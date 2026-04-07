Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Bayern de Munique: Vinícius Júnior decepciona, Álvaro Carreras vive um pesadelo e as decisões de Álvaro Arbeloa não dão certo na derrota na Liga dos Campeões

O plano do Real Madrid de recuar e atacar o Bayern no contra-ataque ficou claro desde o início, mas isso deixou a equipe exposta a uma enxurrada de jogadas do Bayern; Dayot Upamecano poderia ter marcado logo no início após um passe de Harry Kane, mas o zagueiro desperdiçou a chance à queima-roupa.
O Real Madrid teve suas oportunidades no contra-ataque, e tanto Vinicius quanto Mbappé obrigaram Manuel Neuer a fazer boas defesas à medida que o primeiro tempo avançava. No entanto, foi o Bayern quem abriu o placar, quando Kane passou para Serge Gnabry, que, por sua vez, colocou Luis Díaz nas costas da defesa para um gol fácil pouco antes do intervalo.
Eles dobraram a vantagem logo após o intervalo, desta vez com Michael Olise — que esteve excelente durante toda a noite — passando para Kane, que chutou com precisão de 25 metros.
O Real Madrid começou a ganhar força logo em seguida, com Vinicius e Mbappé avançando repetidamente, enquanto o substituto Jude Bellingham avançava do fundo do campo. O gol deles, quando saiu, foi merecido. Alexander-Arnold cruzou em ângulo para Mbappé, que empurrou a bola para dentro. A partir daí, Vinícius e Mbappé poderiam ter marcado mais dois gols cada, enquanto Díaz e Olise desperdiçaram chances para o Bayern. No final, 2 a 1, de alguma forma, exaustivamente, pareceu um placar justo.
