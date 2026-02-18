Goal.com
Avaliações dos jogadores do Newcastle contra o Qarabag: Anthony Gordon está em grande forma! O astro inglês marca QUATRO gols e continua sua paixão pela Liga dos Campeões, enquanto o Newcastle derrota o adversário por 6 a 0 e praticamente garante vaga nas oitavas de final

O Newcastle praticamente garantiu sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com Anthony Gordon marcando quatro gols no primeiro tempo na vitória por 6 a 1 sobre o Qarabag na partida de ida da repescagem, na quarta-feira. O time dominou o jogo desde o primeiro minuto em Baku e poderia até ter vencido por uma diferença maior, considerando as chances criadas durante a partida.

Gordon colocou o Newcastle na frente aos três minutos, ao receber um passe de Dan Burn e chutar no canto inferior, e logo o placar estava 2 a 0, depois que Malick Thiaw subiu mais alto na trave de trás e cabeceou para o gol um cruzamento de Kieran Trippier.

O goleiro do Qarabag, Mateusz Kochalski, defendeu duas vezes contra Gordon e Harvey Barnes, mas não conseguiu impedir o pênalti de Gordon, que marcou o terceiro gol, após o chute de Barnes ter sido bloqueado com a mão.

Gordon completou seu hat-trick segundos depois, quando uma confusão na defesa permitiu que ele contornasse o goleiro e finalizasse para o gol vazio. Ainda havia tempo antes do intervalo para Gordon marcar outro pênalti, após ser derrubado por Kochalski, elevando sua contagem na Liga dos Campeões para 10 gols na temporada.

O Qarabag diminuiu a diferença no início do segundo tempo, quando Elvin Jafarguliyev bateu cruzado e venceu Nick Pope, e parecia mais perto de marcar novamente, mas o substituto Jacob Murphy acabou com qualquer esperança de uma improvável recuperação ao marcar com um chute de 20 metros que desviou na defesa.

O GOAL avalia os jogadores do Newcastle no Estádio Tofiq Bahramov...

    Goleiro e defesa

    Nick Pope (5/10):

    Espectador durante a maior parte da noite, ele ficará chateado com a forma como o remate de Jafarguliyev o venceu, dado que o remate do lateral estava muito perto dele.

    Kieran Trippier (7/10):

    Excelente cruzamento para o gol de Thiaw, causando problemas com suas jogadas ensaiadas. Sólido na defesa.

    Malick Thiaw (7/10):

    Excelente cabeçada que fez o 2 a 0 e foi forte no centro da defesa do Magpies.

    Dan Burn (7/10):

    Deu o tom ao canalizar seu Beckenbauer interior, driblando da defesa e passando para Gordon marcar o primeiro gol. Manteve-se firme depois disso, embora talvez devesse ter marcado com duas cabeçadas livres em cada tempo.

    Lewis Hall (7/10):

    Apoiou bem Barnes quando o Newcastle atacou, ao mesmo tempo que neutralizou várias investidas do Qarabag na defesa.

    Meio-campo

    Sandro Tonali (8/10):

    Pressionou incansavelmente e articulou todas as jogadas no meio-campo. Uma classe à parte.

    Joe Willock (6/10):

    Trabalhou incansavelmente, mas não teve qualidade para produzir nada digno de nota no terço final do campo.

    Nick Woltemade (7/10):

    Jogou em uma posição mais recuada e manteve bem a posse de bola em áreas apertadas. Um pouco desajeitado ao tentar recuperar a bola, mas jogá-lo como camisa 10 é uma experiência que vale a pena continuar.

    Ataque

    Anthony Elanga (7/10):

    Causou problemas com sua velocidade e dribles diretos, combinando bem com Gordon antes de ser substituído no meio do segundo tempo.

    Anthony Gordon (10/10):

    O Qarabag simplesmente não conseguiu lidar com ele. Finalizou com precisão para marcar seus quatro gols - embora talvez devesse ter marcado seis! -, ao mesmo tempo em que causou pânico na defesa do time da casa com sua pressão. Ele simplesmente adora a Liga dos Campeões!

    Harvey Barnes (7/10):

    Mostrou-se evasivo durante grande parte do primeiro tempo e deve sentir que deveria ter marcado, dadas as oportunidades que teve.

    Substitutos e treinador

    Jacob Ramsey (6/10):

    Substituiu Willock e teve um desempenho razoável no meio-campo.

    Jacob Murphy (7/10):

    Marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões após um desvio, antes de substituir Trippier na lateral direita.

    Will Osula (5/10):

    Teve dificuldades para entrar no jogo depois de substituir Gordon, antes de perder uma chance no final.

    Joelinton (6/10):

    Voltou a jogar após uma lesão para animar ainda mais o time.

    Sean Neave (N/A):

    Entrou em campo para sua estreia nos minutos finais.

    Eddie Howe (9/10):

    A decisão de colocar Gordon na frente de Woltemade rendeu grandes dividendos, já que ele lidou de forma excelente com uma série de ausências por lesão. Ficará desapontado com a queda de rendimento no segundo tempo, mesmo que isso não custe a classificação ao time.

