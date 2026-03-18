Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Newcastle Barcelona GFXGetty
Gill Clark

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Newcastle contra o Barcelona: Kieran Trippier e Dan Burn são os culpados pelo colapso dos Magpies, enquanto os gols de Anthony Elanga se revelam inúteis na vergonhosa eliminação da Liga dos Campeões

O Newcastle viu seus sonhos na Liga dos Campeões serem frustrados nas oitavas de final por um Barcelona avassalador nesta quarta-feira. Dois gols de Anthony Elanga no primeiro tempo deram aos Magpies a esperança de conseguir um resultado histórico, mas a equipe de Eddie Howe desmoronou no segundo tempo e acabou perdendo por 7 a 2 em uma noite difícil na Catalunha.

Um primeiro tempo frenético viu o Newcastle começar bem, mas ficar em desvantagem quando Raphinha marcou logo aos seis minutos. Um excelente toque e passe de Lamine Yamal fizeram com que Malick Thiaw e Lewis Hall escorregassem, permitindo que Fermin Lopez servisse Raphinha, que chutou para além de Aaron Ramsdale. No entanto, o Newcastle não se intimidou e respondeu com Elanga. Hall e Harvey Barnes combinaram bem pela esquerda para enviar uma bola para o ponta, que chutou rasteiro, passando por Joan Garcia e indo para o fundo da rede.

O Newcastle não ficou empatado por muito tempo, pois mais falhas na defesa permitiram ao Barcelona recuperar a liderança. A cobrança de falta de Raphinha na área foi cabeceada de volta para a frente do gol por Gerard Martin e empurrada para dentro, à queima-roupa, por Marc Bernal, passando por Ramsdale. O gol foi mais um revés para os visitantes, mas, mais uma vez, o Newcastle reagiu, aproveitando um passe de calcanhar imprudente de Yamal logo fora da sua própria área para encontrar Elanga, que empurrou a bola para o fundo da rede no segundo poste.

O Newcastle parecia estar à altura de seus ilustres adversários, mas sofreu um grande revés bem no final do primeiro tempo. Um passe de Fermin para Raphinha fez com que Kieran Tripper puxasse o brasileiro para trás e cometesse um pênalti, permitindo que Yamal marcasse da marca do pênalti e levasse o Barça para o intervalo com uma vantagem de 3 a 2.

O Barcelona voltou para o segundo tempo parecendo um time diferente e rapidamente tirou o jogo das mãos do Newcastle. Uma bela jogada abriu a defesa dos visitantes e lançou Fermin para o gol, que venceu Ramsdale, antes de Robert Lewandowski saltar mais alto que o substituto Tino Livramento para marcar o quinto do Barça. Lewandowski marcou novamente minutos depois e Raphinha recebeu um presente com um passe terrível de Jacob Ramsey, garantindo a classificação dos catalães para as quartas de final e acabando com os sonhos europeus do Newcastle.

O GOAL avalia os jogadores do Newcastle no Spotify Camp Nou...

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Aaron Ramsdale (5/10):

    Não foi totalmente convincente no gol do Newcastle. Cometeu alguns erros, sofreu sete gols e viu o Barça perder algumas boas chances também.

    Kieran Trippier (4/10):

    Cometeu o pênalti decisivo pouco antes do intervalo e teve um pouco de sorte por não ter recebido um cartão vermelho. Foi substituído no intervalo. 

    Malick Thiaw (4/10):

    Foi surpreendido várias vezes, principalmente por Yamal no primeiro gol, e teve dificuldades no segundo tempo, quando o Barça intensificou o jogo.

    Dan Burn (4/10):

    Teve alguns bons momentos no primeiro tempo, mas foi surpreendido em momentos cruciais. Deixou todos em posição de jogo no segundo gol, foi atraído para dentro da área no quarto gol e foi completamente ultrapassado por Yamal no sexto.

    Lewis Hall (6/10):

    Cometeu um deslize que custou caro no primeiro gol, mas deu uma boa assistência para Elanga. Teve outra boa disputa contra Yamal.

    • Publicidade
  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Jacob Ramsey (5/10):

    Teve uma atuação razoável no meio-campo, mas um passe terrível deu a posse de bola a Raphinha no segundo tempo e resultou no sétimo gol do Barcelona.

    Sandro Tonali (5/10):

    Começou um pouco desleixado, mas depois mostrou sua qualidade em um primeiro tempo de tirar o fôlego. Não conseguiu acompanhar Fermin no gol decisivo que fez o placar chegar a 4 a 2 no início do segundo tempo e, minutos depois, sofreu uma lesão ao tentar impedir o craque do Barça novamente.

    Joelinton (6/10):

    O Barcelona não gostou de enfrentar sua força física no meio-campo. Recebeu cartão amarelo logo no início e teve sorte de escapar de um segundo cartão amarelo por uma falta em Lewandowski.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Anthony Elanga (7/10):

    Marcou os dois gols de forma excelente e sua velocidade foi um grande problema para Cancelo. É apenas o segundo jogador a marcar dois gols em uma partida fora de casa da Liga dos Campeões no Spotify Camp Nou por um clube inglês.

    Anthony Gordon (5/10):

    Causou alguns problemas, mas também desperdiçou algumas boas chances. Passou despercebido após o intervalo.

    Harvey Barnes (6/10):

    Muito ativo pela ala esquerda do Newcastle e representou uma ameaça no primeiro tempo. Boa assistência para Elanga.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Tino Livramento (4/10):

    Substituiu Trippier no intervalo, mas foi superado por Lewandowski no primeiro gol.

    Jacob Murphy (4/10):

    Entrou em campo, mas não representou nenhuma ameaça.

    Joe Willock (5/10):

    Deu um novo fôlego ao Newcastle, mas não muito mais do que isso.

    Sven Botman (5/10):

    Entrou para ajudar na defesa depois que o Newcastle desmoronou.

    Will Osula (N/A):

    Entrou muito tarde

    Eddie Howe (4/10):

    Viu sua equipe mais do que dar conta do Barcelona em um primeiro tempo épico, mas não conseguiu acompanhar o ritmo dos anfitriões após o intervalo. A magnitude da derrota vai doer, especialmente com o clássico contra o Sunderland pela frente.

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Sunderland crest
Sunderland
SUN
0