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Thomas Hindle

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Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Bayern de Munique: Eduardo Camavinga, o que você está fazendo? Cartão vermelho desnecessário acaba com as esperanças dos Blancos na Liga dos Campeões em derrota caótica na segunda partida

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Real Madrid
Especiais e Opinião
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
E. Camavinga
A. Guler
K. Mbappe

Um momento de loucura de Eduardo Camavinga acabou com as esperanças de virada do Real Madrid, que acabou sendo eliminado por 6 a 4 no placar agregado pelo Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões. O francês recebeu um cartão vermelho no final da partida, o que abriu o jogo, que até então estava equilibrado. O Bayern aproveitou a oportunidade com dois gols no final para vencer por 4 a 3 naquela noite, e o Real Madrid voltou para casa com muitos arrependimentos após um confronto caótico.

Mas poderia ter sido diferente. O Real Madrid teve um início de jogo de sonho — mesmo que tenha sido um presente. Com menos de 60 segundos de jogo, Manuel Neuer fez um passe inexplicável para os pés de Arda Güler, que chutou com força para o gol vazio de 30 metros. Mas o Bayern reagiu. O gol deles foi simples. Joshua Kimmich cruzou a bola por baixo da trave. Alex Pavlovic empurrou Andriy Lunin para fora do caminho e cabeceou para o gol.

Mas o Los Blancos mostrou sua qualidade na Liga dos Campeões. Guler voltou a brilhar aos 30 minutos, cobrando uma falta no ângulo superior, passando pela mão estendida de Neuer. E então foi praticamente uma loucura. O Bayern teve alguns bons pedidos de pênalti negados. Harry Kane compensou as reclamações ao marcar de dentro da área.

Kylian Mbappé restabeleceu o empate no placar agregado, finalizando com precisão em um contra-ataque clássico, e o segundo tempo foi muito mais parecido com a disputa que a maioria esperava. O Madrid recuou e partiu para o contra-ataque. As chances concretas foram poucas e esparsas. Ambos os goleiros foram testados, mas uma chance clara de gol nunca realmente surgiu.

Na verdade, foi um momento de estupidez que abriu o jogo. Camavinga já tinha recebido um cartão amarelo quando pegou a bola e atrasou a cobrança de uma falta do Bayern. O árbitro não hesitou em mostrar o segundo cartão amarelo. Isso abriu o jogo — e o Bayern aproveitou. Diaz desferiu o golpe fatal, cortando para dentro e chutando de ângulo no canto oposto. Michael Olise marcou outro gol no final, e o Real Madrid ficou lamentando a falta de disciplina e enfrentando uma temporada que agora certamente terminará sem nenhum troféu.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid na Allianz Arena...

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    Goleiro e defesa

    Andriy Lunin (5/10):

    Um erro deu ao Bayern o primeiro gol, mas ele não teve como evitar os outros três.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Uma atuação bem típica do Trent. Fez algumas coisas realmente absurdas com a bola em alguns momentos, mas também se mostrou vulnerável na defesa.

    Eder Militão (6/10):

    Perdeu Kane de vista no segundo gol do Bayern. Fora isso, foi muito bom nos duelos e distribuiu bem a bola.

    Antonio Rüdiger (5/10):

    Foi tirado de posição pelo quarteto de ataque do Bayern. Vai sentir que poderia ter marcado Pavlovic de forma mais eficaz no primeiro gol do Bayern também.

    Ferland Mendy (6/10):

    Jogou muito bem durante uma hora. Manteve Olise praticamente neutralizado e também contribuiu com algumas investidas para o ataque. Depois, ficou sem fôlego.

    • Publicidade
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Meio-campo

    Arda Güler (7/10):

    Marcou seu primeiro gol de forma brilhante. O segundo foi ainda melhor. Criou inúmeras oportunidades.

    Federico Valverde (6/10):

    Boa atuação tanto na defesa quanto no ataque, garantindo uma verdadeira disputa no meio-campo.

    Jude Bellingham (8/10):

    Excelente na função de box-to-box. Recuperou a bola, avançou e distribuiu bem.

    Brahim Diaz (6/10):

    Trabalhou duro, criou algumas chances e foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo. Fez o suficiente.


  • Kylian MbappeGetty

    Ataque

    Kylian Mbappé (7/10):

    Muito perigoso nos contra-ataques. Marcou um gol e testou Neuer com frequência. Teria dado uma assistência se tivesse passado a bola para o Vini uma ou duas vezes.

    Vinícius Jr (6/10):

    Deu um passe lindo para o gol de Mbappé. Acertou a trave logo antes do intervalo. Nada deu certo para ele no segundo tempo.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Reservas e técnico

    Eduardo Camavinga (3/10):

    Jogou bem por dois minutos, mas depois recebeu um cartão vermelho bobo que custou o empate à sua equipe.

    Thiago Pitarch (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Franco Mastantuono (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Álvaro Arbeloa (5/10):

    Manteve as coisas simples e basicamente escalou seu melhor time. Não poderia ter tomado decisões melhores — foi apenas prejudicado por momentos individuais. Será que ele consegue manter o cargo agora?

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