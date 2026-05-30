Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Doue Dembele Luis Enrique PSGGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do PSG contra o Arsenal: Duas vitórias consecutivas! O gigante francês manteve a calma na disputa de pênaltis e conseguiu defender o título da Liga dos Campeões, apesar de uma atuação final abaixo do esperado

Player ratings
PSG
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
PSG x Arsenal

O Paris Saint-Germain defendeu com sucesso o título da Liga dos Campeões ao vencer o Arsenal por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 na final de sábado. Ousmane Dembélé marcou de pênalti para empatar o jogo para os campeões da Ligue 1 no segundo tempo e, apesar de Nuno Mendes ter errado na disputa de pênaltis, os Gunners chutaram duas vezes para fora, entregando a Taça da Europa de volta ao PSG.

A equipe de Luis Enrique teve o pior início possível, quando um desvio de Marquinhos ricocheteou na direção de Kai Havertz, e o atacante partiu sozinho antes de chutar com força, passando por Matvey Safonov no seu primeiro poste.

O PSG dominou a posse de bola a partir daí, mas teve dificuldades para criar muitas chances de destaque. Fabián Ruiz cabeceou por cima quando estava bem posicionado no final do primeiro tempo, antes que o chute cruzado do meio-campista espanhol fosse defendido com dificuldade por David Raya. No outro lado do campo, entretanto, Marquinhos fez um bloqueio desesperado para impedir que Havertz fizesse o 2 a 0.

O gigante francês continuou com a posse de bola após o intervalo e acabou encontrando uma maneira de voltar ao jogo quando Khvicha Kvaratskhelia foi derrubado por Cristhian Mosquera dentro da área, e Dembélé enganou Raya na cobrança de pênalti.

Kvaratskhelia foi então impedido por uma combinação de Myles Lewis-Skelly e a trave depois de ter se livrado de William Saliba e invadido a área do Arsenal, antes que seu substituto, Bradley Barcola, aparecesse por trás, mas Raya conseguiu agarrar a bola aos seus pés.

Vitinha e Barcola chutaram para fora nos minutos finais, levando o jogo para a prorrogação, mas grandes chances não surgiram durante os 30 minutos extras, e a disputa de pênaltis parecia inevitável.

Eberechi Eze foi o primeiro a vacilar ao chutar a bola para fora, mas o Arsenal se recuperou imediatamente quando Raya defendeu o pênalti de Mendes. No final, coube a Gabriel Magalhães cobrar o último pênalti dos Gunners, mas ele chutou por cima do travessão, provocando comemorações frenéticas do PSG.

O GOAL avalia os jogadores do PSG na Puskas Arena...

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Matvey Safonov (5/10):

    Deve estar desapontado com a forma como foi surpreendido pelo chute potente de Havertz. Fez bem em cortar um cruzamento perigoso de Saka e saiu bem da linha para afastar a bola em mais de uma ocasião. Não foi forçado a fazer nenhuma defesa difícil, mesmo na disputa de pênaltis.

    Achraf Hakimi (7/10):

    Provou sua boa forma física com ótimas arrancadas, tanto na defesa quanto no ataque. Testou Raya com uma cobrança de falta no segundo tempo, mantendo o ritmo até o fim.

    Marquinhos (6/10):

    Um desvio fraco levou ao primeiro gol, mas se redimiu com um bloqueio magnífico para impedir Havertz no final do primeiro tempo. Fora isso, foi sólido na defesa.

    Willian Pacho (8/10):

    Foi gradualmente levando a melhor sobre Havertz à medida que o jogo avançava, lidando bem com os lançamentos longos do Arsenal para a frente. Fez um desvio crucial dentro da sua própria pequena área no início da prorrogação.

    Nuno Mendes (5/10):

    Fez algumas jogadas e passes transversais impressionantes, embora sua finalização tenha deixado um pouco a desejar. Manteve Saka neutralizado defensivamente, mas teve dificuldades quando Madueke entrou em campo. Teve seu pênalti defendido.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Meio-campo

    João Neves (5/10):

    A falta de perigo do Arsenal fez com que seu estilo físico não fosse realmente necessário, e assim o jogo passou por ele em alguns momentos — embora ele ainda tenha recebido um cartão amarelo. Passes precisos e organizados, mas pouco mais do que isso.

    Vitinha (7/10):

    Sua influência cresceu gradualmente à medida que o PSG empurrava os Gunners cada vez mais para trás. Nem tudo o que ele tentou deu certo, mas a maioria dos melhores ataques do PSG passou pelo meia português.

    Fabian Ruiz (5/10):

    Conseguiu algumas boas posições de ataque no primeiro tempo, mas faltou-lhe a calma para aproveitar. Fora isso, manteve as coisas simples com seus passes no meio-campo.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Desire Doue (4/10):

    Parecia estar muito longe do jogador que brilhou neste palco há 12 meses. Com muita frequência, seus cruzamentos para a área eram muito fortes ou seus chutes saíam desviados.

    Ousmane Dembélé (5/10):

    Um pênalti cobrado com calma empatou o jogo para o PSG, e foi seu passe de primeira que colocou Kvaratskhelia na posição para ganhar o pênalti. Fora isso, porém, foi decepcionante, já que não conseguiu passar por Hincapie nem pelos zagueiros centrais e constantemente se perdia em jogadas sem saída.

    Khvicha Kvaratskhelia (5/10):

    Foi bastante tímido no primeiro tempo, já que Mosquera e Saka o afastaram do gol em todas as oportunidades. Melhorou após o intervalo, ao conquistar o pênalti e encontrar espaço para driblar para frente e causar problemas, mas esperava-se muito mais do georgiano.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Reservas e técnico

    Bradley Barcola (4/10):

    Chegou duas vezes por trás da defesa do Arsenal, mas toques pesados e, na segunda ocasião, uma finalização fraca o prejudicaram bastante.

    Gonçalo Ramos (5/10):

    Substituiu Dembélé na prorrogação, mas não teve muitas oportunidades com a bola.

    Warren Zaire-Emery (6/10):

    Trouxe boa energia e dinâmica ao meio-campo após entrar no lugar de Ruiz no início da prorrogação.

    Lucas Beraldo (5/10):

    Manteve a simplicidade após substituir Vitinha na segunda metade da prorrogação.

    Illia Zabarnyi (5/10):

    Deixou Marquinhos descansar nos últimos 15 minutos.

    Luis Enrique (6/10):

    Sua equipe não parecia capaz de romper o bloqueio baixo do Arsenal no primeiro tempo, mas ele avançou Vitinha para a frente após o intervalo, com resultados satisfatórios. Ficará muito feliz por conquistar mais um título da Liga dos Campeões, apesar de uma atuação abaixo do esperado.