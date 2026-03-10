Goal.com
Avaliações dos jogadores do Newcastle contra o Barcelona: Malick Thiaw arruína uma noite mágica da Liga dos Campeões para os Magpies, após as jogadas heroicas de Harvey Barnes e Lewis Hall

O Newcastle foi obrigado a se contentar com um empate em 1 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na terça-feira. A equipe de Eddie Howe parecia estar a caminho de uma vitória histórica quando Harvey Barnes abriu o placar aos 86 minutos, mas Malick Thiaw cometeu um pênalti nos acréscimos, que Lamine Yamal converteu no último lance da partida.

O Newcastle começou o jogo com tudo e Sandro Tonali quase deu a vantagem inicial ao time, mas sua cabeçada foi tirada da linha por Gerard Martin depois que Joan Garcia espalmou a bola. No entanto, os Magpies tiveram dificuldades para criar chances claras, enquanto Aaron Ramsdale foi forçado a entrar em ação quando Fermin Lopez chutou direto para ele em boa posição.

O segundo tempo seguiu um padrão semelhante, com Anthony Elanga e Will Osula desperdiçando oportunidades de testar Garcia após chegarem atrás da defesa do Barça. No outro lado do campo, Robert Lewandowski chutou para fora após receber passe de Raphinha na área.

Joelinton marcou um gol a 20 minutos do fim, após Barnes acertar a trave, mas o meio-campista brasileiro foi corretamente flagrado em impedimento, interrompendo sua comemoração. No entanto, os anfitriões não desistiram, e Barnes não cometeu erro ao receber um cruzamento de Jacob Murphy e chutar de voleio à queima-roupa.

Mas, quando os torcedores locais estavam prestes a começar a comemoração, a festa acabou quando Thiaw derrubou Dani Olmo na área e Yamal enganou Ramsdale na cobrança de pênalti.

O GOAL avalia os jogadores do Newcastle no St. James' Park...

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Aaron Ramsdale (6/10):

    Raramente foi exigido, mas fez o que era necessário quando o Barça ameaçou o seu gol. Parece estar garantindo uma vaga como titular.

    Kieran Trippier (6/10):

    Fez um bom trabalho contra Raphinha, já que o brasileiro produziu muito pouco. Alguns deslizes levaram a oportunidades para o Barça, já que ele foi puxado para fora de posição algumas vezes, mas no geral fez uma partida sólida.

    Malick Thiaw (6/10):

    Rompeu as linhas de forma eficaz, tanto com passes quanto com dribles. Estragou uma atuação decente com sua falta tardia em Olmo, que resultou em pênalti.

    Dan Burn (8/10):

    Fez algumas intervenções importantes dentro da sua área, mantendo Lewandowski sob controle.

    Lewis Hall (9/10):

    Excelente ao lidar com a ameaça representada por Yamal, ao mesmo tempo que lançou muitos ataques do Newcastle ao levar a bola para o campo adversário. Um desempenho de verdadeira maturidade e qualidade.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Jacob Ramsey (7/10):

    Mostrou boa força no meio-campo e fez alguns passes precisos em áreas apertadas.

    Sandro Tonali (6/10):

    Não foi tão eficaz como em alguns jogos anteriores, em parte devido a um cartão amarelo recebido na primeira parte. Ainda assim, trabalhou arduamente no meio-campo.

    Joelinton (7/10):

    Usou sua força física a seu favor para interromper jogadas e avançar. Sempre uma figura importante quando está em forma.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Ataque

    Anthony Elanga (6/10):

    Sua velocidade causou problemas para Cancelo, mas sua finalização e tomada de decisões deixaram a desejar em alguns momentos.

    Will Osula (5/10):

    Pressionou bem desde o início e fez algumas jogadas oportunas por trás, mas faltou-lhe qualidade ou compostura para tirar partido disso.

    Harvey Barnes (7/10):

    Teve dificuldades para sincronizar suas jogadas, especialmente durante o primeiro tempo, e acertou a trave em uma noite frustrante antes de aparecer no segundo poste para quebrar o empate.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Substitutos e treinador

    Tino Livramento (6/10):

    Fez alguns bons passes para a frente depois de substituir Trippier.

    Jacob Murphy (7/10):

    Fez alguns cruzamentos deliciosos para a área e acabou sendo recompensado com a assistência para Barnes.

    Anthony Gordon (6/10):

    Claramente prejudicado pela doença, mas ainda assim representou uma ameaça.

    Joe Willock (N/A):

    Entrou nos últimos cinco minutos.

    Eddie Howe (7/10):

    A doença de Gordon o forçou a colocar Osula em campo, mas suas substituições foram oportunas e funcionaram muito bem. Foi uma pena não conseguir a vitória merecida.

