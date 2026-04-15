Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Bayern de Munique: Eduardo Camavinga, o que você está fazendo? Cartão vermelho desnecessário acaba com as esperanças dos Blancos na Liga dos Campeões em derrota caótica na segunda partida

Mas poderia ter sido diferente. O Real Madrid teve um início de jogo de sonho — mesmo que tenha sido um presente. Com menos de 60 segundos de jogo, Manuel Neuer fez um passe inexplicável para os pés de Arda Güler, que chutou com força para o gol vazio de 30 metros. Mas o Bayern reagiu. O gol deles foi simples. Joshua Kimmich cruzou a bola por baixo da trave. Alex Pavlovic empurrou Andriy Lunin para fora do caminho e cabeceou para o gol.

Mas o Los Blancos mostrou sua qualidade na Liga dos Campeões. Guler voltou a brilhar aos 30 minutos, cobrando uma falta no ângulo superior, passando pela mão estendida de Neuer. E então foi praticamente uma loucura. O Bayern teve alguns bons pedidos de pênalti negados. Harry Kane compensou as reclamações ao marcar de dentro da área.

Kylian Mbappé restabeleceu o empate no placar agregado, finalizando com precisão em um contra-ataque clássico, e o segundo tempo foi muito mais parecido com a disputa que a maioria esperava. O Madrid recuou e partiu para o contra-ataque. As chances concretas foram poucas e esparsas. Ambos os goleiros foram testados, mas uma chance clara de gol nunca realmente surgiu.

Na verdade, foi um momento de estupidez que abriu o jogo. Camavinga já tinha recebido um cartão amarelo quando pegou a bola e atrasou a cobrança de uma falta do Bayern. O árbitro não hesitou em mostrar o segundo cartão amarelo. Isso abriu o jogo — e o Bayern aproveitou. Diaz desferiu o golpe fatal, cortando para dentro e chutando de ângulo no canto oposto. Michael Olise marcou outro gol no final, e o Real Madrid ficou lamentando a falta de disciplina e enfrentando uma temporada que agora certamente terminará sem nenhum troféu.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid na Allianz Arena...