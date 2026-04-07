Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Bayern de Munique: Vinícius Júnior decepciona, Álvaro Carreras vive um pesadelo e as decisões de Álvaro Arbeloa não dão certo na derrota na Liga dos Campeões

Real Madrid
Real Madrid x Bayern de Munique

O Real Madrid lamentou as oportunidades perdidas, apesar de ter sido superado pelo Bayern de Munique, ao sofrer uma derrota por 2 a 1 na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. Vinicius Jr. desperdiçou inúmeras chances, mas, depois que Kylian Mbappé diminuiu o placar, o Madrid certamente ainda acredita ter chances de avançar para as semifinais.

O plano do Real Madrid de recuar e atacar o Bayern no contra-ataque ficou claro desde o início, mas isso deixou a equipe exposta a uma enxurrada de jogadas do Bayern; Dayot Upamecano poderia ter marcado logo no início após um passe de Harry Kane, mas o zagueiro desperdiçou a chance à queima-roupa. 

O Real Madrid teve suas oportunidades no contra-ataque, e tanto Vinicius quanto Mbappé obrigaram Manuel Neuer a fazer boas defesas à medida que o primeiro tempo avançava. No entanto, foi o Bayern quem abriu o placar, quando Kane passou para Serge Gnabry, que, por sua vez, colocou Luis Díaz nas costas da defesa para um gol fácil pouco antes do intervalo.

Eles dobraram a vantagem logo após o intervalo, desta vez com Michael Olise — que esteve excelente durante toda a noite — passando para Kane, que chutou com precisão de 25 metros. 

O Real Madrid começou a ganhar força logo em seguida, com Vinicius e Mbappé avançando repetidamente, enquanto o substituto Jude Bellingham avançava do fundo do campo. O gol deles, quando saiu, foi merecido. Alexander-Arnold cruzou em ângulo para Mbappé, que empurrou a bola para dentro. A partir daí, Vinícius e Mbappé poderiam ter marcado mais dois gols cada, enquanto Díaz e Olise desperdiçaram chances para o Bayern. No final, 2 a 1, de alguma forma, exaustivamente, pareceu um placar justo. 

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabéu...

    Goleiro e defesa

    Andriy Lunin (5/10):

    Não teve muito o que fazer em nenhum dos gols — mesmo tendo conseguido tocar na bola no segundo. Fora isso, fez algumas defesas decentes. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Uma atuação típica, na verdade. Ficou mal posicionado em relação a Diaz no primeiro gol do Bayern, mas se redimiu com uma assistência maravilhosa. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Não teve muito trabalho para marcar quando Kane recuou. No entanto, manteve a organização com a bola. 

    Dean Huijsen (4/10):

    Fez uma arrancada perigosa no primeiro tempo, mas teve dificuldades depois disso. Não conseguiu parar Olise antes de ser substituído aos 30 minutos do segundo tempo. 

    Álvaro Carreras (3/10):

    Uma noite de pesadelo. Não conseguiu chegar nem perto de Olise e perdeu a bola na jogada que resultou no segundo gol.

    Meio-campo

    Federico Valverde (6/10):

    Um pouco irregular. Não ofereceu muita cobertura para Alexander-Arnold e poderia ter sido um pouco mais preciso na posse de bola. Não foi sua melhor noite. 

    Thiago Pitarch (5/10):

    Um pouco sobrecarregado pela ocasião e, consequentemente, dominado. 

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Levou um cartão amarelo que o deixa suspenso para a segunda partida. O jogo foi muito aberto para ele. 

    Arda Guler (7/10):

    Discreto, mas impactante. Disputou com garra, foi bom nas entradas e criou quatro chances. 

    Ataque

    Kylian Mbappé (8/10):

    Marcou o único gol do Real Madrid na noite e foi uma ameaça constante nos contra-ataques da equipe da casa. 

    Vinícius Jr (7/10):

    Letal na arrancada, mas um pouco inconsistente na finalização. Tomou uma decisão curiosa ao tentar driblar o goleiro quando poderia facilmente ter feito o 2 a 0.

    Reservas e técnico

    Jude Bellingham (7/10):

    Demonstrou dinamismo e força física no meio-campo central. Uma participação impressionante. 

    Eder Militão (6/10):

    Quase marcou dois gols — de alguma forma —, mas foi um pouco fraco na defesa. 

    Brahim Díaz (5/10):

    Não teve grande participação nos 20 minutos em que esteve em campo. 

    Álvaro Arbeloa (5/10):

    Optou por escalar o jovem Thiago, o que se revelou um erro, considerando o desempenho forte de Bellingham ao sair do banco. Fora isso, ele contou com seus craques e vai aceitar o resultado – mesmo que o Real Madrid precise de uma grande atuação fora de casa. Ainda não acabou. 

