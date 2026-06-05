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Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

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Avaliações dos jogadores do México contra a Sérvia: Álvaro Fidalgo e Brian Gutiérrez se destacam enquanto o El Tri marca cinco gols no último amistoso de preparação para a Copa do Mundo

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México x Sérvia
Especiais e Opinião
México
Sérvia
Amistosos
J. Aguirre
A. Fidalgo
B. Gutierrez

O México se recuperou de um susto inicial em Toluca para dominar a Sérvia, com Álvaro Fidalgo e Brian Gutiérrez entre os destaques, enquanto o El Tri encerrava seus preparativos para a Copa do Mundo em grande estilo.

Javier “Vasco” Aguirre queria um último ensaio antes da Copa do Mundo e, por alguns minutos em Toluca, o México teve que lidar com a única coisa que havia evitado durante sua sequência invicta em 2026: o desconforto. A Sérvia marcou primeiro, o Estádio Nemesio Diez ficou tenso e o El Tri de repente teve que correr atrás do placar em uma partida que deveria servir como um último impulso de confiança antes de 11 de junho.

A resposta, no entanto, foi exatamente o que Aguirre teria desejado. O México sacudiu o erro inicial, se acomodou na partida e transformou a ansiedade em controle. No intervalo, a equipe da casa havia revertido o placar de 1 a 0 para uma vantagem de 2 a 1. No final, o placar marcava 5 a 1, mais um lembrete de que esta equipe está chegando à Copa do Mundo com verdadeira confiança e um técnico que parece cada vez mais tranquilo em relação ao que construiu.

O gol inicial da Sérvia surgiu após um mal-entendido entre Johan Vázquez e Jesús Gallardo, permitindo que Petar Stanic passasse por Raúl Rangel e silenciasse a torcida por um breve momento. Mas a reação do México disse muito mais do que o erro. O El Tri ampliou sua sequência invicta em solo mexicano para 22 partidas, e fez isso com vários jogadores apresentando argumentos convincentes para assumir papéis mais importantes.

Aguirre agora tem um problema de outro tipo. Sua equipe parece pronta, mas vários jogadores dificultaram a escolha do time titular. Esse é exatamente o tipo de problema que um técnico quer alguns dias antes da estreia na Copa do Mundo.

O GOAL avalia os jogadores do México após o amistoso pré-Copa do Mundo contra a Sérvia no Estádio Nemesio Diez, em Toluca...

  • Jorge Sanchez, MexicoGOAL

    Goleiro e defesa

    Raul Rangel (7/10):
    A Sérvia criou pouquíssimas oportunidades claras de gol, mas Rangel impressionou sempre que precisou servir como mais uma opção de passe para seus defensores. Sua confiança com a bola nos pés continua sendo um dos motivos pelos quais Aguirre confia nele como o goleiro titular do México.

    Jorge Sánchez (5/10):
    Duas partidas consecutivas como titular para Sánchez, mas sua confiabilidade ainda não é totalmente convincente. Ele teve sorte de que nem a Austrália nem a Sérvia atacaram seu time de forma consistente, pois suas contribuições ofensivas continuam praticamente inexistentes.

    César Montes (6/10):
    Não enfrentou muitas situações defensivas difíceis. Seus passes longos ainda não são tão precisos quanto ele gostaria, mas sua presença na área em jogadas ensaiadas continua sendo uma arma importante para o México.

    Johan Vázquez (7/10):
    Marcou pelo segundo jogo consecutivo e continua a se tornar uma das vozes desta equipe. Ele pareceu um pouco desligado na jogada que resultou no gol da Sérvia, mas sua liderança está se tornando um dos aspectos mais importantes nesta reta final.

    Jesús Gallardo (7/10):
    Sua má leitura da jogada contribuiu para o primeiro gol da Sérvia, mas Gallardo se recuperou bem e continuou sendo uma importante força ofensiva para o El Tri. Ele continua oferecendo amplitude, energia e experiência na lateral esquerda.

