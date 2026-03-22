Vinicius Valverde Real Madrid
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Atlético de Madrid: Vinícius Júnior marca dois gols no clássico, enquanto Fede Valverde volta a impressionar, apesar do cartão vermelho, mantendo viva a disputa pelo título

Vinicius Jr marcou duas vezes, enquanto Federico Valverde voltou a balançar as redes, e o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2, em um clássico frenético no domingo. Em nenhum momento uma das equipes assumiu o controle total da partida, mas o Real foi eficaz nos momentos decisivos e, apesar de terminar o jogo com 10 jogadores após o cartão vermelho recebido por Valverde, mereceu a vitória que o mantém firme na disputa pelo título da La Liga.

O Real tomou a iniciativa logo no início e quase abriu o placar quando Valverde avançou pela ala direita antes de chutar cruzado, mas a bola bateu na trave. A equipe esteve perto de marcar pouco depois, mas Giuliano Simeone salvou duas vezes em cima da linha. 

O Atlético foi recompensado pelo seu trabalho defensivo com um gol, quando Matteo Rugeri encontrou Giuliano, que, por sua vez, deu um passe de calcanhar para Ademola Lookman, que finalizou com facilidade à queima-roupa.

A equipe da casa melhorou no segundo tempo e recebeu um pênalti quando David Hancko derrubou Brahim Diaz, permitindo que Vinicius convertesse a cobrança. Outro erro então deu ao Real Madrid seu segundo gol, quando José Giménez, que havia entrado no intervalo, não conseguiu afastar a bola após um passe ruim e Valverde apareceu para dar continuidade à sua excelente fase diante do gol.

Mas o Atlético respondeu com Nahuel Molina, que avançou da lateral direita e mandou a bola no ângulo superior de 25 metros, marcando seu segundo gol espetacular em dois jogos consecutivos do campeonato.

O Real teve a última palavra, no entanto, quando Trent Alexander-Arnold lançou a bola na trajetória de Vinicius, que cortou para o pé direito antes de chutar com efeito no canto inferior. A expulsão de Valverde fez com que a equipe de Álvaro Arbeloa fosse forçada a se defender, com Julián Álvarez acertando a trave de longa distância, mas eles conseguiram garantir a vitória e reduzir a diferença para o líder Barcelona para quatro pontos.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabéu...

    Goleiro e defesa

    Andriy Lunin (7/10):

    Um pouco instável no início, com algumas falhas nas mãos. Não teve chance em nenhum dos dois gols. Fez algumas defesas importantes no final da partida. 

    Dani Carvajal (6/10):

    Foi facilmente ultrapassado no primeiro gol do Atlético. Também não contribuiu muito com a bola. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Foi um pouco dominado por Griezmann e poderia ter bloqueado o cruzamento que resultou no primeiro gol do Atlético. Pareceu mais seguro quando os visitantes colocaram um atacante mais clássico em campo. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Uma atuação defensiva sólida até o segundo tempo, quando cometeu alguns erros. 

    Fran Garcia (7/10):

    Subiu e desceu pela esquerda. Acrescentou uma opção extra para abrir espaço para Vinicius. Teve uma boa sequência no final da partida. 

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Não foi seu melhor jogo. O Atlético passou por ele no meio-campo algumas vezes. Cabeçada que saiu por pouco ao lado. 

    Arda Guler (7/10):

    Criou algumas chances. Errou apenas dois passes. Muito melhor defensivamente em uma partida acirrada. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Levou um cartão amarelo bobo e não esteve muito bem. Uma noite ruim para o jovem promissor. 

    Federico Valverde (7/10):

    Acertou a trave, marcou um gol incrível e comandou tudo do meio-campo. Depois foi expulso, embora tenha sido uma decisão severa.

    Ataque

    Vinícius Júnior (8/10):

    Marcou dois gols e, de modo geral, tornou a vida do Atlético um inferno. Surpreendentemente, seus primeiros gols na La Liga foram contra os rivais do Real. 

    Brahim Diaz (6/10):

    Conseguiu um pênalti e criou problemas em áreas apertadas. 

    Reservas e técnico

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Deu uma bela assistência após uma semana de polêmicas. Impressionante saindo do banco. 

    Kylian Mbappé (6/10):

    Avançou contra a defesa adversária, mas nunca conseguiu uma boa oportunidade de gol. 

    Eduardo Camavinga (N/A):

    Trouxe a energia necessária ao sair do banco. 

    Jude Bellingham (N/A):

    Um retorno sólido após um período de afastamento por lesão. Realizou um trabalho defensivo intenso. 

    Álvaro Carreras (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Mais uma boa noite no comando. Manteve o mesmo esquema que garantiu o resultado contra o Manchester City, trouxe de volta alguns nomes importantes e venceu o clássico. Sem reclamações. 

