O Benfica teve suas chances logo no início e bombardeou o gol do Real Madrid, mas Thibaut Courtois fez uma série de defesas importantes para manter o placar zerado. As melhores chances do Real Madrid vieram de uma bela jogada pela lateral de Trent Alexander-Arnold, que cruzou uma bola perigosa que Kylian Mbappé não conseguiu converter mesmo se esticando ao máximo. O francês quase marcou pouco antes do intervalo, acertando a trave de perto.

Vinicius mudou o jogo no segundo tempo. O brasileiro proporcionou o primeiro momento de verdadeira qualidade, cortando para dentro e chutando com efeito para o ângulo superior.

Mas as coisas pioraram logo em seguida. Vinicius indicou ao árbitro que Gianluca Prestianni fez um comentário racista e sentou-se no banco, recusando-se a jogar. O jogo foi retomado após um atraso de 10 minutos devido ao protocolo contra o racismo, e o astro do Real Madrid voltou ao campo, continuando a influenciar o jogo. Ele foi impedido duas vezes pelo goleiro e causou problemas constantes pela esquerda. O técnico do Benfica, José Mourinho, também foi expulso, e o Real Madrid resistiu à pressão no final para garantir uma vitória crucial por 1 a 0.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio da Luz...