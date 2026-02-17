Goal.com
Real Madrid - HIC - 2:1Getty/GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Benfica: Vinicius Jr dá a última risada! Gol sublime garante vantagem na repescagem da Liga dos Campeões em jogo marcado por suposto racismo

Vinicius Jr marcou o único gol de uma partida controversa, na qual o Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0 na primeira mão das eliminatórias da Liga dos Campeões. O gol do atacante brasileiro no segundo tempo foi seguido por um longo atraso devido a uma suposta observação racista de um jogador do Benfica a Vinicius. A partida continuou e o Madrid manteve a vantagem crucial na disputa.

O Benfica teve suas chances logo no início e bombardeou o gol do Real Madrid, mas Thibaut Courtois fez uma série de defesas importantes para manter o placar zerado. As melhores chances do Real Madrid vieram de uma bela jogada pela lateral de Trent Alexander-Arnold, que cruzou uma bola perigosa que Kylian Mbappé não conseguiu converter mesmo se esticando ao máximo. O francês quase marcou pouco antes do intervalo, acertando a trave de perto.

Vinicius mudou o jogo no segundo tempo. O brasileiro proporcionou o primeiro momento de verdadeira qualidade, cortando para dentro antes de soltar um chute maravilhoso no ângulo superior.

Mas as coisas pioraram logo em seguida. Vinicius indicou ao árbitro que Gianluca Prestianni fez um comentário racista e sentou-se no banco, recusando-se a jogar. O jogo foi retomado após um atraso de 10 minutos devido ao protocolo contra o racismo, e o astro do Real Madrid voltou ao campo, continuando a influenciar o jogo. Ele foi impedido duas vezes pelo goleiro e causou problemas constantes pela esquerda. O técnico do Benfica, José Mourinho, também foi expulso, e o Real Madrid resistiu à pressão no final para garantir uma vitória crucial por 1 a 0.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio da Luz...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (7/10):

    Fez algumas defesas importantes no início da partida, quando o Real Madrid tinha dificuldades para se firmar.

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Fez alguns cruzamentos realmente bonitos e foi a ameaça mais evidente do Real Madrid no primeiro tempo. No entanto, sua influência diminuiu no segundo tempo.

    Antonio Rudiger (7/10):

    Um pouco impreciso em alguns passes, mas excelente nos confrontos individuais.

    Dean Huijsen (8/10):

    Completou mais passes do que qualquer outro jogador, venceu suas disputas e foi bem no jogo aéreo. Uma atuação dominante na defesa.

    Álvaro Carreras (6/10):

    Uma noite um pouco mista contra seu antigo clube. Perdeu algumas vezes no drible, mesmo sem ter recebido muita cobertura defensiva.

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Não foi seu melhor jogo. Perdeu a posse de bola em alguns momentos e não ofereceu a cobertura defensiva que o Real Madrid esperava. No entanto, distribuiu bem a bola para o ataque.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Perdeu a maioria dos duelos na partida, mas também criou duas boas chances.

    Federico Valverde (7/10):

    De volta à posição de meio-campista, onde parecia muito mais confortável. Uma presença eficaz em toda a área.

    Arda Guler (6/10):

    Procurar todos os tipos de ângulos inteligentes e teve algumas tentativas decentes de gol, mas faltou-lhe o passe decisivo.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Kylian Mbappe (5/10):

    Perdeu algumas boas oportunidades no primeiro tempo. Não participou muito no segundo tempo. Uma noite atípica.

    Vinicius Jr (8/10):

    Excelente durante toda a noite. Correu incansavelmente atrás do seu adversário, marcou um golo maravilhoso e poderia ter marcado mais alguns. Superou algumas adversidades significativas.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos e treinador

    Brahim Diaz (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Thiago Pitarch (N/A):

    Entrou no final e não conseguiu fazer a diferença.

    Dani Carvajal (N/A):

    Entrou no final e quase se envolveu em uma confusão, mas usou bem sua força.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Escolheu o seu onze mais forte e conseguiu um desempenho decente da equipa. O Real Madrid não esteve excelente, mas foi eficaz e vai levar a vantagem para o Bernabeu.

