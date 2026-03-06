Goal.com
Real Madrid Celta Vigo GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Celta Vigo: Federico Valverde ao resgate! O uruguaio salva o Los Blancos, que estava abaixo do nível, após o desastre defensivo de Trent Alexander-Arnold

O gol da vitória de Federico Valverde no final da partida encobriu o desempenho decepcionante do Real Madrid, que venceu o Celta Vigo por 2 a 1. O Los Blancos abriu o placar no primeiro tempo, mas sofreu o empate pouco depois. Parecia que o time teria que se contentar com um ponto, mas o gol da vitória de Valverde — um chute fortemente desviado nos acréscimos do segundo tempo — garantiu uma vitória importante fora de casa.

O Real Madrid dominou o início da partida e criou várias oportunidades. Vinicius Jr., escalado em uma posição mais central, teve duas chances, mas chutou para fora e depois acertou a trave. Aurelien Tchouameni abriu o placar, porém, com um chute de fora da área que entrou no canto oposto após uma jogada ensaiada bem trabalhada. 

Mas o Celta reagiu. O experiente atacante Borja Iglesias empatou o jogo, marcando de perto após uma bela jogada de Williot Swedberg, que deixou Trent Alexander-Arnold para trás. 

O Real Madrid teve dificuldades para marcar o segundo gol. A equipe teve a maior parte da posse de bola no segundo tempo, mas criou poucas chances claras. Valverde chutou para fora. Vinicius criou perigo. O Los Blancos achou que teria um pênalti a 20 minutos do fim, mas o VAR determinou que o jovem Cesar Palacios havia cometido falta em um zagueiro do Celta na jogada. O Celta então esteve perto de vencer quando o veterano Iago Asapas, que entrou no final da partida, cortou Raul Asencio e parecia destinado a marcar, mas viu sua tentativa acertar a trave. 

No entanto, o Real Madrid acabou conseguindo o gol da vitória. Aos 95 minutos, um chute de Valverde desviou e entrou no ângulo superior, garantindo uma vitória muito merecida. 

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio de Balaídos...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Não teve muito trabalho. Fez três defesas bastante rotineiras e não pôde fazer nada em relação ao gol.

    Trent Alexander-Arnold (4/10):

    Uma defesa confusa deu ao Celta o empate. Também não foi particularmente eficaz com a bola. Não consegue realmente jogar bem com a camisa do Real Madrid. 

    Raul Asencio (5/10):

    Não acompanhou Iglesias no gol do Celta. Fez algumas entradas bobas. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Teve pouco trabalho defensivo, mas não foi particularmente eficaz na condução da bola para a frente. 

    Ferland Mendy (6/10):

    Fez bem em cobrir Vinicius, que ficou mais avançado. Fez uma intervenção crucial no final e foi bom vê-lo jogar depois de um longo período fora. 

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTAAFP

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Marcou seu gol com muita habilidade. Quase marcou outro logo em seguida. Uma atuação realmente dominante no meio-campo. 

    Federico Valverde (6/10):

    Nunca parou de correr e esteve muito presente na bola. Tecnicamente, ficará na história como o autor do gol da vitória, mesmo que seu chute tenha sofrido um grande desvio. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Não pareceu deslocado, mas também não ofereceu muito. Foi mais um jogador a mais em campo do que um jogador de verdadeiro impacto. 

  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Vinicius Jr (7/10):

    Azarado por acertar na trave nos primeiros minutos. Sempre animado, passou pelo seu marcador várias vezes. No entanto, nunca conseguiu criar uma oportunidade decisiva.

    Arda Guler (6/10):

    Talvez tenha sido um pouco mal utilizado como falso nove. Não teve contato suficiente com a bola, especialmente no primeiro tempo. Foi substituído após 65 minutos de jogo. 

    Brahim Diaz (6/10):

    Uma atuação sólida pela direita. Sempre pegou a bola, movimentou-a bem e criou algumas chances. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos e treinador

    Cesar Palacios (5/10):

    Animado, mas teve um momento para esquecer quando cometeu uma falta na jogada que deveria ter resultado em um pênalti para o Real Madrid. 

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Entrou um pouco tarde demais. 

    Manuel Angel (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Álvaro Arbeloa (6/10):

    Provavelmente escalou sua equipe mais forte, dada a longa lista de lesionados do Real Madrid. Sua equipe jogou mal, mas ele conseguiu uma vitória, de alguma forma.

