Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Benfica: Vinicius Jr dá a última risada! Gol sublime garante vantagem na repescagem da Liga dos Campeões em jogo marcado por suposto racismo

O Benfica teve suas chances logo no início e bombardeou o gol do Real Madrid, mas Thibaut Courtois fez uma série de defesas importantes para manter o placar zerado. As melhores chances do Real Madrid vieram de uma bela jogada pela lateral de Trent Alexander-Arnold, que cruzou uma bola perigosa que Kylian Mbappé não conseguiu converter mesmo se esticando ao máximo. O francês quase marcou pouco antes do intervalo, acertando a trave de perto.
Vinicius mudou o jogo no segundo tempo. O brasileiro proporcionou o primeiro momento de verdadeira qualidade, cortando para dentro antes de soltar um chute maravilhoso no ângulo superior.
Mas as coisas pioraram logo em seguida. Vinicius indicou ao árbitro que Gianluca Prestianni fez um comentário racista e sentou-se no banco, recusando-se a jogar. O jogo foi retomado após um atraso de 10 minutos devido ao protocolo contra o racismo, e o astro do Real Madrid voltou ao campo, continuando a influenciar o jogo. Ele foi impedido duas vezes pelo goleiro e causou problemas constantes pela esquerda. O técnico do Benfica, José Mourinho, também foi expulso, e o Real Madrid resistiu à pressão no final para garantir uma vitória crucial por 1 a 0.
O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio da Luz...