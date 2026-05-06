No entanto, depois de surpreender os anfitriões com um gol de abertura aos três minutos, marcado por Ousmane Dembélé, que surgiu após uma jogada brilhante pela ala esquerda do irreprimível Khvicha Kvaratskhelia, o PSG provou que também sabe defender.
O Bayern jogou tudo o que tinha contra os atuais campeões, mas só conseguiu furar a defesa magnificamente comandada por Marquinhos nos acréscimos, quando Harry Kane mandou para o fundo da rede após receber passe de Alphonso Davies dentro da área.
O GOAL classifica todos os jogadores do PSG em campo, enquanto os comandados de Luis Enrique garantem uma final fascinante contra o Arsenal em Budapeste, com os parisienses buscando conquistar sua segunda Copa da Europa apenas 12 meses após levantarem a primeira...