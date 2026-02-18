Avaliações dos jogadores do Newcastle contra o Qarabag: Anthony Gordon está em grande forma! O astro inglês marca QUATRO gols e continua sua paixão pela Liga dos Campeões, enquanto o Newcastle derrota o adversário por 6 a 0 e praticamente garante vaga nas oitavas de final

Gordon colocou o Newcastle na frente aos três minutos, ao receber um passe de Dan Burn e chutar no canto inferior, e logo o placar estava 2 a 0, depois que Malick Thiaw subiu mais alto na trave de trás e cabeceou para o gol um cruzamento de Kieran Trippier.
O goleiro do Qarabag, Mateusz Kochalski, defendeu duas vezes contra Gordon e Harvey Barnes, mas não conseguiu impedir o pênalti de Gordon, que marcou o terceiro gol, após o chute de Barnes ter sido bloqueado com a mão.
Gordon completou seu hat-trick segundos depois, quando uma confusão na defesa permitiu que ele contornasse o goleiro e finalizasse para o gol vazio. Ainda havia tempo antes do intervalo para Gordon marcar outro pênalti, após ser derrubado por Kochalski, elevando sua contagem na Liga dos Campeões para 10 gols na temporada.
O Qarabag diminuiu a diferença no início do segundo tempo, quando Elvin Jafarguliyev bateu cruzado e venceu Nick Pope, e parecia mais perto de marcar novamente, mas o substituto Jacob Murphy acabou com qualquer esperança de uma improvável recuperação ao marcar com um chute de 20 metros que desviou na defesa.
O GOAL avalia os jogadores do Newcastle no Estádio Tofiq Bahramov...