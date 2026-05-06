Matvey Safonov (7/10):

Uma atuação sólida de Safonov. Ele fez cinco defesas no total e não havia nada que pudesse ter feito em relação ao gol de honra de Kane.

Warren Zaire-Emery (7/10):

Escolhido como lateral-direito com Hakimi indisponível por lesão, e embora tenha enfrentado dificuldades em alguns momentos contra Diaz, ele cumpriu bem sua função e até criou algumas chances no outro lado do campo.

Marquinhos (7/10):

Depois de ter sido dominado por Diaz e companhia na semana passada, o capitão respondeu com uma exibição defensiva maravilhosamente disciplinada e determinada. O brasileiro foi particularmente forte no jogo aéreo e liderou pelo exemplo do início ao fim.

Willian Pacho (6/10):

Um pouco impreciso nos passes em alguns momentos, mas forte nas disputas durante toda a partida, recuperando repetidamente a posse de bola para sua equipe, além de ter feito vários desarmes cruciais. Deve ter ficado desapontado por ter perdido Kane no final da partida, no entanto.

Nuno Mendes (7/10):

Olise mais uma vez causou todo tipo de problema ao português no início da partida e Mendes — que recebeu cartão amarelo por uma entrada violenta no ponta — teve sorte de permanecer em campo após uma clara mão na bola, já que o árbitro havia flagrado uma falta anterior de Laimer. No entanto, é preciso dar crédito a quem merece: Mendes acabou neutralizando quase completamente a ameaça representada por seu arqui-inimigo.