    • Publicidade
  • Brian Gutierrez, MexicoGetty

    Meio-campo

    Erik Lira (6/10):
    Não esteve tão ativo na construção de jogadas como em outras partidas, mas manteve a precisão na maioria de seus passes. Mesmo quando não brilha, ele dá ao México uma presença constante no meio-campo.

    Brian Gutierrez (7/10):
    Esteve envolvido logo no início em várias oportunidades claras, embora não tenha conseguido finalizá-las. Ainda assim, manteve-se ativo, continuou pedindo a bola e encontrou uma maneira de deixar sua marca com uma assistência.

    Álvaro Fidalgo (8/10):
    Elegante do início ao fim. Seus confrontos individuais, passes em profundidade e lançamentos longos foram precisos, e ele jogou com a calma de quem entende exatamente o que o jogo precisa. Ele é a chave do meio-campo doEl Tri.

  • Raul Jimenez and Julian Quiñones, MexicoGetty

    Ataque

    Roberto Alvarado (7/10):
    Melhorou significativamente em relação às suas atuações recentes. Ainda precisa ser um pouco mais ousado pela ala direita e chutar mais a gol, mas seus cruzamentos quase resultaram em alguns gols e sua participação geral foi muito melhor.

    Raúl Jiménez (7/10):
    Seu gol trouxe um alívio visível. Jiménez nunca marcou em uma Copa do Mundo, e tirar esse peso das costas logo no início será importante se ele quiser aproveitar plenamente o que será seu quarto torneio com o México.

    Julian Quiñones (7/10):
    Sua presença abre várias possibilidades para o ataque do México. Ele sabe chutar de longe, cabecear cruzamentos e dar passes precisos para Jimenez. Seu papel no time titular está ganhando importância no melhor momento possível.

  • Javier Aguirre, MexicoGetty

    Reservas e técnico

    Alexis Vega (8/10):
    Talvez tenha sido a energia de jogar diante da torcida local, mas Vega impressionou em praticamente cada toque de bola. Um de seus chutes acertou a trave e quase se transformou em um belo golazo. Ele mostrou-se afiado, confiante e motivado.

    Guillermo Martinez (6/10):
    Disputou todas as bolas aéreas e deu ao México um ponto de referência físico. É interessante que, antes da estreia em 11 de junho, ele tenha recebido mais minutos do que Santiago Gimenez e Armando Gonzalez.

    Gilberto Mora (7/10):
    Continua impressionante ver um jogador de 17 anos constantemente pedindo a bola aos companheiros. Mora nunca se esconde do momento, e mesmo quando o jogo não está totalmente a seu favor, sua confiança se destaca.

    Israel Reyes (7/10):
    Jogou como zagueiro central e pareceu à vontade em cada uma de suas intervenções. Deu ao México uma presença limpa e serena após entrar em campo.

    Edson Alvarez (6/10):
    Neste momento, se ele está disputando com Lira a vaga de volante, o meio-campista do Cruz Azul parece estar à frente dele na hierarquia. Alvarez ainda não está em seu melhor nível e continua buscando o ritmo.

    Luis Chávez (7/10):
    Parece uma opção muito útil saindo do banco. Ele traz dinamismo ao meio-campo e, como sempre, a ameaça de um golazo de longe.

    Mateo Chávez (7/10):
    Ofereceu uma ameaça ofensiva semelhante à de Gallardo pelo lado esquerdo. Continua a mostrar por que Aguirre o valoriza como uma opção jovem com energia e alcance ofensivo.

    Orbelin Pineda (6/10):
    Não teve muitos contatos com a bola, mas ainda assim parecia ativo sempre que participava. Deu movimento e energia ao México nos minutos limitados que jogou.

    Luis Romo (7/10):
    Ativo na construção de jogadas a partir da defesa e parecia à vontade ajudando o México a levar a bola para frente. Seja como titular ou saindo do banco, sua versatilidade será importante.

    Javier Aguirre (8/10):
    Sua equipe parece pronta. Aguirre parece calmo e cheio de esperança, e em poucos dias o México descobrirá o quão preparado realmente está para a estreia na Copa do Mundo. Os jogadores dificultaram a escolha do time titular, e esse é um bom problema para se ter.

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