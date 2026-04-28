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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do PSG contra o Bayern de Munique: Isso é futebol! Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé deixaram os gigantes alemães exaustos e garantiram uma vantagem mínima nas semifinais da Liga dos Campeões após um jogo emocionante com nove gols

Player ratings
PSG
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
Liga dos Campeões
PSG x Bayern de Munique
Especiais e Opinião

O confronto da primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique sempre teve tudo para ser um clássico, mas acabou superando todas as expectativas, em grande parte graças a Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé, que marcaram dois gols cada um na emocionante vitória por 5 a 4 dos comandados de Luis Enrique no Parc des Princes.

Na verdade, o Bayern começou melhor e abriu o placar de forma merecida aos 17 minutos, com Harry Kane convertendo o pênalti após Willian Pacho ter derrubado desajeitadamente Luis Díaz dentro da área. No entanto, Kvaratskhelia rapidamente empatou para o PSG após driblar Aleksandar Pavlovic com sua agilidade, antes de João Neves cabecear para o gol um escanteio cobrado por Dembélé, colocando o placar em 2 a 1 para os anfitriões após pouco mais de meia hora de jogo.

O Bayern restabeleceu a igualdade com um chute fulminante de Michael Olise, mas o PSG voltou à frente pouco antes do intervalo, quando Dembélé converteu um pênalti que havia sido marcado de forma duvidosa por uma suposta mão de Alphonso Davies.

Kvaratskhelia e Dembélé então finalizaram contra-ataques magníficos no segundo tempo, e os anfitriões pareciam prestes a levar uma grande vantagem para a Alemanha para a partida de volta na próxima semana, na Allianz Arena. No entanto, uma defesa extremamente fraca da zaga do PSG, que sofreu durante toda a noite, permitiu que o Bayern deixasse a disputa perfeitamente equilibrada, com gols de Dayot Upamecano e Diaz trazendo os campeões da Bundesliga de volta à disputa.

O GOAL avalia todos os jogadores do PSG em campo numa noite que lembrou a todos os espectadores por que amam o futebol...

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Goleiro e defesa

    Matvey Safonov (6/10):

    Fez algumas defesas decisivas num momento em que o PSG estava realmente pressionando no primeiro quarto de hora, sendo a defesa contra Olise particularmente importante.

    Achraf Hakimi (6/10):

    Teve dificuldades contra Luis Diaz, especialmente no primeiro tempo, mas também causou problemas no ataque e criou o segundo gol de Kvaratskhelia com uma arrancada brilhante pela ala direita. Foi preocupante vê-lo sair de campo lesionado no final da partida.

    Marquinhos (4/10):

    É raro ver o capitão veterano do PSG tão deslocado. Recebeu cartão amarelo logo no início por derrubar Diaz, que mais tarde o driblou com facilidade antes de marcar o quarto gol do Bayern.

    Willian Pacho (4/10):

    Teve dificuldades a noite toda para lidar com Kane e companhia. Se safou de uma entrada imprudente na área nas quartas de final contra o Liverpool, mas foi punido aqui por entrar com tudo em Diaz.

    Nuno Mendes (5/10):

    Finalmente encontrou seu adversário à altura em Olise, que atormentou o português sempre que ganhava a posse de bola nos primeiros 45 minutos. Melhorou após o intervalo, ao mesmo tempo em que também exibiu suas habilidades de drible.

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    Meio-campo

    Vitinha (7/10):

    Diante de um meio-campo de qualidade do Bayern, o português não conseguiu comandar o jogo como de costume, mas ainda assim criou inúmeras oportunidades com seus passes precisos e progressivos.

    João Neves (7/10):

    Colocou o PSG novamente na frente com uma cabeçada fantástica (para um jogador de baixa estatura) e também fez várias interceptações cruciais. Assim como Vitinha, porém, sofreu mais pressão do que em qualquer outro momento da temporada.

    Warren Zaire-Emery (5/10):

    Deu alguns passes inteligentes, mas teve dificuldade para realmente se impor na partida. Foi substituído no meio do segundo tempo.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Desire Doue (8/10):

    Não tão letal quanto seus companheiros de ataque, mas mesmo assim uma ameaça constante graças à sua fantástica habilidade de driblar os adversários. Deixou Kvaratskhelia livre para marcar com um passe por cima da defesa perfeitamente calibrado e também deu uma assistência ao lançar Dembele para o segundo gol dele na noite.

    Ousmane Dembélé (9/10):

    Cometeu uma falha chocante no início, mas se redimiu com um pênalti convertido com confiança e um excelente finalização no primeiro poste. Dembélé também merece crédito por ter habilmente desviado o cruzamento de Hakimi para o segundo gol de Kvaratskhelia.

    Khvicha Kvaratskhelia (9/10):

    Ajudou o PSG a se recuperar de um início bastante instável com o tipo de jogada magnífica pela lateral que já esperamos do “George Best” georgiano. Também marcou seu segundo gol de forma excelente e é simplesmente uma alegria vê-lo em forma.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Fabian Ruiz (5/10):

    O espanhol, que ainda está se recuperando para voltar à plena forma física, entrou no lugar de Zaire-Emery, numa tentativa de Luis Enrique de recuperar o controle do meio-campo. No entanto, a estratégia não funcionou, e Ruiz recebeu um cartão amarelo enquanto o PSG continuava a ter dificuldades para conter o Bayern.

    Bradley Barcola (6/10):

    Substituiu Doue na ala direita, mas não conseguiu causar grande impacto.

    Lucas Hernández (N/A):

    Entrou no final da partida no lugar de Nuno Mendes.

    Senny Mayulu (N/A):

    Entrou apenas nos últimos seis minutos, mas quase fez o 6 a 4 com um chute decente que acertou a parte externa da trave.

    Luis Enrique (5/10):

    O espanhol deve estar encantado com o jogo ofensivo de sua equipe. Eles pareciam capazes de marcar sempre que levavam a bola para o trio de ataque, mas foram repetidamente desmontados na defesa e também perderam a batalha pelo controle do meio-campo — pela primeira vez. Muito o que pensar para Luis Enrique na partida de volta.

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