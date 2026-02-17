Goal.com
Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Benfica: Vinicius Jr tem a última palavra! Gol sublime garante vantagem na repescagem da Liga dos Campeões em jogo marcado por suposto racismo

Vinicius Jr marcou o único gol de uma partida controversa, na qual o Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0 na primeira mão das eliminatórias da Liga dos Campeões. O gol do atacante brasileiro no segundo tempo foi seguido por um longo atraso devido a uma suposta observação racista de um jogador do Benfica a Vinicius. A partida continuou e o Madrid manteve a vantagem crucial na disputa.

O Benfica teve suas chances logo no início e bombardeou o gol do Real Madrid, mas Thibaut Courtois fez uma série de defesas importantes para manter o placar zerado. As melhores chances do Real Madrid vieram de uma bela jogada pela lateral de Trent Alexander-Arnold, que cruzou uma bola perigosa que Kylian Mbappé não conseguiu converter mesmo se esticando ao máximo. O francês quase marcou pouco antes do intervalo, acertando a trave de perto.

Vinicius mudou o jogo no segundo tempo. O brasileiro proporcionou o primeiro momento de verdadeira qualidade, cortando para dentro e chutando com efeito para o ângulo superior.

Mas as coisas pioraram logo em seguida. Vinicius indicou ao árbitro que Gianluca Prestianni fez um comentário racista e sentou-se no banco, recusando-se a jogar. O jogo foi retomado após um atraso de 10 minutos devido ao protocolo contra o racismo, e o astro do Real Madrid voltou ao campo, continuando a influenciar o jogo. Ele foi impedido duas vezes pelo goleiro e causou problemas constantes pela esquerda. O técnico do Benfica, José Mourinho, também foi expulso, e o Real Madrid resistiu à pressão no final para garantir uma vitória crucial por 1 a 0.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio da Luz...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (7/10):

    Fez algumas defesas importantes no início da partida, quando o Real Madrid lutava para se estabelecer no jogo.

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Fez alguns cruzamentos realmente bonitos e foi a ameaça mais evidente do Real Madrid no primeiro tempo. No entanto, sua influência diminuiu no segundo tempo.

    Antonio Rudiger (7/10):

    Um pouco impreciso em alguns passes, mas excelente nos confrontos individuais.

    Dean Huijsen (8/10):

    Completou mais passes do que qualquer outro jogador, venceu suas disputas e foi bem no jogo aéreo. Uma atuação dominante na defesa.

    Álvaro Carreras (6/10):

    Uma noite um pouco mista contra seu antigo clube. Perdeu algumas vezes no drible, mesmo sem ter recebido muita cobertura defensiva.

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Não foi seu melhor jogo. Perdeu a posse de bola em alguns momentos e não ofereceu a cobertura defensiva que o Real Madrid esperava. No entanto, distribuiu bem a bola para o ataque.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Perdeu a maioria dos duelos na partida, mas também criou duas boas chances.

    Federico Valverde (7/10):

    De volta à posição de meio-campista, onde parecia muito mais confortável. Presença eficaz em toda a área.

    Arda Guler (6/10):

    Procurar todos os tipos de ângulos inteligentes e teve algumas tentativas decentes de gol, mas faltou-lhe o passe decisivo.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Kylian Mbappe (5/10):

    Perdeu algumas boas oportunidades no primeiro tempo. Não participou muito no segundo tempo. Uma noite atípica.

    Vinicius Jr (8/10):

    Excelente durante toda a noite. Correu incansavelmente atrás do seu marcador, marcou um golo fantástico e poderia ter marcado mais alguns. Superou algumas adversidades significativas.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos e treinador

    Brahim Diaz (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Thiago Pitarch (N/A):

    Entrou no final e não conseguiu fazer a diferença.

    Dani Carvajal (N/A):

    Entrou no final e quase se envolveu em uma confusão, mas usou bem sua força.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Escolheu o seu onze mais forte e conseguiu um desempenho decente da equipa. O Real Madrid não esteve excelente, mas foi eficaz e vai levar a vantagem para o Bernabeu.

