Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Celta Vigo: Federico Valverde ao resgate! O uruguaio salva o Los Blancos, que estava abaixo do nível, após o desastre defensivo de Trent Alexander-Arnold

O Real Madrid dominou o início da partida e criou várias oportunidades. Vinicius Jr., escalado em uma posição mais central, teve duas chances, mas chutou para fora e depois acertou a trave. Aurelien Tchouameni abriu o placar, porém, com um chute de fora da área que entrou no canto oposto após uma jogada ensaiada bem trabalhada.
Mas o Celta reagiu. O experiente atacante Borja Iglesias empatou o jogo, marcando de perto após uma bela jogada de Williot Swedberg, que deixou Trent Alexander-Arnold para trás.
O Real Madrid teve dificuldades para marcar o segundo gol. A equipe teve a maior parte da posse de bola no segundo tempo, mas criou poucas chances claras. Valverde chutou para fora. Vinicius criou perigo. O Los Blancos achou que teria um pênalti a 20 minutos do fim, mas o VAR determinou que o jovem Cesar Palacios havia cometido falta em um zagueiro do Celta na jogada. O Celta então esteve perto de vencer quando o veterano Iago Asapas, que entrou no final da partida, cortou Raul Asencio e parecia destinado a marcar, mas viu sua tentativa acertar a trave.
No entanto, o Real Madrid acabou conseguindo o gol da vitória. Aos 95 minutos, um chute de Valverde desviou e entrou no ângulo superior, garantindo uma vitória muito merecida.
O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio de Balaídos...