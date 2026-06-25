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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Avaliações dos jogadores do México contra a República Tcheca: Gilberto Mora se destaca enquanto o El Tri faz história com uma campanha perfeita na fase de grupos, e Guillermo Ochoa se despede do Azteca

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Especiais e Opinião
Tchéquia x México
Tchéquia
México
Copa do Mundo
G. Mora
G. Ochoa
J. Quinones

O México testemunhou o surgimento de uma nova estrela, Gilberto Mora, e celebrou a carreira de uma lenda, Guillermo Ochoa, ao garantir a vitória por 3 a 0 sobre a Tchequia. Pela primeira vez, o El Tri terminou a fase de grupos de uma Copa do Mundo com nove pontos, e Javier “Vasco” Aguirre agora tem sua equipe na melhor forma possível para as oitavas de final.

A mensagem ao longo do torneio tem sido clara: todos os 26 jogadores estão prontos para contribuir. Depois de utilizar todos os jogadores de linha disponíveis durante a fase de grupos, o México fez mais história no Estádio Azteca com mais uma atuação controlada.

Mateo Chávez abriu o placar aos 55 minutos, após boa jogada de Luis Romo, antes de Julián Quiñones ampliar a vantagem do México seis minutos depois, com assistência de Jorge Sánchez. Álvaro Fidalgo, então, deu o toque final nos acréscimos, convertendo após passe de Roberto Alvarado para selar a vitória por 3 a 0.


O time titular do México contra a Tchequia tinha uma média de idade de 27 anos e 38 dias, a mais jovem em uma partida da Copa do Mundo desde 2006, quando enfrentou Portugal com uma média de idade de 26 anos e 341 dias.

O futuro é promissor, mas o presente está convidando um país inteiro a sonhar grande.

O GOAL avalia os jogadores do México após a vitória sobre a Tchequia no Estádio Azteca...


  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    Goleiro e Defesa

    Raúl Rangel (7/10):
    Teve pouco trabalho como goleiro, mas seu desempenho com a bola continuou a se destacar. Sua distribuição continua sendo um dos maiores pontos fortes de seu jogo e mais um motivo pelo qual Aguirre confia nele neste esquema.

    Jorge Sánchez (7/10):
    Continuou encontrando maneiras de influenciar o ataque do México. Ele não marcou, mas desempenhou um papel importante no segundo gol, correndo para espaços livres e se transformando em uma verdadeira ameaça de gol.

    Israel Reyes (7/10):
    Notícias apontam para uma possível transferência para a Europa após a Copa do Mundo, com a AS Roma entre os clubes supostamente interessados. Sua capacidade de atuar em toda a linha defensiva só aumentará essa atenção. Jogou com serenidade com a bola e autoridade em suas intervenções defensivas.

    César Montes (7/10):
    Sua habilidade de romper as linhas com passes pelo meio-campo faz dele um zagueiro central tão importante para o México. Mostrou-se forte no jogo aéreo e deu ao El Tri mais uma presença sólida na retaguarda.

    Mateo Chávez (8/10):
    Mostrou-se muito enérgico no início da partida e esteve constantemente disponível pela ala esquerda. Seu gol foi a recompensa por uma atuação baseada em persistência, timing e intenção ofensiva.

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    Meio-campo

    Edson Álvarez (7/10):
    Sua liderança continua a brilhar. Atuando como volante, ele mais uma vez mostrou por que é tão importante para o El Tri, trazendo equilíbrio, controle e experiência ao meio-campo do México.

    Luis Romo (7/10):
    Parece que ele foi tocado por uma varinha mágica. Depois de sua participação decisiva contra a Coreia do Sul, ele mais uma vez contribuiu para a virada do México, ajudando a criar o gol de Chávez. Atuações como essa mostram por que Aguirre confia nele no time titular.

    Gilberto Mora (8/10):
    Demorou um pouco para se adaptar ao momento como o mais jovem titular do México em uma Copa do Mundo, mas, assim que encontrou seu ritmo, começou a dar aqueles passes que abriram a defesa da Tchequia. Sua confiança cresceu a cada toque na bola, e o Azteca teve um vislumbre do futuro do México.

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    Ataque

    Roberto Alvarado (7/10):
    O ataque do México passava frequentemente por ele. Seus melhores momentos ainda ocorrem quando ele se deslocou para as áreas centrais, onde sua visão de jogo e alcance nos passes lhe permitem articular o ataque.

    Guillermo Martínez (6/10):
    Muito ativo no jogo aéreo nas duas extremidades do campo. Lutou bem, mas nunca recebeu aquele tipo de passe preciso dentro da área que lhe permitisse realmente testar o goleiro.

    Julián Quiñones (7/10):
    Marcou seu segundo gol no torneio e continua sendo uma das peças ofensivas mais perigosas do México. Ainda precisa aprimorar algumas decisões no terço final de campo se o El Tri quiser chegar longe na competição.

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    Reservas e Técnico

    Obed Vargas (6/10):
    Parte da nova geração do El Tri, ele continua demonstrando maturidade sempre que entra em campo. Jogar ao lado de líderes como Álvarez, Montes, Quiñones e Alvarado só vai acelerar seu crescimento.

    Santiago Giménez (6/10):
    Mostrou-se à vontade na disputa contra os zagueiros da Tchequia e também deu um passe inteligente para Quiñones que poderia ter resultado em mais um gol do México. Uma participação útil enquanto o México controlava o jogo.

    Álvaro Fidalgo (7/10):
    Voltou ao campo depois de não ter jogado contra a Coreia do Sul e aproveitou ao máximo a oportunidade. Seu gol só vai reforçar sua candidatura a um papel mais importante nas oitavas de final.

    Guillermo Ochoa (6/10):
    Recebeu uma daquelas ovações de pé no Estádio Azteca que serão lembradas por anos. Após seis Copas do Mundo, Ochoa ficará na história como uma das grandes lendas do México.

    Jesús Gallardo (6/10):
    Não teve muitas chances de influenciar a partida, já que o México já estava no controle quando ele entrou em campo. Ainda assim, teve minutos importantes e, ao mesmo tempo, poupou as pernas para a fase de 16.

    Javier Aguirre (10/10):
    O México nunca havia vencido todas as nove partidas na fase de grupos de uma Copa do Mundo. Melhor ainda, a seleção terminou a fase de grupos sem sofrer nenhum gol. Aguirre equilibrou rotação, controle e confiança de forma quase perfeita, e a maneira como planejou o momento de despedida de Ochoa no Estádio Azteca será difícil de esquecer para qualquer torcedor do El Tri.

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