A equipe de Luis Enrique teve o pior início possível, quando um desvio de Marquinhos ricocheteou na direção de Kai Havertz, e o atacante partiu sozinho antes de chutar com força, passando por Matvey Safonov no seu primeiro poste.
O PSG dominou a posse de bola a partir daí, mas teve dificuldades para criar muitas chances de destaque. Fabián Ruiz cabeceou por cima quando estava bem posicionado no final do primeiro tempo, antes que o chute cruzado do meio-campista espanhol fosse defendido com dificuldade por David Raya. No outro lado do campo, entretanto, Marquinhos fez um bloqueio desesperado para impedir que Havertz fizesse o 2 a 0.
O gigante francês continuou com a posse de bola após o intervalo e acabou encontrando uma maneira de voltar ao jogo quando Khvicha Kvaratskhelia foi derrubado por Cristhian Mosquera dentro da área, e Dembélé enganou Raya na cobrança de pênalti.
Kvaratskhelia foi então impedido por uma combinação de Myles Lewis-Skelly e a trave depois de ter se livrado de William Saliba e invadido a área do Arsenal, antes que seu substituto, Bradley Barcola, aparecesse por trás, mas Raya conseguiu agarrar a bola aos seus pés.
Vitinha e Barcola chutaram para fora nos minutos finais, levando o jogo para a prorrogação, mas grandes chances não surgiram durante os 30 minutos extras, e a disputa de pênaltis parecia inevitável.
Eberechi Eze foi o primeiro a vacilar ao chutar a bola para fora, mas o Arsenal se recuperou imediatamente quando Raya defendeu o pênalti de Mendes. No final, coube a Gabriel Magalhães cobrar o último pênalti dos Gunners, mas ele chutou por cima do travessão, provocando comemorações frenéticas do PSG.
O GOAL avalia os jogadores do PSG na Puskas Arena...