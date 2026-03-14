Como era de se esperar, o Real Madrid enfrentou um Elche obstinado, que se contentou em recuar. Os Blancos permitiram que os adversários tivessem bastante posse de bola no primeiro tempo, com o técnico Álvaro Arbeloa esperando abrir mais espaços no contra-ataque.

Brahim Díaz teve um pênalti negado após ser derrubado na entrada da área, um momento que despertou algum entusiasmo em uma partida que corria o risco de se tornar um jogo sem graça na capital espanhola.

Isso até Antonio Rüdiger resolver tomar as rédeas da situação. A poucos minutos do intervalo, uma cobrança de falta do Real Madrid foi defendida de volta para uma área lotada. A bola caiu nos pés do zagueiro alemão, que mandou um belo voleio no fundo da rede, dando a vantagem ao seu time.

O Real Madrid não parou por aí. Com o Elche agora avançando em busca do empate, Federico Valverde — recém-saído de sua heroica tríplice contra o Manchester City na Liga dos Campeões na quarta-feira — acertou outro belo chute no ângulo superior, colocando sua equipe em uma posição muito confortável ao chegar ao intervalo.

O placar deveria ter sido 3 a 0 logo nos primeiros segundos do segundo tempo. Díaz mais uma vez causava problemas e correu atrás de uma bola perdida, se livrou do marcador e avançou em direção ao gol. Mas o jogador do Real Madrid chutou por cima do travessão, para a frustração de Vinícius Júnior, que havia corrido o comprimento do campo para apoiá-lo.

Dean Huijsen acabou marcando o terceiro gol para selar o resultado. Após entrar na área para uma jogada ensaiada, o ex-jogador do Bournemouth permaneceu no terço final do campo e completou um belo cruzamento de Daniel Yanez para garantir os três pontos.

Arda Güler coroou uma grande noite para o Real Madrid, percebendo que o goleiro estava fora da linha a poucos segundos do fim e marcando de sua própria metade do campo, dissipando qualquer decepção dos jogadores após um gol de consolação dos visitantes no final da partida.

A GOAL avalia os jogadores do Real Madrid do Santiago Bernabéu...