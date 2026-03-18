Avaliações dos jogadores do Newcastle contra o Barcelona: Kieran Trippier e Dan Burn são os culpados pelo colapso dos Magpies, enquanto os gols de Anthony Elanga se revelam inúteis na vergonhosa eliminação da Liga dos Campeões

Um primeiro tempo frenético viu o Newcastle começar bem, mas ficar em desvantagem quando Raphinha marcou logo aos seis minutos. Um excelente toque e passe de Lamine Yamal fizeram com que Malick Thiaw e Lewis Hall escorregassem, permitindo que Fermin Lopez servisse Raphinha, que chutou para além de Aaron Ramsdale. No entanto, o Newcastle não se intimidou e respondeu com Elanga. Hall e Harvey Barnes combinaram bem pela esquerda para enviar uma bola para o ponta, que chutou rasteiro, passando por Joan Garcia e indo para o fundo da rede.

O Newcastle não ficou empatado por muito tempo, pois mais falhas na defesa permitiram ao Barcelona recuperar a liderança. A cobrança de falta de Raphinha na área foi cabeceada de volta para a frente do gol por Gerard Martin e empurrada para dentro, à queima-roupa, por Marc Bernal, passando por Ramsdale. O gol foi mais um revés para os visitantes, mas, mais uma vez, o Newcastle reagiu, aproveitando um passe de calcanhar imprudente de Yamal logo fora da sua própria área para encontrar Elanga, que empurrou a bola para o fundo da rede no segundo poste.

O Newcastle parecia estar à altura de seus ilustres adversários, mas sofreu um grande revés bem no final do primeiro tempo. Um passe de Fermin para Raphinha fez com que Kieran Tripper puxasse o brasileiro para trás e cometesse um pênalti, permitindo que Yamal marcasse da marca do pênalti e levasse o Barça para o intervalo com uma vantagem de 3 a 2.

O Barcelona voltou para o segundo tempo parecendo um time diferente e rapidamente tirou o jogo das mãos do Newcastle. Uma bela jogada abriu a defesa dos visitantes e lançou Fermin para o gol, que venceu Ramsdale, antes de Robert Lewandowski saltar mais alto que o substituto Tino Livramento para marcar o quinto do Barça. Lewandowski marcou novamente minutos depois e Raphinha recebeu um presente com um passe terrível de Jacob Ramsey, garantindo a classificação dos catalães para as quartas de final e acabando com os sonhos europeus do Newcastle.

O GOAL avalia os jogadores do Newcastle no Spotify Camp Nou...