Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Atlético de Madrid: Vinícius Júnior marca dois gols no clássico, enquanto Fede Valverde volta a impressionar, apesar do cartão vermelho, mantendo viva a disputa pelo título

O Real tomou a iniciativa logo no início e quase abriu o placar quando Valverde avançou pela ala direita antes de chutar cruzado, mas a bola bateu na trave. A equipe esteve perto de marcar pouco depois, mas Giuliano Simeone salvou duas vezes em cima da linha.
O Atlético foi recompensado pelo seu trabalho defensivo com um gol, quando Matteo Rugeri encontrou Giuliano, que, por sua vez, deu um passe de calcanhar para Ademola Lookman, que finalizou com facilidade à queima-roupa.
A equipe da casa melhorou no segundo tempo e recebeu um pênalti quando David Hancko derrubou Brahim Diaz, permitindo que Vinicius convertesse a cobrança. Outro erro então deu ao Real Madrid seu segundo gol, quando José Giménez, que havia entrado no intervalo, não conseguiu afastar a bola após um passe ruim e Valverde apareceu para dar continuidade à sua excelente fase diante do gol.
Mas o Atlético respondeu com Nahuel Molina, que avançou da lateral direita e mandou a bola no ângulo superior de 25 metros, marcando seu segundo gol espetacular em dois jogos consecutivos do campeonato.
O Real teve a última palavra, no entanto, quando Trent Alexander-Arnold lançou a bola na trajetória de Vinicius, que cortou para o pé direito antes de chutar com efeito no canto inferior. A expulsão de Valverde fez com que a equipe de Álvaro Arbeloa fosse forçada a se defender, com Julián Álvarez acertando a trave de longa distância, mas eles conseguiram garantir a vitória e reduzir a diferença para o líder Barcelona para quatro pontos.
