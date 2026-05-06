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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do PSG contra o Bayern de Munique: A revanche da Liga dos Campeões está servida! Khvicha Kvaratskhelia arrasa, enquanto Ousmane Dembélé faz o que tem de ser para garantir a passagem para Budapeste

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PSG
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
Bayern de Munique x PSG

O Paris Saint-Germain está a um passo de revalidar o título da Liga dos Campeões, após empatar em 1 a 1 com o Bayern de Munique na segunda partida da semifinal e vencer por 6 a 5 no placar agregado. Após o emocionante jogo da semana passada no Parc des Princes, com nove gols marcados, os torcedores neutros de todo o mundo esperavam assistir a mais um clássico histórico entre duas equipes dotadas de fantásticas linhas de ataque.

No entanto, depois de surpreender os anfitriões com um gol de abertura aos três minutos, marcado por Ousmane Dembélé, que surgiu após uma jogada brilhante pela ala esquerda do irreprimível Khvicha Kvaratskhelia, o PSG provou que também sabe defender.

O Bayern jogou tudo o que tinha contra os atuais campeões, mas só conseguiu furar a defesa magnificamente comandada por Marquinhos nos acréscimos, quando Harry Kane mandou para o fundo da rede após receber passe de Alphonso Davies dentro da área.

O GOAL classifica todos os jogadores do PSG em campo, enquanto os comandados de Luis Enrique garantem uma final fascinante contra o Arsenal em Budapeste, com os parisienses buscando conquistar sua segunda Copa da Europa apenas 12 meses após levantarem a primeira...


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Goleiro e defesa

    Matvey Safonov (7/10):

    Uma atuação sólida de Safonov. Ele fez cinco defesas no total e não havia nada que pudesse ter feito em relação ao gol de honra de Kane.

    Warren Zaire-Emery (7/10):

    Escolhido como lateral-direito com Hakimi indisponível por lesão, e embora tenha enfrentado dificuldades em alguns momentos contra Diaz, ele cumpriu bem sua função e até criou algumas chances no outro lado do campo.

    Marquinhos (7/10):

    Depois de ter sido dominado por Diaz e companhia na semana passada, o capitão respondeu com uma exibição defensiva maravilhosamente disciplinada e determinada. O brasileiro foi particularmente forte no jogo aéreo e liderou pelo exemplo do início ao fim.

    Willian Pacho (6/10):

    Um pouco impreciso nos passes em alguns momentos, mas forte nas disputas durante toda a partida, recuperando repetidamente a posse de bola para sua equipe, além de ter feito vários desarmes cruciais. Deve ter ficado desapontado por ter perdido Kane no final da partida, no entanto.

    Nuno Mendes (7/10):

    Olise mais uma vez causou todo tipo de problema ao português no início da partida e Mendes — que recebeu cartão amarelo por uma entrada violenta no ponta — teve sorte de permanecer em campo após uma clara mão na bola, já que o árbitro havia flagrado uma falta anterior de Laimer. No entanto, é preciso dar crédito a quem merece: Mendes acabou neutralizando quase completamente a ameaça representada por seu arqui-inimigo.

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    Meio-campo

    João Neves (7/10):

    Teve sorte de não ser punido por uma mão na área, mas foi totalmente involuntário. O português perdeu a posse de bola mais vezes do que gostaria, mas se empenhou bastante e obrigou Neuer a fazer uma bela defesa com uma boa cabeçada após uma corrida perfeita para o segundo poste.

    Vitinha (8/10):

    Acertou o braço de Neves com um desvio mal executado no primeiro tempo, mas foi excelente na maior parte do jogo e criou quatro chances com seus passes precisos. Também fez uma intervenção muito oportuna para impedir que Musiala marcasse.

    Fabian Ruiz (7/10):

    O retorno do espanhol à plena forma física tem sido uma grande vantagem para o PSG. Seus passes falharam um pouco em alguns momentos, mas Ruiz deu um passe fantástico de primeira que liberou Kvaratskhelia para o primeiro gol da partida, além de ter vencido várias disputas importantes.


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (7/10):

    Pode ter perdido uma excelente chance no início da partida de ida, mas não cometeu erros aqui, com uma finalização certeira após cruzamento rasteiro de Kvaratskhelia. No entanto, foi perdendo o ritmo à medida que o jogo avançava e foi substituído no meio do segundo tempo.

    Desire Doue (7/10):

    Atuação invulgarmente ineficaz durante o primeiro tempo, no qual não conseguiu criar uma única chance nem chutar a gol após ser escalado como atacante central. No entanto, ele se mostrou muito mais ativo após o reinício e quase marcou um gol sensacional em jogada individual.

    Khvicha Kvaratskhelia (8/10):

    Deu assistência para Dembele marcar o primeiro gol com um passe de volta perfeito, após uma troca de passes fantástica com Ruiz no meio-campo. O georgiano estava simplesmente imparável nos confrontos individuais. É uma alegria vê-lo jogar — e ele se esforça muito também.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Bradley Barcola (6/10):

    Entrou no lugar de Dembele, mas desperdiçou a única oportunidade que teve com um chute mal executado da entrada da área.

    Lucas Hernandez (N/A):

    Entrou a menos de 15 minutos do fim, quando Luis Enrique buscava fechar o jogo.

    Lucas Beraldo (N/A):

    Fez parte de uma dupla substituição defensiva junto com Hernandez.

    Senny Mayulu (N/A):

    Entrou nos minutos finais.

    Luis Enrique (7/10):

    Provou que é capaz de praticamente tudo do ponto de vista tático ao arquitetar uma clássica atuação fora de casa em competição continental, após vencer a disputa de pênaltis na semana passada em Paris. Assumiu um certo risco ao escalar Zaire-Emery na lateral direita, mas a escolha deu certo, enquanto o ritmo de trabalho geral da equipe foi fantástico — e isso se deve a esse notável motivador de homens.

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