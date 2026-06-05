Javier “Vasco” Aguirre queria um último ensaio antes da Copa do Mundo e, por alguns minutos em Toluca, o México teve que lidar com a única coisa que havia evitado durante sua sequência invicta em 2026: o desconforto. A Sérvia marcou primeiro, o Estádio Nemesio Diez ficou tenso e o El Tri de repente teve que correr atrás do placar em uma partida que deveria servir como um último impulso de confiança antes de 11 de junho.

A resposta, no entanto, foi exatamente o que Aguirre teria desejado. O México sacudiu o erro inicial, se acomodou na partida e transformou a ansiedade em controle. No intervalo, a equipe da casa havia revertido o placar de 1 a 0 para uma vantagem de 2 a 1. No final, o placar marcava 5 a 1, mais um lembrete de que esta equipe está chegando à Copa do Mundo com verdadeira confiança e um técnico que parece cada vez mais tranquilo em relação ao que construiu.

O gol inicial da Sérvia surgiu após um mal-entendido entre Johan Vázquez e Jesús Gallardo, permitindo que Petar Stanic passasse por Raúl Rangel e silenciasse a torcida por um breve momento. Mas a reação do México disse muito mais do que o erro. O El Tri ampliou sua sequência invicta em solo mexicano para 22 partidas, e fez isso com vários jogadores apresentando argumentos convincentes para assumir papéis mais importantes.

Aguirre agora tem um problema de outro tipo. Sua equipe parece pronta, mas vários jogadores dificultaram a escolha do time titular. Esse é exatamente o tipo de problema que um técnico quer alguns dias antes da estreia na Copa do Mundo.

O GOAL avalia os jogadores do México após o amistoso pré-Copa do Mundo contra a Sérvia no Estádio Nemesio Diez, em Toluca...