Avaliações dos jogadores do México contra a República Tcheca: Gilberto Mora se destaca enquanto o El Tri faz história com uma campanha perfeita na fase de grupos, e Guillermo Ochoa se despede do Azteca

A mensagem ao longo do torneio tem sido clara: todos os 26 jogadores estão prontos para contribuir. Depois de utilizar todos os jogadores de linha disponíveis durante a fase de grupos, o México fez mais história no Estádio Azteca com mais uma atuação controlada.

Mateo Chávez abriu o placar aos 55 minutos, após boa jogada de Luis Romo, antes de Julián Quiñones ampliar a vantagem do México seis minutos depois, com assistência de Jorge Sánchez. Álvaro Fidalgo, então, deu o toque final nos acréscimos, convertendo após passe de Roberto Alvarado para selar a vitória por 3 a 0.





O time titular do México contra a Tchequia tinha uma média de idade de 27 anos e 38 dias, a mais jovem em uma partida da Copa do Mundo desde 2006, quando enfrentou Portugal com uma média de idade de 26 anos e 341 dias.

O futuro é promissor, mas o presente está convidando um país inteiro a sonhar grande.

O GOAL avalia os jogadores do México após a vitória sobre a Tchequia no Estádio Azteca...



