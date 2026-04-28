Avaliações dos jogadores do PSG contra o Bayern de Munique: Isso é futebol! Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé deixaram os gigantes alemães exaustos e garantiram uma vantagem mínima nas semifinais da Liga dos Campeões após um jogo emocionante com nove gols

Na verdade, o Bayern começou melhor e abriu o placar de forma merecida aos 17 minutos, com Harry Kane convertendo o pênalti após Willian Pacho ter derrubado desajeitadamente Luis Díaz dentro da área. No entanto, Kvaratskhelia rapidamente empatou para o PSG após driblar Aleksandar Pavlovic com sua agilidade, antes de João Neves cabecear para o gol um escanteio cobrado por Dembélé, colocando o placar em 2 a 1 para os anfitriões após pouco mais de meia hora de jogo.

O Bayern restabeleceu a igualdade com um chute fulminante de Michael Olise, mas o PSG voltou à frente pouco antes do intervalo, quando Dembélé converteu um pênalti que havia sido marcado de forma duvidosa por uma suposta mão de Alphonso Davies.

Kvaratskhelia e Dembélé então finalizaram contra-ataques magníficos no segundo tempo, e os anfitriões pareciam prestes a levar uma grande vantagem para a Alemanha para a partida de volta na próxima semana, na Allianz Arena. No entanto, uma defesa extremamente fraca da zaga do PSG, que sofreu durante toda a noite, permitiu que o Bayern deixasse a disputa perfeitamente equilibrada, com gols de Dayot Upamecano e Diaz trazendo os campeões da Bundesliga de volta à disputa.

O GOAL avalia todos os jogadores do PSG em campo numa noite que lembrou a todos os espectadores por que amam o futebol...