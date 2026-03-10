Avaliações dos jogadores do Newcastle contra o Barcelona: Malick Thiaw arruína uma noite mágica da Liga dos Campeões para os Magpies, após as jogadas heroicas de Harvey Barnes e Lewis Hall

O Newcastle começou o jogo com tudo e Sandro Tonali quase deu a vantagem inicial ao time, mas sua cabeçada foi tirada da linha por Gerard Martin depois que Joan Garcia espalmou a bola. No entanto, os Magpies tiveram dificuldades para criar chances claras, enquanto Aaron Ramsdale foi forçado a entrar em ação quando Fermin Lopez chutou direto para ele em boa posição.
O segundo tempo seguiu um padrão semelhante, com Anthony Elanga e Will Osula desperdiçando oportunidades de testar Garcia após chegarem atrás da defesa do Barça. No outro lado do campo, Robert Lewandowski chutou para fora após receber passe de Raphinha na área.
Joelinton marcou um gol a 20 minutos do fim, após Barnes acertar a trave, mas o meio-campista brasileiro foi corretamente flagrado em impedimento, interrompendo sua comemoração. No entanto, os anfitriões não desistiram, e Barnes não cometeu erro ao receber um cruzamento de Jacob Murphy e chutar de voleio à queima-roupa.
Mas, quando os torcedores locais estavam prestes a começar a comemoração, a festa acabou quando Thiaw derrubou Dani Olmo na área e Yamal enganou Ramsdale na cobrança de pênalti.
O GOAL avalia os jogadores do Newcastle no St. James' Park...