobrança de falta do Real Madrid foi defendida de volta para uma área lotada. A bola caiu nos pés do zagueiro alemão, que mandou um belo voleio no fundo da rede, dando a vantagem ao seu time. 

O Real Madrid não parou por aí. Com o Elche agora avançando em busca do empate, Federico Valverde — recém-saído de sua heroica tríplice contra o Manchester City na Liga dos Campeões na quarta-feira — acertou outro belo chute no ângulo superior, colocando sua equipe em uma posição muito confortável ao chegar ao intervalo.

O placar deveria ter sido 3 a 0 logo nos primeiros segundos do segundo tempo. Díaz mais uma vez causava problemas e correu atrás de uma bola perdida, se livrou do marcador e avançou em direção ao gol. Mas o jogador do Real Madrid chutou por cima do travessão, para a frustração de Vinícius Júnior, que havia corrido o comprimento do campo para apoiá-lo.

Dean Huijsen acabou marcando o terceiro gol para selar o resultado. Após entrar na área para uma jogada ensaiada, o ex-jogador do Bournemouth permaneceu no terço final do campo e completou um belo cruzamento de Daniel Yanez para garantir os três pontos.

Arda Güler coroou uma grande noite para o Real Madrid, percebendo que o goleiro estava fora da linha a poucos segundos do fim e marcando de sua própria metade do campo, dissipando qualquer decepção dos jogadores após um gol de consolação dos visitantes no final da partida.

A GOAL avalia os jogadores do Real Madrid do Santiago Bernabéu...

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Nunca foi realmente pressionado em uma noite tranquila para o belga.

    Dani Carvajal (5/10):

    Não teve grande participação na partida e foi substituído a 25 minutos do fim.

    Antonio Rudiger (7/10):

    Neutralizou qualquer perigo que surgiu em sua direção e seu belo voleio abriu o placar para o Real Madrid no primeiro tempo.

    Dean Huijsen (8/10):

    Comandou a defesa e marcou um gol no segundo tempo.

     Fran Garcia (6/10):

    Recuperou a bola para o gol de Valverde e, assim como grande parte da defesa do Real Madrid, nunca esteve sob pressão real. 

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  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Meio-campo

    Federico Valverde (8/10):

    Retomou de onde havia parado contra o City e não poderia ter marcado seu gol de forma mais perfeita. 

    Thiago Pitarch (5/10):

    Teve dificuldades para se impor na partida, o que levou à sua substituição no início do segundo tempo.

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Chegou a algumas áreas avançadas enquanto cumpria bem sua principal função de limpar o meio-campo.

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Jogou numa posição mais aberta, um pouco diferente do habitual, o que fez com que tivesse menos influência do que gostaria.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Ataque

    Brahim Diaz (7/10):

    Deu tudo de si, mas algumas decisões erradas no terço final do campo prejudicaram um pouco seu desempenho.

    Vinícius Júnior (6/10):

    Fez todas as jogadas certas, mas não recebeu os passes necessários em uma noite em que seus companheiros de equipe roubaram a cena.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Arda Güler (8/10):

    Trouxe a energia necessária ao meio-campo do Real Madrid ao entrar em campo e coroou uma boa atuação com um chute sensacional lançado do seu próprio campo.

    Daniel Yanez (7/10):

    Deu uma assistência em uma participação impressionante.

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Nunca conseguiu realmente entrar no jogo.

    Diego Aguado (6/10):

    Teve uma atuação decente durante meia hora na defesa.

    César Palacios (6/10):

    Mostrou-se ativo no meio-campo.

    Manuel Angel (5/10):

    Teve azar ao marcar um gol contra nos minutos finais.

    Álvaro Arbeloa (8/10):

    Decidiu o jogo no primeiro tempo, o que permitiu que ele colocasse os jogadores da base em campo sem riscos e poupasse alguns titulares.

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